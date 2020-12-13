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Haber Giriş: 13.12.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ hakaret eden takipçisini affetmedi

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Kıvanç Tatlıtuğ hakaret eden takipçisini affetmedi
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Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüse yakalandığından şüphelenip hastanede tedavi olmuş ve durumunu Twitter'dan paylaşmıştı.

Oyuncunun bu paylaşımı sonrasında Seyit Ş., "Hiçbir mecrada halk için mücadele vermeyen, sadece yakışıklı olduğu için beyinsizler tarafından çok sevilen bir sanatçı bozuntususun…" şeklinde hakaretlerde bulundu. Tatlıtuğ'un şikayeti üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.(Günaydın)

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