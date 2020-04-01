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Deniz BOY
Haber Giriş: 01.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Kıvanç hastaneye kaldırıldı

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Kıvanç hastaneye kaldırıldı
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Kıvanç Tatlıtuğ’dan endişe verici bir haber geldi. Tatlıtuğ kendisini iyi hissetmediği için kontrol amaçlı hastaneye yattı.

Kıvanç tatlıtuğ koronavirüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz’da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti. Ancak önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen ünlü oyuncunun kontrol amaçlı Liv Hospital’a gittiği öğrenildi. Hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ’un koronavirüsten şüphelendiği ileri sürüldü.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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