Kıtaları aşan bir aşkın ilk meyvesiydi: En gözde gelin adayı bir yılda iğne ipliğe döndü

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Aslında onlara karşı olanlar kadar destekleyenler de çok. Çünkü bu tür ailelerin üyeleri belli bir kesim tarafından magazin figürü olarak algılanıyor. Ayrıca o gösterişli hayatların, pırıltılı mücevherlerin yarattığı masal havası, bu ailelerin ülkelerin tanıtımında etkili olmasını da sağlıyor.

Günümüzde kraliyet ailesi denildiğinde akla ilk olarak İngiltere geliyor. Ailenin zaten bir "masal prensesi" var çünkü: Sıradan bir aileden gelip kraliçe olmaya hazırlanan Kate Middleton.

Onun en yakın rakibi de son dönemde ön plana çıkan İspanya'nın veliaht prensesi Leonor… Artık 18 yaşına gelen Leonor, bir yandan güzelliği bir yandan da askerlik hizmetiyle hep gündemin ilk sıralarında.

Belki onlar kadar olmasa da bir liste yapılsa üçüncü sırada yer alacak başka bir kraliyet ailesi daha var Avrupa'da: Hollanda kraliyet ailesi.

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O ÜLKEDE BİLE DOĞMAYAN KRALİÇE'NİN EN BÜYÜK KIZI

Bu ailenin vitrin yüzü de aslında Hollandalı bile olmayan Arjantin doğumlu Kraliçe Maxima.

Ülkenin "dışarlıklı" kraliçesi Maxima, iddialı giyimi, kıpır kıpır tavırlarıyla dünya sahnesinin renkli simalarından biri...

Ama görünüşe göre artık bu konuda rakipleri var. Kral Willem Alexander ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Catharina Amalia, Alexia ve Ariane…

Bu üç kardeşin en büyüğü olan 20 yaşındaki Catharina Amalia, tahtın gelecekteki sahibi olarak şimdiden görevlerine hazırlanıyor. Genç kız, bu özelliği nedeniyle de bu işin meraklıları tarafından sık sık mercek altına alınıyor.

BİR YILDA İĞNE İPLİĞE DÖNMÜŞ

Catharina Amalia, geçtiğimiz günlerde de yine hem ülkesinin hem de dünya basınının manşetlerine çıktı. Bunun nedeni de geçirdiği fiziksel değişimdi.

Hollanda kraliyet ailesi bundan birkaç gün önce ülkeleri için özel bir gün olan Prens Günü'nü kutladı. Bu kapsamda da atlı arabalarla, üzerlerinde gösterişli elbiseleri, taçları, nişanları ve mücevherleriyle kraliyet sarayına gittiler. O arada da balkona çıkıp halkı selamladılar.

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İşte o gün bakışların en çok yöneldiği kişi kral ile kraliçenin en büyük çocuğu Veliaht Prenses Catharina Amalia oldu.

Çünkü görünüşe göre genç prenses, kısacık hayatı boyunca bir hep mücadele ettiği kilo sorununa bir çare bulmuştu. Kelimenin tam anlamıyla iğne ipliğe dönmüştü Prenses.

Daha geçen haziran ayında Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın düğününe katıldığında fazla kilolarıyla dikkat çeken Catharina Amalia, bu kadar kısa bir zamanda herkesi şaşırtacak kadar kilo vermişti.

20 yaşındaki prenses, yıllar boyunca fazla kilolarıyla konuşuldu. Bunu kapatmak için kat kat giyinip olduğundan daha kilolu göründüğü için de acımasızca eleştirildi.

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Amalia, geçen yıl haziran ayında Ürdün kraliyet ailesinin düğününe katıldığında bugünkünden daha kiloluydu.







GELECEĞİN KRALİÇESİ

Her ne kadar İspanyol dengi Leonor kadar ön plana çıkmıyor olsa da Amalia da özellikle son zamanlarda hatırı sayılır miktarda bir ilgiyi üzerinde topluyor. Çünkü o da günün birinde ülkesinin tahtına oturacak "veliaht prensesler" kuşağından.

Tıpkı İspanya'daki Leonor, Belçika'daki Elisabeth, İsveç'teki Victoria ve onun kızı Estelle gibi. Zamanı geldiğinde tahtı babasından devralacak olan Amalia da sık sık dünya basınında kendine yer buluyor.

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Geçirdiği bu değişim nedeniyle her zamankinden daha fazla konuşulur oldu Amalia.





ÜNLÜ AİLELERİN EN GÖZDE GELİN ADAYI

Catharina Amalia, daha şimdiden dünyanın en gözde bekar genç kızları arasında yer alıyor.

Gelecekte babası Kral Willem Alexander'ın yerine ülkesinin tahtına geçecek olan Amalia, Avrupa'nın soylu ailelerinin de ilgi odağında. Yani birçok kişiye göre geleceği parlak ideal bir gelin adayı.

DÜNYAYA GELİŞİ 101 PARE TOP ATIŞIYLA İLAN EDİLDİ

2003 yılında dünyaya gelişi yüz bir top atışıyla kutlanan Amalia, küçücük yaşlarından itibaren gelecekteki konumuna uygun bir şekilde yetiştirildi. Son olarak da Amsterdam Üniversitesi'nde politika, hukuk ve psikoloji eğitimine başladı geçen yılın ekim ayında.

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Ama bu kadar çok dikkat çeken bir kişi olduğu için de onun yüksek öğrenimi hem ülkenin geneli hem ailesi için bir sorun oldu.

Ülkedeki suç örgütleri tarafından tehdit edilen ve güvenliği tehlikeye giren Prenses Amalia, bu yüzden uzun süre kaldığı öğrenci evinden dışarı adım bile atamadı uzun süre. Sonra da etrafındaki güvenlik çemberi genişletildi.

KENDİSİNE TAHSİS EDİLEN ÖDENEĞİ GERİ VERDİ

Bu nedenle bir süre manşetleri işgal eden Amalia, ondan bir yıl önce de başka bir konuyla gündemin ilk sıralarına yerleşmişti.

O dönemde ülkesinin başbakanı Mark Rutte'ye bir mektup yazarak kendisine verilecek olan 111 bin euroluk ödemeden feragat ettiğini açıkladı gen prenses.

Bu paranın Prenses'e hem maaş hem de personel giderleri için verileceğini hatırlatalım. Fakat Amalia bundan vazgeçerek halktan ailesine yönelen "fazla masraf oluyorlar" eleştirilerini de azaltmış oldu.

Amalia o dönemde yaptığı açıklamada kraliyet görevlerini tam olarak üstleninceye kadar devletten herhangi bir ödenek almayacağını belirtti.

SINIRLARI AŞAN BİR AŞKTAN DÜNYAYA GELEN İLK ÇOCUK

Bu arada Prenses Amalia, dönemine damga vuran ülkeler arası bir aşkın da ilk meyvesi.

Dünya sahnesinin en renkli simalarından biri olan annesi Maxima 1971 yılında Arjantin'de dünyaya geldi.

Ülkeyi 1976 le 1983 yılları arasında yöneten General Jorge Rafael Videla hükümetinin yani darbe hükümetinin tarım bakanı olan Jorge Zorreguieta'nın kızıydı Maxima, yani Amalia'nın anne tarafından dedesi.

Maxima eğitimini ülkesinde çift dilli okullarda tamamladıktan sonra Avrupa ve ABD'de çalışmaya başladı.

İşte o sırada da hayatını değiştiren yani ona kraliçelik yolunu açan tanışma gerçekleşti. Bir arkadaşının davetiyle gittiği İspanya'nın Sevilla kentinde o sırada henüz veliaht prens olan Willem Alexander ile tanıştı.

ŞAKA YAPTIĞINI SANDI

Willem, ilk anda kim olduğunu ona söylemedi. Maxima gerçeği sonradan öğrendi. Hatta ilk anda ona inanmadı ve şaka yaptığını sandı.

Aslına bakılırsa Maxima'yı Hollanda'ya çağıran arkadaşı "Seni bir prens ile tanıştıracağım" demişti. Görünüşe göre o arkadaşı sözünü tuttu.

Arkadaşlıkları aşka dönüştü ve sonunda 2002de evlendiler. Maxima'nın babasının darbeci hükümetin bakanı olması nedeniyle düğüne katılmasına izin verilmemesi o dönemde çok konuşulmuştu. Maxima'nın düğününde boynu bükük kalsa da çift evlendi.