Set aşkından ikinci çocuğu olmuştu: Çalışmaktan kızımın ilk adımlarını bile göremedim

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Bazıları ailesine yeteri kadar vakit ayıramaz, bazıları çocuklarının büyüdüğünü doğru dürüst göremez. Film çekimleri ya da turneler yüzünden evlerinden uzakta fazlaca vakit geçirdikleri için evlilikleri yıkılan ünlüleri bile duymuşuzdur zaman zaman.

Rol aldığı diziyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan genç oyuncu da işi için ailesinden ve evinden uzak kalmaktan şikayetçi oldu.

Onun evliliği mutlu bir şekilde sürüyor ama küçük kızının yürümeye başladığı anlara tanık olamadı, onun ilk adımlarını kaçırdı. Belli ki bu durum onun içinde bir ukde olarak kaldı.

ÇALIŞMAK İÇİN BAZEN AİLESİNDEN UZAK KALIYOR

Bu ünlü oyuncu, TV tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones (Taht Oyunları) ile e tanınan Kit Harington.

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2018 yılında, dizideki rol arkadaşı Rose Leslie ile hayatını birleştiren 37 yaşındaki Harington, iki çocuk babası oldu. Çiftin oğlu 2021 yılında dünyaya geldi. Geçen yıl da bir kız çocukları oldu.

Eşi Rose Leslie; bir süredir evde kalıp çocuklarıyla ilgilense de Kit Harington rol aldığı dizi ve oyunlar nedeniyle ailesinden uzakta kaldı.

Söylediğine göre de işte o sıralarda hem oğlunun hem de kızının hayatlarındaki önemli dönüm noktalarını kaçırdı.

'KIZIMIN İLK ADIMLARINI KAÇIRDIM'

Extra'ya konuşan Kit Harington, rol aldığı oyun nedeniyle uzakta olduğunu bu yüzden de kızının ilk adımlarını attığını göremediğini söyledi.

Yakışıklı oyuncu "Küçük kızım önceki gün ilk adımlarını attı. Londra'da çalıştığım için göremedim. Onları çok özlüyorum" diye konuştu.

Rose Leslie ile evliliğinden bir oğlu ve bir kızı olduğunu hatırlatan Kit Harington, "Daha fazla mutlu olamazdım" diye konuştu.

Çocukları hakkındaki duygularını da "Her anlamda en güzel çocuklar... Onlar muhteşem" sözleriyle ifade etti.

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AYNI DİZİDE OYNADILAR: Rose Leslie ile Kit Harington, Game of Thrones (Taht Oyunları) adlı dizide birlikte kamera karşısına geçtiler. O dönemde izlenme rekorları kıran dizide Leslie, "Ygritte", Kit Harington da "Jon Snow" karakterini canlandırıyordu.





2018 YILINDA EVLENDİLER

Leslie ile Harington, Taht Oyunları'nın setinde başlayan aşklarını 2018 yılında evlilikle taçlandırdı. İki oyuncu, İskoçya Aberdeen'de düzenlenen bir törenle hayatlarını resmi olarak birleştirdi.

Özel hayatlarını meraklı gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Rose Leslie ile Kit Harington, 2021 yılının şubat ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Geçen yıl yaz aylarında da ikinci bebekleri doğdu.

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'YAŞAYINCAYA KADAR ANLAMANIN OLANAĞI YOK'

Kit Harington, ilk kez baba olmasının ardından Access'e verdiği röportajda baba olmak hakkında şunları söylemişti: "Sanırım babalık hakkında beni en çok şaşırtan ayrıntı, insanların hem söylediği hem söylemediği şeylerdi. İnsanlar 'Bak, bu büyük bir şey' derler. Bu söylediklerini yaşayıncaya kadar anlamanın imkanı yok."

Harington, bu konudaki sözlerini şöyle sürdürmüştü o programda: " Bunun sonsuza kadar devam edeceği aklınızdan geçiyor. Ara vermek yok. Her gün uyanıp bu küçük insana bakıyorum.. Şimdi biz onunla birbirimizin bir parçasıyız."

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Rose Leslie, Taht Oyunları'nda Ygritte karakterine hayat verdi.

Kit Harington ise Jon Snow karakteriyle hafızalara kazındı.



