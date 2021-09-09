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Haber Giriş: 09.09.2021 - 13:13 | Son Güncelleme:

Kıskanmak yerine daha iyisini yapmayı denesek mi?

Orkun Ün
Orkun Ün
orkun@hurriyet.com.tr
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Orkun Ün
Orkun Ün
orkun@hurriyet.com.tr
Kıskanmak yerine daha iyisini yapmayı denesek mi?

Oyuncu Çağlar Çorumlu’nun Zeki Müren'i canlandırdığı özel bir bankanın reklamı, izleyenlerden iki farklı yorum topladı. Kimileri reklamı beğenirken, kimisi ise Zeki Müren'in canlandırıldığı rolün Müren'in hatırasına yakışmadığını belirtti. Kelebek yazarı Orkun Ün bu çok tartışılar reklamı yazdı...

Bu fotoğrafların biri gerçek Zeki Müren’e ait.
Spor yapıyor, kürek çekiyor, pedal çeviriyor ve tüm bunları yaparken çekilen videoda günlük rutinini anlatıyor.
Diğer fotoğraf karesi ise çok tartışılan banka reklamına ait.
Zeki Müren’i Çağlar Çorumlu canlandırıyor.
Benzer aksiyonlar var reklam filminde.
Ama nedense reklam çok tartışılıyor, eleştirinin dozu birileri tarafından her gün artırılıyor.
- Zeki Müren’in varisleri bu işe el atsın...
- Sanat güneşimizi rezil ettiniz...
- Mirasına saygısızlıktır bu!
Bu resmen bir akıl tutulması...
Ne olmuş EFENDİM...

Kıskanmak yerine daha iyisini yapmayı denesek mi


Zeki Müren bir reklam filminde canlandırıldıysa?
Ne olur EFENDİM...
Senaryo biraz uçuk kaçıksa?
Niye kızıyorsunuz EFENDİM...
Resmen bir ‘Tanrılar kurban istiyor’ durumu var burada. Bu haftaki kurbanımız Çağlar Çorumlu ve reklam filmi oldu.
-Ne meraklıyız ilk taşı atmaya...
- Nasıl seviyoruz eleştirmek için eleştirmeyi...
Baksanıza Zeki Müren hayattayken böyle videolarda kendisi oynuyormuş. Evinde spor yaparken, yemek yerken, kedisini severken görüntüleri var büyük ustanın.
O yüzden eleştirmek yerine araştıralım.
Zeki Müren bir hiciv âşığıydı bilelim.
İşte tam da sizler yüzünden...
- Ohhh, reklamın şarkısı çok sempatik olmuş...
- Ohhh, reklamdaki Zeki Müren müthiş taklit edilmiş...
- Ohhh, sahneler, kurgu falan alkışlık iş olmuş...
Kıskanmak yerine daha iyisini yapmayı denesek mi?

En lezzetli yemek tarifleri burada

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Orkun Ün
Orkun Ün
orkun@hurriyet.com.tr
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