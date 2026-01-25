Kıskançlık ateşi içinde yanmaya devam ediyor… Kocasının yasak aşkı olduğu söylenen kadına kafayı takmış… ‘Seni bir daha etrafımızda görmeyeceğim!’

Haberin Devamı

44 yaşındaki Kate ve 43 yaşındaki William son yıllarda kamuoyunda birlik içinde bir duruş sergilemeye devam ettiler, ancak haklarında 2019'da ilk kez ortaya atılan iddiaların gölgesi hâlâ üzerlerinden kalkmadı…

Prens William’ın bir başkasıyla ilişkisi olduğu söylentileri uzun süre gündemde kalmış, Kate Middleton da suskun kalmasına rağmen bu dedikoduların yükünü acı şekilde taşımıştı.

Kate Middleton'ın son zamanlarda bir dönem kocası William'ın yasak aşkı olduğu söylenen Markiz Rose Hanbury'yi kraliyet çevrelerinden uzaklaştırmak için harekete geçtiği iddia edildi

İÇİNDEKİ KISKANÇLIK ATEŞİ SÖNMEDİ, HAREKETE GEÇTİ

Kate’in bu konu artık unutulmaya yüz tutsa da içindeki kıskançlık ateşinin hâlâ yandığı ve intikam özlemiyle dolu olduğu iddia edildi.

Dedikodular William'ı 41 yaşındaki Cholmondeley Markizi Rose Hanbury ile evlilik dışı bir ilişkisi olduğunu söylüyordu… Söylentiler ilk yayılmaya başladığında Kate derinden sarsıldı ve duygusal olarak bu duruma hazırlıksız yakalandı.

William ve Cholmondeley Markizi Rose Hanbury'nin bir ilişkisi olduğu dedikoduları ilk olarak 2019'da ortaya çıkmış, Kate kansere yakalandığında ortadan kaybolunca bu söylentiler yeniden alevlenmişti

Kraliyet kaynakları William ve Kate’in istikrarlı ve güvenli olduğunu düşündükleri hayatlarına darbe vuran ve üzerlerinde kalıcı bir hasar bıraktığı söylenen bu ihanet dedikodularından sonra aile terapisi aldığı bile söyleniyor.

KOCASININ "YASAK AŞKI" OLDUĞU SÖYLENEN KADINI ÇEVRELERİNDEN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Üstelik 6 yıl önce yaşanan bu çalkantılar Kate Middleton 2024’ün hemen başında karın bölgesinden bir ameliyat geçirip ortadan kaybolunca yeniden yaşanmıştı. Kate’in uzun süre ortalarda görünmemesinden sonra hemen bir ihanet ve yasak aşk hikâyesi yeniden ısıtıldı.

Markiz Rose Hanbury uzun süre hem görünüşü hem de giyim kuşam tercihleriyle Kate Middleton'a benzetilmişti

William’ın onu terk ettiği ve yasak aşkıyla olduğu, çiftin boşanacağı, bunun hazırlığının yapıldı söylendi. Kate de kocası William Rose Hanbury ile olmayı seçtiği için yıkılmış ve bu yüzden saklanmıştı söylenenlere göre…

Oysa kısa bir süre sonra gerçek ortaya çıkacak ve Galler Prensesi’nin kanser olduğunu kendi ağzından dinleyecektik.

AYNI SÖYLENTİ İKİ KEZ ÇIKTI, İKİSİNDE DE SAPASAĞLAM AYAKTA KALDILAR

William ve Kate çifti yıllar önce üstesinden geldikleri bu yasak aşk iddialarının tekrarıyla yeniden sarsılmış ancak kanser teşhisi ve tedavisi sırasında yüzleştikleri zorluklarla el ele mücadele edip evliliklerini sağlamlaştırarak bugüne gelmişlerdi.

Kanser atlatan ve son birkaç senedir zor zamanlardan geçen Kate Middleton artık kocası William'la ayrılmaz bir ikili ve çiftin evlilikleri de bu süreçte giderek güçlendi... Ancak Kate yine de bu yasak aşk söylentilerini unutmuş değil ve Rose Hanbury'yi kraliyet çevrelerinden uzak tutmak için çırpınıyor

Şimdi ortaya atılan yeni bir iddiaya göre bu zor günler geride kalsa da Kate o zaman yaşadıklarını hâlâ unutmuş değil. Ve içinde yanan kıskançlık ateşi de henüz sönmemiş.

Kate Middleton kocası bir Markiz olduğu için yolunun sık sık kesiştiği “rakibesi” Rose Hanbury’nin kraliyetle ilgili tüm etkinliklerden ve girebildiği tüm ortamlardan uzaklaştırılması için perde arkasında deli gibi çalışıyor…

Eski bir model olan Rose Hanbury kendinden yaşça epey büyük olan Marki unvanlı David Rocksavage ile evlenince Markiz oldu ve hem sosyeteye hem de kraliyet çevrelerine girdi

YAŞADIKLARINI BİR TÜRLÜ UNUTAMIYOR

Prensesin aynı mücadeleyi aldatma söylentilerinin yayıldığı 2019’da da verdiği ve şimdi tekrar bu konuyla ilgilenmeye başladığı iddia ediliyor.

"Bu ihanet spekülasyonlar Kate'i savunmasız ve utanmış hissettirdi ve bu zarar verici anlatıları yeniden canlandırabilecek her şeyden olabildiğince uzaklaşmaya kararlıydı."

2009'da 65 yaşındaki David Rocksavage ile evlenen ve üç çocuğu olan Rose, iddiaları defalarca reddederek "tamamen yanlış" olarak nitelendirdi. Rose Hanbury’nin kraliyet ailesiyle uzun süredir devam eden bağları var, ancak söylentiler ortaya çıktığından beri Kate ile birlikte kamuoyu önünde görülmediler.

Kate Middleton'ın intikam peşinde olmadığı ancak eski yaraları deşilmesin diye bu kadını kraliyet çevrelerinde görmek istemediği konuşuluyor

"KAPANAN YARALAR YENİDEN AÇILIYOR"

Konu son aylarda yeniden gündeme geldi ve Rose'un kamuoyu önündeki görünüşlerinin Galler Prensesi'ni rahatsız ettiği iddia edildi. Kraliyet kaynakları konuyla ilgili olarak "Rose kraliyet dünyasıyla bağlantılı bir etkinlikte ne zaman ortaya çıksa, Kate için eski duygusal yaraları yeniden açıyor" diyor.

"Bir zamanlar zararsız bir dostluk gibi görünen şey, şimdi tamamen söylentilerle gölgelendi ve kamuoyundaki spekülasyonlar onun için son derece aşağılayıcıydı. Hatta şimdi bile, bunun anısı acı verici olmaya devam ediyor."

YETMEZMİŞ GİBİ ONU KATE'E BENZETTİLER!

Bunlar yetmezmiş gibi Rose'un moda tercihlerinin Kate'inkine çok benzediği iddiaları gerilimi daha da artırdı: "Kraliyet çevrelerinde bulunanlar, Rose'un stilinin, benzer tasarımcılar ve genel şekillere kadar Kate'inkine ne kadar benzediğine giderek daha fazla dikkat çekiyorlar. Bu durum gözden kaçmadı ve sessiz bir dedikodu konusu haline geldi; Kate bunu son derece rahatsız edici buluyor."

"Kate her zaman özel hayatını dikkatle korudu ve bu söylentilerin tekrar tekrar ortaya çıkmasından son derece rahatsız oluyor. Bu aşamada önceliği, duygusal olarak kendini korumak ve aynı sıkıntıya tekrar tekrar maruz kalmamasını sağlamak. Bu yüzden de Kate, Rose'un kraliyet ve aristokrat sosyal çevrelerindeki varlığını kasıtlı ve gizli bir şekilde sınırlamaya çalışıyor.”