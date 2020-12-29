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Haber Giriş: 29.12.2020 - 08:44 | Son Güncelleme:

Kısıtlamada spor serbest mi?

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Kısıtlamada spor serbest mi?
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Şeyda Coşkun, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sporundan vazgeçmiyor. Önceki gün Bebek’te yürüyüş yapan Coşkun, izin belgesi olduğunu söyledi.

Şeyda Coşkun, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmasına rağmen arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapan Coşkun, kendisini görüntüleyen muhabirlere “Spor yapmıyoruz, izin belgemiz var” dedi.

Kısıtlamada spor serbest mi

Coşkun, spor yapmadıklarını söylemesine rağmen Arnavutköy-Rumelihisarı hattı boyunca tempolu bir şekilde yürüyüş yaptı.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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