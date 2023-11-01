Robert De Niro'ya eski asistanından cinsiyet ayrımcılığı ve taciz davası: Yazıklar olsun sana!

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Kısa bir süre önce evlat edindiği kızından dünyaya gelen torununun kaybıyla büyük bir acı yaşayan bol ödüllü oyuncu, şimdi de eski asistanının kendisine açtığı dava yüzünden zor bir dönemden geçiyor.

80 yaşındaki Robert De Niro'nun eski asistanı Graham Chase Robinson, ünlü aktörü taciz ve cinsiyet ayrımcılığıyla suçluyor.

Robinson, 2019 yılında De Niro aleyhine 12 milyon dolarlık bir tazminat davası açmıştı. Davanın duruşmaları da görülmeye başlandı.

Bir ara mahkeme salonunda öfkesine hakim olamayan Robert De Niro, duruşmaya maske takarak katıldı.

Dünkü duruşmaya her iki taraf da katıldı. Hatta Robert De Niro, bir ara mahkeme salonunda öfkesine hakim olamayıp eski asistanına yüksek sesle bağırdı.

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Eski asistan Robinson'ın ileri sürdüğü iddialar ise kelimenin tam anlamıyla yenilir yutulur türden değil.

Eski asistan, De Niro'nun kendisine zorla fiziksel temasta bulunduğunu ileri sürüyor dava dokümanlarına göre. Aynı zamanda kendisine küfür ettiğini ve cinsel içerikli yorumlar yaptığını da iddia ediyor.

De Niro eski asistanına bağırdıktan sonra mahkeme heyetinden özür diledi.

Robert De Niro'nun canını sıkan davanın duruşmaları New York'ta görülüyor.Usta oyuncu, dünkü duruşmada eski asistanının iddialarına dayanamayarak 41 yaşındaki Robinson'a "Kendinden utan Chase Robinson... Allah kardetsin" diye bağırdı. Ardından da mahkeme heyetinden özür diledi.

Chase Robinson, usta oyuncuyla çalışmaya 2008 yılında başladı. Zaman içinde De Niro'nun yapım şirketi Canal Production'ın başkan yardımcılığına kadar yükseldi.

Robinson'ın dava açtığı 2019 yılında şirketten aldığı maaşın 300 bin dolar olduğu ileri sürülüyor,

Chase Robinson, eski patronundan kendisine duygusal olarak zarar verdiği ve itibarını zedelediği gerekçesiyle 12 milyon dolar tazminat istiyor.

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Bu arada hemen belirtelim ki De Niro'nun yapım şirketi de Robinson aleyhine hesapların uygunsuz kullanımı nedeniyle karşı dava açtı.

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SEVGİLİSİSİNİN ULTİMATOM VERDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Duruşmalar sırasında gündeme gelen ilginç bir iddia daha vardı. Eski asistanının iddiasına göre Robert De Niro'nun sevgilisi ve bebeğinin annesi Tiffany Chen, ona asistanı Robinson ile ilişkisini kesmesi konusunda ultimatom vermişti.



Eski asistan duruşma sırasında Chen ile De Niro arasında yapıldığını ileri sürdüğü bir dizi yazışmayı da delil olarak sundu. Bunlara göre Chen küfürlü ifadelerle Robinson'dan söz ederek eğer onunla iletişimini kesmezse bazı sorunlar yaşayacaklarını belirtiyor.

Bir başka mesajda ise Tiffany Chen, Chase Robinson'ın sanki usta oyuncunun asistanı değil romantik partneri gibi göründüğünü ileri sürüyor.



Yine iddialara göre Chen, De Niro'ya "Bilmiyorum nasıl görmüyorsun. Görmek istemiyorsun çünkü ona çok yakınsın" dedi ileri sürülenlere göre. Yine bu iddianın devamında De Niro, sevgilisine "Haklısın.. Robinson'ın davranışları kabul edilemez" diye yanıt verdi.



Chen de bunun üzerine De Niro'ya " Sen bana onun yerine bir başkasını aradığını söyleyinceye kadar mutlu olmayacağım. Onu etrafında tutman benim yüzüme atılan bir tokattan başka bir şey değil" diyerek sürdürdü..



Robinson'ın avukatları da Tiffany Chen'in bu sözlerini usta oyuncuya verilmiş bir ultimatom olarak yorumladıklarını belirtti.