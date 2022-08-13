Kırmızılı kadın: Özgü Kaya

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BODRUM'DA ENERJİ DEPOLUYOR

Kanal D’nin sevilen dizisi “Üç Kız Kardeş”in Türkan’ı Özgü Kaya, yeni sezon çekimleri öncesi Bodrum’da enerji depoluyor.

Özgü Kaya önceki gün Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi. Kırmızı bikinisi ve fit vücuduyla dikkat çeken güzel oyuncu, bir arkadaşıyla beraber deniz ve güneşin tadını çıkardı.(Kamil SÜMER)

ÇÖKERTME'DE DENİZ KEYFİ

Hayal Köseoğlu da tatil için Bodrum’u tercih etti.

Oyuncu geçtiğimiz gün Çökertme Koyu’ndaydı. Denize girerken objektife yansıyan Köseoğlu, serin sularda tek başına keyif yaptı. (Kamil SÜMER)

TATİLE ÖZLEM

Sahne çalışmalarına son sürat devam eden Simge Sağın, geçtiğimiz haftalarda çıktığı Göcek tatilinden yeni kareler paylaştı.

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Şarkıcı, o fotoğrafların altına “Ne güzel bir tatildi” notunu düştü.

HAVUZDA TARTIŞMA

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Ayşe Kucuroğlu, bir erkek arkadaşıyla İzmir Çeşme’de tatil yapıyor.

Alaçatı’da bulunan bir otelde konaklayan ikili, önceki gün havuz başında görüntülendi. Yan yana şezlonglarda uzanarak hem güneşlenen hem de sohbet eden Ayşe Kucuroğlu ve arkadaşı bir ara tartışmaya başladı. Ancak tatsızlık uzun sürmedi. İkili, tatlıya bağlanan tartışma sonrası güneşin tadını çıkarmaya devam etti. (Deniz BOY)

4 GÜNLÜK MOLA

Oyuncu Eylül Öztürk ile eşi Kenan Özkan, önceki gün çocukları Alex ve Eylül Alice’le Bodrum Turgutreis’teki Rammos Otel’de görüntülendi.

Oyuncu, set yoğunluğundan fırsat bularak ailesiyle 4 günlüğüne tatile çıktığını söyledi. Eşi ve çocuklarıyla denizde eğlenceli anlar yaşayan Öztürk, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. (Kamil SÜMER)

BENİM AŞKIM

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İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen, oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile tatilde.

Evcen önceki gün Karan’la teknede çekilen fotoğraflarını şu notla paylaştı: “Benim aşkım.”