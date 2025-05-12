Ünlü festivalin çehresi değişti... Kırmızı halıda yarı çıplak görüntüler artık tarihe karışıyor... Kurala uymayan 'kibarca' kapı dışarı edilecek

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Ama hepsinin ötesinde sadece o festivalin ünlü kırmızı halısında yürümek bile özellikle de oyuncu olarak tanınmak isteyenlerin gözü açık gördüğü bir rüya gibi.

Çünkü bu ünlü festivalin kırmızı halısında keşfedilen ya da tam festival heyecanı sürerken plajlarda verdiği pozlarla kısa sürede yıldızlaşan çok örnek var...

Şimdi dünyanın en ünlü sinema buluşmalarından biri olan bu festival, 13 Mayıs'tan itibaren bir kez daha kapılarını açıyor.

Bu yıl 78'inci yaşını kutlayan festival, 24 Mayıs'a kadar başta Hollywood olmak üzere dünyanın dört bir yanından hem usta sinemacıları ve büyük yıldızları hem de genç yetenekleri ağırlayacak.

Ama yepyeni bir çehreyle... Çünkü o kırmızı halıda değişiklikler var bu yıl...

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BU YIL YENİ KURAL GELDİ

Yedinci sanat tutkunları çoktan anladı Cannes Film Festivali'nden söz ettiğimizi..

Festival bu yıl Fransız yönetmen Amelie Bonnin'in imzasını taşıyan Leave One Day adlı filmle açılacak.

Bu yılki festivalde büyük bir değişiklik var... Çünkü Cannes Film Festivali ile özdeşleşen o ünlü kırmızı halı görüntülerinin bazıları tarihe karışacak.

Özellikle de kırmızı halının gediklileri arasında yer alan top modellerin yanı sıra bazı oyuncuların rağbet ettiği "riskli" kıyafetlere yasak geldi!

Top model Eve Herzigova'nın 59'uncu Cannes Film Festivali'nde giydiği bu elbise hafızalara kazındı. Ama aynı yıl hangi filmin büyük ödül Altın Palmiye'yi aldığını bilen az sayıda kişi vardır.

Cannes Film Festivali'nin yönetimi kırmızı halıda çok dikkat çeken hatta genellikle gösterilen iddialı filmleri de gölgede bırakan yarı çıplak kıyafetlerin giyilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bu kararın alınmasının nedeni ise bu tür riskli hatta yarı çıplak kıyafetlerin bir akım haline gelmesini engellemek.

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Bu riskli kıyafetler sadece Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında değil diğer alanlarda da yasaklanmış durumda.

Daha da ötesinde bu kurula uymayan konukların kırmızı halıya adım atmalarına izin verilmeyecek.

Adriana Lima da üçüncü hamileliği sırasında sevgilisiyle kırmızı halıda aşk gösterisi sergilemişti.

Özetle bundan böyle Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında ve diğer etkinliklerinde "derli toplu" kıyafetler görülecek.

Erkekler söz konusu olduğunda takım elbiseler, özel yemek kıyafetleri, kadınlar da kırmızı halıda ya da gala gecelerinde uzun etekli gece kıyafetleri, topuklu, topuksuz şık ayakkabılar, kokteyl elbiseleri giyecekler. Ama bu kıyafetlerin hiçbiri 'riskli' olmayacak.

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Aslına bakılırsa tüm bu kuralların ve yasaklarının getirilmesinin festival açısından geçerli bir nedeni de var.

Özellikle son yıllarda galaların kırmızı halısında top modeller ve internet fenomenleri film yıldızlarını epey karanlık gölgeler içinde bırakmaya başladı.

Bu da aslında bir sinema festivali olan Cannes'ı, bir tür moda gösterisi alanı haline getiriyor.

İşte bu durumu önlemek için de festival yönetimi katılımcıların daha "sakin" giyinmesi konusunda bu kararları almak zorunda kaldı.

Bella Hadid, 2021'deki festivale bu elbiseyle damgasını vurdu. Yeni kurallara göre artık bu görüntüler tarih oldu.