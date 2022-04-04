Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

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Gecede yine eskisi gibi ünlüler aylar önceden hazırladıkları kıyafetleriyle kırmızı halıya çıktı. İşte törenin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.

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Müzik ve moda dünyasının genç aşıkları Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber kırmızı halıda el eleydi.

Bieber bir ara karısının boynuna bir öpücük kondurmayı da ihmal etmedi.

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Lady Gaga, bu tür törenlerde giydiği gösterişli kıyafetlerini en azından şimdilik bir kenara bırakmış görünüyor. Yıldız, iki renkli ama kendi tarzından daha sade bir görünüm sergiledi.

Kourtney Kardashian, müzisyen sevgilisi Travis Barker'ı yalnız bırakmadı.

Kısa bir süre önce Carter Reum ile evlenen Paris Hilton, ışıltılı elbisesiyle törendeydi.

Model sevgilisi Anwar Hadid'den ayrılan Dua Lipa kırmızı halıya yalnız çıktı.

Saweetie, kırmızı halı için fuşya rengi bir elbise giydi.

Avril Lavigne siyahlar içinde.

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Türk sevgilisi Alev Aydın'dan Ender adında bir bebeği olan Halsey, üç gün önce geçirdiği operasyonun ardından kırmızı halıya çıktı.

Oyuncu ve müzisyen Jared Leto yine her zamanki iddialı tarzıyla.

Addison'ın sade şıklığı.

Ashley Simpson ve ilginç kıyafeti.

Önceki yıl daha kadınsı giysilerle dikkat çeken Bilile Eilish yine bilindik tarzını sergiledi.

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Chloe Bailey ve gümüş pırıltılı kıyafeti.

Doja Cat, gecenin renkli giyinen ünlülerinden biriydi.

Tiffany Hadish de pırıltılı giyindi.

Chrissy Teigen eşi John Legend ile birlikte. Teigen, gösterişli pembe bir gece kıyafeti giydi.

SZA tüller ve çiçekler içinde.

Olivia Rodrigo, elbisesini uzun eldivenlerle tamamladı.

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Tasarımcı Donatella Versace her zamanki tarzıyla.

Kali Uchis de kırmızı halıya bu iddialı kıyafetiyle çıktı.

Megan Thee Stallion derin yırtmaçlı bir elbise tercih etti.

Kelsea Ballerini de iki renkli giyindi.

La'Myia, gece için siyah transparan bir elbise giydi.

Paula Arenas ve iki parçalı elbisesi.

Tinashe pembe elbisesiyle poz verdi.



