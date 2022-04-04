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Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

#Grammy#64'Üncü Grammy Ödülleri#Grammy Kırmızı Halı
Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Son iki yıldır koronavirüs pandemisi yüzünden sönük geçen tüm ödül törenleri birer birer eski günlerine dönüyor. Bunlardan biri de bu yıl 64'üncü kez düzenlenen Grammy Ödülleri.

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Gecede yine eskisi gibi ünlüler aylar önceden hazırladıkları kıyafetleriyle kırmızı halıya çıktı. İşte törenin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar. 

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Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Müzik ve moda dünyasının genç aşıkları Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber kırmızı halıda el eleydi.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Bieber bir ara karısının boynuna bir öpücük kondurmayı da ihmal etmedi.

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Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

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Lady Gaga, bu tür törenlerde giydiği gösterişli kıyafetlerini en azından şimdilik bir kenara bırakmış görünüyor. Yıldız, iki renkli ama kendi tarzından daha sade bir görünüm sergiledi.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Kourtney Kardashian, müzisyen sevgilisi Travis Barker'ı yalnız bırakmadı.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Kısa bir süre önce Carter Reum ile evlenen Paris Hilton, ışıltılı elbisesiyle törendeydi.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Model sevgilisi Anwar Hadid'den ayrılan Dua Lipa kırmızı halıya yalnız çıktı.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Saweetie, kırmızı halı için fuşya rengi bir elbise giydi.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Avril Lavigne siyahlar içinde.

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Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Türk sevgilisi Alev Aydın'dan Ender adında bir bebeği olan Halsey, üç gün önce geçirdiği operasyonun ardından kırmızı halıya çıktı.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Oyuncu ve müzisyen Jared Leto yine her zamanki iddialı tarzıyla. 

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Addison'ın sade şıklığı.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Ashley Simpson ve ilginç kıyafeti.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Önceki yıl daha kadınsı giysilerle dikkat çeken Bilile Eilish yine bilindik tarzını sergiledi.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

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Chloe Bailey ve gümüş pırıltılı kıyafeti.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Doja Cat, gecenin renkli giyinen ünlülerinden biriydi.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Tiffany Hadish de pırıltılı giyindi.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Chrissy Teigen eşi John Legend ile birlikte. Teigen, gösterişli pembe bir gece kıyafeti giydi.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

SZA tüller ve çiçekler içinde.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Olivia Rodrigo, elbisesini uzun eldivenlerle tamamladı.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

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Tasarımcı Donatella Versace her zamanki tarzıyla.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Kali Uchis de kırmızı halıya bu iddialı kıyafetiyle çıktı.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Megan Thee Stallion derin yırtmaçlı bir elbise tercih etti.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Kelsea Ballerini de iki renkli giyindi.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

La'Myia, gece için siyah transparan bir elbise giydi.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Paula Arenas ve iki parçalı elbisesi.

Müzik dünyasını buluşturan gece: Boynuna öpücük kondurdu

Tinashe pembe elbisesiyle poz verdi.

 

 

 

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#Grammy#64'Üncü Grammy Ödülleri#Grammy Kırmızı Halı

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