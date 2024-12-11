Kırmızı bikinili pozları olay oldu… Kim der 58 yaşında!

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1980'lerin ortasında başlayan modellik kariyerinde büyük başarılara imza atan ve 1990'lardan 2000’lere kadar podyumun en büyük süper modeli olarak anılan Cindy Crawford, Meksika'nın tatil beldesi Cancun'da objektiflere yakalandı.

Kocasıyla çıktığı Meksika tatilinde paparazzilere yakalanan Cindy Crawford'un kırmızı bikinili fotoğrafları olay oldu

Eşi Rande Gerber ile plajda görüntülenen Cindy Crawford, fotoğrafçıları fark edince denize girmekten vazgeçip şezlongda uzanarak güneşlendi.

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ONU GÖRENLER YAŞINA İNANAMIYOR

58 yaşındaki ünlü model kırmızı bikinisiyle dikkat çekti. Artık yerini yeni nesil genç modellere bıraksa da yaşsız güzelliğini ve fiziğini hâlâ koruyan Cindy Crawford yaşıtı birçok meslektaşı artık emekli olup köşesine çekilse de zaman zaman reklam kampanyalarının yüzü olmaya devam ediyor.

İlerleyen yaşına rağmen hiçbir zaman bıçak altına yatmayan Cindy Crawford sosyal medya hesabından makyajsız fotoğraflarını da hiç çekinmeden paylaşıyor.

Doğal güzellikten yanan olan ünlü yıldız formunu yulaf, kinoa, esmer pirinç ve tam buğday ekmeği gibi tam tahılların yanı sıra nohut, siyah fasulye ve barbunya gibi gıdaları ve yağsız etleri tüketerek koruyor.

Zaman zaman kariyerinin zirvesinde olduğu günlerden fotoğraflarını paylaşan Cindy Crawford'a aradan geçen yıllar pek de dokunmamış gibi görünüyor

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Gözden Kaçmasın Hangisi annesi hangisi kızı! Ünlü model annesinin 30 yıllık efsane elbisesiyle kırmızı halıda Haberi görüntüle

HİÇ BIÇAK ALTINA YATMADI... SAĞLIKLI BESLENME VE BİRAZ SPOR ONA YETİYOR

Spor yapmak için de kendini çok hırpalamadığını söyleyen Cindy Crawford sadece sabahları hafif egzersizler yaptığını söylüyor.

Richard Gere'le yaptığı ilk evliliği hüsranla bitse de Cindy Crawford mutluluğu Rande Gerber'le buldu ve bir daha da bırakmadı

Ünlü modelin 60’ına merdiven dayamışken hâlâ gençlik yıllarındaki gibi görünmesinin sebebi elbette büyük oranda şanslı genleri. Ancak stresten, kavgadan ve skandallardan uzak mutlu aile yaşantısı aslında onun en büyük sağlık ve mutluluk silahı.

24 yıldır evli olan çiftin oğlu da kızı da modellik yapıyor

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KİMYA MÜHENDİSİ OLMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI... ADINI BÜTÜN DÜNYA ÖĞRENDİ

Aslında kimya mühendisliği eğitimi alırken çarpıcı güzelliği sayesinde keşfedilen Cindy Crawford moda dünyasına 16 yaşındayken adım attı. Sadece podyumlara çıkmakla kalmayan ve o dönede tüm dergi kapaklarını süsleyen ve en büyük markaların reklam yüzü olan yıldız isim kısa zamanda hiç zorlanmadan bir numaraya yükseldi.

İlk evliliğini o dönem Hollywood’un en gözde yıldızlarından olan Richard Gere ile yapan Crawford 1995’te usta aktörle yollarını ayırdı. 1998’de kendisi gibi ünlü bir modelden başarılı bir iş insanına dönüşen Rande Gerber’le evlenen Cindy Crawford bu sene 24. evlilik yıl dönümünü kutladı.

Genç yaşına rağmen çoktan ünlü bir model olan Kaia Gerber annesine ikizi kadar benziyor

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İKİ ÇOCUĞU DA ONUN AYAK İZLERİNİ TAKİP ETTİ

Ünlü modelin oğlu Presley ve kızı Kaia da annelerinin izinden gitti moda dünyasında tanınan birer isim oldular. Özellikle de Kaia Gerber annesine ikizi kadar benzemesi ve çalışkanlığıyla aranan bir model haline geldi. Bunda elbette ünlü anne babasının payı olsa da Kaia Gerber’in de ileride annesi gibi başarılarıyla anılacak bir isim olacağına inanılıyor.