KÄ±rkpÄ±nar PehlivanÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ ÅŸÃ¶hretli torunu... BankacÄ±lÄ±k yaptÄ±, ilaÃ§ ÅŸirketinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±... En sonunda artist oldu...

Hatta kim bilir kaÃ§ nesilden genÃ§ kÄ±zÄ±n annesinden hep aynÄ± Ã¶ÄŸÃ¼dÃ¼ duymasÄ±na neden oldu: "KÄ±zÄ±m, tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±n biri sana gazoz ikram ederse sakÄ±n iÃ§me... Ä°Ã§ine ilaÃ§ katabilirler..."

Yine ne hikmetse sinema seyircisi belki filmlerini izlerken yaptÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼lÃ¼kler iÃ§in ona kÄ±zsa da yine de Ã§ok sevilen bir kÃ¶tÃ¼ adam oldu.. Muhtemelen sinema dÃ¼nyasÄ±nda Ã¶rneÄŸine az rastlanan ÅŸekilde hem de!

YEÅžÄ°LÃ‡AM'IN EN SEVÄ°LEN KÃ–TÃœ ADAMI

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla anladÄ±nÄ±z Nuri AlÃ§o'dan sÃ¶z ettiÄŸimizi... YeÅŸilÃ§am'Ä±n, iyi kalpli gÃ¼zel ve genÃ§ kÄ±zlarÄ±nÄ±, en Ã§ok gazozlarÄ±na ilaÃ§ atarak hayatlarÄ±nÄ± karartan o efsane kÃ¶tÃ¼ adamdan yani.

Ä°ster misiniz AlÃ§o'nun Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n sayfalarÄ±nÄ± bir kez daha Ã§evirip nereden nereye geldiÄŸini bir hatÄ±rlamayÄ±.

Baba tarafÄ±ndan Bulgaristan gÃ¶Ã§meni bir ailenin oÄŸlu olarak 26 Nisan 1951 gÃ¼nÃ¼ EskiÅŸehir'de dÃ¼nyaya geldi Nuri AlÃ§o.

AslÄ±nda dedesi bambaÅŸka bir alanda Ã¼nlÃ¼ biriydi. Bulgaristan'dan TÃ¼rkiye'ye gÃ¶Ã§ eden Kel AliÃ§o'ydu baba tarafÄ±ndan dedesi. KÄ±rkpÄ±nar pehlivanÄ± olarak tanÄ±nan Kel AliÃ§o "Gaddar" lakabÄ±yla da anÄ±lÄ±rdÄ±.

Ã–NCE BANKADA SONRA Ä°LAÃ‡ FÄ°RMASINDA Ã‡ALIÅžTI

Nuri AlÃ§o'nun genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda spora karÅŸÄ± duyduÄŸu ilgi de bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla genlerinden geliyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ mezun olduÄŸu AtatÃ¼rk Lisesi'nde okurken spor mÃ¼sabakalarÄ±nda hep Ã¶ne Ã§Ä±kardÄ±.

AlÃ§o liseyi bitirince vatani gÃ¶revine koÅŸtu hemen. AcemiliÄŸi Erzincan'da, ustalÄ±ÄŸÄ± da Erzurum'da geÃ§ti. EskiÅŸehir'deki Altay Spor KulÃ¼bÃ¼'nde ve Ordu Milli TakÄ±mÄ±'nda futbol oynadÄ±.

Ama askerlik bittikten sonra hayatÄ±n gerÃ§eklerine dÃ¶ndÃ¼.. BÃ¼yÃ¼k bir bankanÄ±n kredi istihbarat bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yÃ¶netici olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Oradan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ã¼nlÃ¼ bir ilaÃ§ firmasÄ±nda bÃ¶lge temsilciliÄŸi yaptÄ±. Ama belli ki daha aradÄ±ÄŸÄ± mesleÄŸi bulamamÄ±ÅŸtÄ±..

HAYATINDA YENÄ° BÄ°R SAYFA AÃ‡ILDI

Sonra karÅŸÄ±sÄ±na yeni bir fÄ±rsat Ã§Ä±ktÄ±... Belli bir dÃ¶nemin sinema yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± mesleÄŸe kazandÄ±ran Ses ve Hayat dergilerinin "artistlik" seÃ§melerine katÄ±ldÄ±.

GÃ¶steriÅŸli fiziÄŸi sayesinde de dereceye girdi. Bunun Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilaÃ§ firmasÄ±ndan ayrÄ±ldÄ± ve Ä°stanbul'a taÅŸÄ±ndÄ±. O dÃ¶nemde birÃ§ok oyuncunun kariyerinin ilk adÄ±mÄ± olan fotoromanlardan onun da yolu geÃ§ti.

O arada mankenlik de yaptÄ±. Yine gÃ¶steriÅŸli fiziÄŸi sayesinde dikkat Ã§ekti ve birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ firmanÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu.

48 YILLIK SÄ°NEMA SERÃœVENÄ° BÃ–YLE BAÅžLADI

1977 yÄ±lÄ±nda ise sinema serÃ¼veni baÅŸladÄ±... Ãœnsal Emre ve Sevda Karaca'nÄ±n baÅŸrollerini Ã¼stlendiÄŸi Ah Bu Ne DÃ¼nya adlÄ± yapÄ±mda ilk oyunculuk deneyimini gerÃ§ekleÅŸtirdi.

SonrasÄ± da Ã§orap sÃ¶kÃ¼ÄŸÃ¼ gibi geldi zaten... BirÃ§ok filmde, ÅŸÄ±k giyimli, iyi gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ kÃ¶tÃ¼ adam olarak kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Nice aÅŸÄ±klara tuzak kurdu, nice yuvayÄ± yÄ±ktÄ±. Ama hep kendine Ã¶zgÃ¼ bir nezaket iÃ§inde kaldÄ±.

Ã–yle ki seyirci onun oynadÄ±ÄŸÄ± karaktere "kÃ¶tÃ¼" olduÄŸu iÃ§in kÄ±zamadÄ± bile.

Nuri AlÃ§o, Ã¶zellikle 80'lerde ve 90'larda Ahu TuÄŸba, TarÄ±k Akan, Oya AydoÄŸan, Ä°brahim TatlÄ±ses ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.Â

BU KÄ°BAR KÃ–TÃœ ADAMIN FÄ°KÄ°R BABASI TÃœRKER Ä°NANOÄžLU

Onun bu sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± kÃ¶tÃ¼ adam tiplemesinin ardÄ±nda efsane yapÄ±mcÄ± TÃ¼rker Ä°nanoÄŸlu var...

BaÅŸlangÄ±Ã§ta, ailesinden de Ã§ekinip kÃ¶tÃ¼ karakterleri oynamak istemedi Nuri AlÃ§o. Ama Ä°nanoÄŸlu onu ikna edince kabul etti. Bir kÃ¶tÃ¼ adam, iki kÃ¶tÃ¼ adam derken gerisi geldi.

Nuri AlÃ§o, YeÅŸilÃ§am'Ä±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, en ÅŸÄ±k ve en nazik kÃ¶tÃ¼ adamÄ± olarak tarihe geÃ§ti.

Bu arada AlÃ§o, bazÄ± rÃ¶portajlarÄ±nda filmlerde giydiÄŸi o ÅŸÄ±k kÄ±yafetleri hep kendi parasÄ±yla aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Nuri AlÃ§o kariyeri boyunca 300'den fazla sinema filminde oynadÄ±... Hala da kÃ¶ÅŸesine Ã§ekilmiÅŸ deÄŸil, kariyerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

AlÃ§o ilk evliliÄŸini SevinÃ§ GÃ¼lle ile yaptÄ±. 2020 yÄ±lÄ±nda da kendisinden epey genÃ§ Burcu SezginoÄŸlu ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

