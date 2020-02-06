Kirk Douglas kimdir? Kirk Douglas filmleri

Kirk Douglas 9 Aralık 1916 tarihinde Amsterdam’da dünyaya geldi. Amerikalı aktör ve film yapımcısıdır. Douglas, "Spartaküs" gibi 20. yüzyılın en önemli filmlerine imza atmış, önemli bir oyuncudur. Aktör Michael Douglas'ın babasıdır. Sanatçı, AFI'nin düzenlediği "Tüm Zamanların En İyi Amerikan Erkek Sembolleri" listesinde 17. sırada yer aldı.



Gençlik yılları



Amsterdam, New York'ta doğdu. Annesi Bryna ev hanımı, babası Herschel ise serbest meslek sahibiydi. İkisi de şimdi Beyaz Rusya sınırları içerisindeki Gomel kentinden göçen Rus Yahudileriydi. Babasının kardeşi önceden göçmüştü ve kendisine Demsky soyadını almıştı, Douglas’ın ailesi de aynı soyadını benimsedi. Douglas bir süre Izzy Demsky olarak bilindi.



Yoksul bir aileden gelen Douglas değirmen işçilerine soğuk yiyecekler satarak harçlığını çıkarttı. Daha sonra gazete dağıtıcılığı dahil çeşitli işlerde çalıştı. Lise yıllarında piyeslerde rol aldı ve aktör olmak istediğini anladı.



Okumak için parasız olmasına karşın St.Lawrence Üniversitesine bir yolunu bulup girdi ve burs aldı.

New York Drama Sanatları Akademisinde oyunculuk yetenekleri keşfedildi ve özel bir öğrenim bursu verildi. Mezun olduktan sonra Broadway’de ilk rolünü aldı.



Douglas ABD’nin 2.Dünya Savaşına girdiği 1941 yılı ile aldığı yaralardan dolayı ordudan ayrıldığı 1944 yılına kadar donanmada görev yaptı.Sınıf arkadaşı Diana Dill 1943'te Life dergisinin kapağı olduğu sayıyı gören Douglas donanmadaki bahriyeli arkadaşlarına onunla evleneceğini söyledi ve Kasım 1943'te evlendi. Evliliklerinden 1944 yılında Michael Douglas dünyaya geldi, çift 9 yıl sonra ayrıldı.

Savaştan sonra Douglas New York’a döner ve radyo tiyatrosunda iş buldu. Arkadaşı Lauren Bacall sayesinde birkaç filmde rol aldı.



Oyunculuk kariyeri



Douglas çevirdiği sekizinci film olan Champion'da bencil ve sert bir boksörü canlandırdı. Bu tür roller artık onun ayrılmaz bir parçası olacaktır. Başarılı olmak için biraz cesaretli olması gerektiğini anlar, film şirketleriyle yaptığı anlaşmları feshederek annesinin adı olan Bryna Yapım adlı bir şirket kurarak cesur işler yapmaya girişti.



Douglas 1950 ve 1960'lı yıllarda çok ünlü bir oyuncu olarak zamanın önde gelen kadın oyuncuları ile birlikte sahne aldı.



İlk oynadığı film, 1946 senesinde The Strange Love of Martha Myers'tır. Barbara Stanwyck, Van Heflin, Judith Anderson ile birlikte oynamıştır. 1 Sene sonra Robert Mitchum ve Rhonda Fleming ile Out of the Past'i çevirmiştir. 1951 senesinde ünlü Yönetmen William Wyler'ın Detective Story adlı Suç, Gerilim filminde oynamıştır. 1952'de Howard Hawks'ın The Big Sky adlı Dram-Western yapıtında oynamıştır. Yine aynı senede Vicente Minnelli'in The Bad and the Beautiful filminde Lana Turner ile başrolleri paylaşmıştır. 1954 senesinde Yazar Jules Verne'nin Denizler Altında 20 bin Fersah adlı uyarlama filminde ünlü oyuncular James Mason, Peter Loree gibi isimlerle çalışmıştır. 1955'te Yönetmen King Vidor'un Man Without Star filminde, 1956'da Vicente Minnelli'nin Lust For Life filmlerinde oynamıştır.



Aldığı birçok rol arasında 1951 yılındaki Along the Great Divide adlı filmdeki kovboy rolü için ata binmeyi ve silah kullanmayı öğrenecek ve birçok Western filmde başrolde oynayacaktır. Lonely Are the Brave (1962) filminde ise kovboy rollerinin zirvesindedir.



Douglas ayrıca birçok farklı askeri rolde oynamıştır. Bunların arasında Top Secret Affair (1957), Paths of Glory (1957), Town Without Pity (1961), The Hook (1963), Seven Days in May (1964), In Harm’s Way (1965), Cast a Giant Shadow (1966), ve Is Paris Burning (1966) sayılabilir. En çok bilinen rolü ise Paths of Glory’deki Albay Dax rolüdür.



Kirk Douglas’ın Vincent Van Gogh’un hayatını canlandırdığı Lust for Life (1956) filmi sanatçının iç çelişkilerini çok iyi yansıttığı için beğeni kazanmıştır.



Douglas çok önemli aktörlerin rol aldığı Spartacus (1960) filminde hem oyuncu hem de yapımcıdır. Bu filmin bir özelliği de McCarthyci komünist cadı avının sonucu olarak kara listeye alınarak iş verilmeyen Dalton Trumbo’nun projede çalıştırılması ve isminin jenerikte geçmesidir. Filmin yönetmeni Paths of Glory filminde beraber çalıştıkları Stanley Kubrick’dir.



Douglas’ın oynadığı rollerin hakkını verebilmek için yoğun bir şekilde odaklandığı ve yaptığı sanata büyük değer verdiği bilinmektedir. Yönetmen olarak ilk denemesi Scalawag (1973) çeşitli zorlukların yaşandığı bir süreçten sonra yayınlansa da beklendiği gibi olumlu eleştiriler almaz.



2004 yılında Kaliforniya’da Palm Springs’de bir caddeye Kirk douglas Caddesi adı verilmiştir. Ayrıca kendisine 1981 yılında Başkanlık Özgürlük Ödülü, 1985 yılında Fransız Lejyon Donör nişanı ve 2001 yılında Ulusal Sanat Madalyası verilmiştir.

Filmler The Strange Love of Martha Ivers (1946) Top Secret Affair (1957) The Arrangement (1969) Out of the Past (1947) Gunfight at the O.K. Corral (1957) There Was a Crooked Man... (1970) Mourning Becomes Electra (1947) Paths of Glory (1957) To Catch a Spy (1971) I Walk Alone (1948) The Vikings (1958) The Light at the Edge of the World (1971) The Walls of Jericho (1948) Last Train from Gun Hill (1959) A Gunfight (1971) My Dear Secretary (1949) The Devil's Disciple (1959) A Man to Respect (1972) A Letter to Three Wives (1949) Strangers When We Meet (1960) Scalawag (1973) Champion (1949) Spartaküs (1960) Posse (1975) Young Man with a Horn (1950) Town Without Pity (1961) Jacqueline Susann's Once Is Not Enough (1975) The Glass Menagerie (1950) The Last Sunset (1961) Holocaust 2000 (1977) Along the Great Divide (1951) Lonely Are the Brave (1962) The Fury (1978) Ace in the Hole (1951) Two Weeks in Another Town (1962) The Villain (1979) Detective Story (1951) The Hook (1963) Saturn 3 (1980) The Big Trees (1952) The List of Adrian Messenger (1963) Home Movies (1980) The Big Sky (1952) For Love or Money (1963) The Final Countdown (1980) The Bad and the Beautiful (1952) Seven Days in May (1964) The Man from Snowy River (1982) The Story of Three Loves (1953) In Harm's Way (1965) Eddie Macon's Run (1983) The Juggler (1953) The Heroes of Telemark (1965) Tough Guys (1986) Act of Love (1953) Cast a Giant Shadow (1966) Oscar (1991) 20,000 Leagues Under the Sea (1954) Is Paris Burning? (1966) Veraz (1991) The Racers (1955) The Way West (1967) A Century of Cinema (1994) (belgesel) Ulysses (1955) The War Wagon (1967) Greedy (1994) Man Without a Star (1955) Once Upon a Wheel (1968) (belgesel) Diamonds (1999) The Indian Fighter (1955) A Lovely Way to Die (1968) It Runs in the Family (2003) Lust for Life (1956) The Brotherhood (1968) Illusion (2004)