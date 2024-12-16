Kırık kalbe anne desteği

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2000’lerin hemen başında büyük bir aşk yaşadıktan sonra ayrılan, bu aşkı 2021’de yeniden canlandırdıktan sonra 2022’de günler süren muhteşem bir düğünle evlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in aşkının ömrü yine kısa oldu…

AYRILIK RESMEN "GELİYORUM" DEDİ

Jennifer Lopez sosyal medyadan aşk pozları paylaşırken kocasıyla haberleri yokken çekilen fotoğraflarının bir kısmında Affleck’le hararetli tartışmalar yaşarken yakalanıyor, daha evliliklerinin başında olsalar da sık sık tartıştıklarını gizleyemiyorlardı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in evliliği iki yılda bitti

Çiftin evliliğinin yolunda gitmediği dedikoduları doğru çıktı ve Jennifer Lopez bu yuvayı kurtarmak için çok uğraşsa da en sonunda boşanma davası açmak zorunda kaldı… Hem de evliliklerinin ikinci yıl dönümünde.

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BİR ESKİ EŞİNE KOŞTU BİRİ DE KENDİNİ ÇOCUKLARINA VE ALIŞVERİŞE VERDİ

Ünlü aşıklar yollarını ayırdıktan sonra Ben Affleck kendini film çalışmalarına verdi ve alışılmış şekilde sık sık eski eşi Jennifer Garner’la ve çocuklarıyla zaman geçirdi. Affleck bu çok ses getiren boşanma konusunda da sessiz kaldı.

Jennifer Lopez ise yaşadığı üzüntü ve kalp kırıklığı konusunda daha açık sözlü davrandı, bir kez daha “aşka” yenik düşüp aynı hatayı yaptığı için pişman olduğunu söyledi. Sonra da kendini ikizleri Max ve Emme’ye ve görünüşe göre pahalı alışverişlere verdi.

Yıldız isim bu zorlu süreçte en büyük desteği de “o benim dayanağım” dediği annesinden gördü. Jennifer Lopez, Instagram hesabından doğum günü anısına “Lupinator” lakabıyla sevgiyle andığı annesiyle birlikte çekilmiş pozlarını paylaştı.

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BAŞINI ANNESİNİN OMZUNA DAYADI

Fotoğrafların altına “Mutlu yıllar anneciğim!!! Seni çok seviyorum! Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim...” diye yazdı ve iki beyaz kalp emojisi ile annesinin lakabını bir hashtag içinde paylaştı.

Jennifer Lopez zorlu boşanma sürecinde annesinden destek aldı

Gönderisindeki kapak fotoğrafı, anne-kız ikilisinin aynı gülümsemelerini sergiledikleri tatlı bir selfie idi.

Üç kardeşin ortancası olan Lopez, 57 yaşındaki Leslie Ann Lopez ve 53 yaşındaki Lynda Lopez kardeşlerle birlikte Bronx'ta büyüdü.

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Üç kız kardeş, 33 yıllık evliliklerinin ardından 1999 yılında ayrılan Guadalupe Rodríguez ve David Lopez'in çocukları olarak dünyaya geldi.

Lopez daha önce annelerinin nasıl 'genç bir anne' olduğundan ve üç kıza da 25 yaşında sahip olduğundan bahsetmişti. Yıldız şarkıcı 2020'de ET ile yaptığı bir söyleşide annesi hakkında “20 yaşındayken evlendi ve ablamı 21 yaşındayken doğurmuş.” demişti.

Jennifer Lopez son günlerde sık sık bu tür çarpıcı pozlarını paylaşarak eski kocası Affleck'e "Dön de bir ne kaybettiğine bak" der gibi...

ANNESİNDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİ

Lopez çocukluğu hakkında “Hepimiz birlikte büyüdük. Dürüst olmak gerekirse, bir ergenle yaşamak gibiydi” diyor ancak annesinin genç yaşına rağmen, ondan güçlü bir bağımsızlık duygusu da dahil olmak üzere çok şey öğrendiğini de söylüyor.

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Lopez 2012 yılında Birleşmiş Milletler Vakfı'na verdiği bir röportajda annesi hakkında “Bize kendi kendimize yetebilmeyi, kimseye bağımlı olmamayı ve dünyada kendi yolumuzu çizmeyi aşıladı” demişti.