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Haber Giriş: 27.01.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

Kırgınlık bitti! Baba kız bir arada...

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Kırgınlık bitti! Baba kız bir arada...
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İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak aylar sonra bir araya geldi baba - kız buzları eritti.

İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak’ın kendi kızı olduğunu yıllar sonra kabul etmiş, genç şarkıcı da açtığı davayla ‘Tatlıses’ soyadını kullanmaya hak kazanmıştı.

DİLAN’A EV VERMEDİ

Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses, Kuşadası’ndaki sitesinden çocuklarına birer daire vereceğini açıkladı. Tatlıses sözünü tuttu ve Dilan Çıtak dışında bütün çocuklarına ev verdi. Bu durum baba kız arasında kırgınlığa neden oldu.

KIRGINLIK BİTTİ

Ev krizinden sonra baba kız aylar sonra bir araya geldi. İbo Show programı için İstanbul'da bulunan İbrahim Tatlıses kızını evinde ziyaret etti. Bu buluşmayı ölümsüzleştiren Dilan Çıtak paylaştığı fotoğrafın altına, 'Evime hoş geldiniz babacığım' mesajını düştü.

Kırgınlık bitti Baba kız bir arada...

 

BEN KENDİ PARAMI KAZANIYORUM

Dilan Çıtak Tatlıses, babasından miras beklentisi olup olmadığı sorusuna da şu yanıtı vermişti: “Hiçbir zaman öyle bir beklentim olmadı. Hatta bu konuda haksız eleştirilere de maruz kaldım. Babamın soyadını almamın nedeninin para olduğunu söylüyorlardı. Halbuki öyle bir şey yok. Ben kendi parasını kazanıp harcayan biriyim. Tatlıses soyadını maneviyat yönünden aldım. Mesela ‘Çocuklara Kuşadası’ndan ev verilecek’ dendi, herkese verildi ama bana verilmedi. Çıkıp da ‘Niye bana verilmedi?’ demedim. Çünkü aklım orada değil.”

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Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladıİbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses hayatındaki en büyük pişmanlığını ve en büyük hayalini açıkladı. Babasının söylediği şarkılardan oluşan bir albüm çalışması yapacağını da söyleyen Dilan, evlilikten, hayallerine, pişmanlıklarına kadar tüm gerçekleri anlattı.
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