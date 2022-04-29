Kiracısıyla mahkemelik oldu: Evden çıkmak için 100 bin TL para istedi

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'Hem kira hem kredi ödüyorum'

Didem Kınalı, önceki gece Cihangir’de görüntülendi.

Gazetecilerle sohbet eden ünlü oryantal, kiracısından dert yandı: “Evi alırken ev sahibi bana mevcut kiracının kontratının mayıs ayında biteceğini söylemişti. Kiracı ise evden çıkmak için 100 bin TL para istedi benden. Mahkemeye verdim hemen ve şu an bununla uğraşıyorum. Ben şu an kirada oturuyorum. Hem kiramı hem de evin kredisini ödemeye çalışıyorum.” (Sayit DURMAZ)

'Bu konuyu da hep sizinle konuşmak istiyordum zaten'

Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, önceki gece Etiler’deki Sarıhan Gusto’daydı.

Yılmaz, “Ercan Saatçi’nin programına katıldık. ‘Erşan Kuneri’ dizimizin müziklerini seslendirdik” dedi. Yılmaz’a “Eski eşiniz Ahu Yağtu ile nafaka davanız için neler söylemek istersiniz?” diye soruldu. Komedyen espriyle yanıt verdi: “Bu konuyu da hep sizinle konuşmak istiyordum zaten!” (Sayit DURMAZ)

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‘Yargı’ hayranı

Hazal Filiz Küçükköse önceki gün Bebek’teydi.

Oyuncu, sorular üzerine Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”yı beğenerek izlediğini söyledi: “İzlediğim sayılı yapımlardan biri ‘Yargı’. Kalemine güvendiğim Sema Ergenekon’un yazması ve Kaan Urgancıoğlu’nun oynaması da izlememde büyük etken.” (Deniz BOY)

“Kötü Adamın 10 Günü” üçlemesinin ikinci filminde rol alan Hazal Filiz Küçükköse, “Çekimler bitti. Şimdi teklifleri değerlendiriyorum” dedi.

Kızına kalkan oldu

Naz Elmas, annesi Meral Elmas ile birlikte Nişantaşı’nda avukatların bulunduğu bir binadan çıkarken görüntülendi.

İki yıllık eşi Erol Özmandıracı ile boşanacakları yönünde haberler çıkan Elmas’a, “Avukata mı geldiniz?” sorusu yöneltildi. Elmas yanıt vermezken, araya annesi girdi. “Ne sorup duruyorsunuz?” diye çıkışan Meral Elmas’ın bu tepkisi, Naz Elmas’ı da şaşırttı. (Behlül AYDIN)

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Arkadaşlar iftarda

Ebru Yaşar önceki gün Ataşehir’de yakın arkadaşı Güzel Kurşun’la buluştu.

İkili, Adana Ocakbaşı’nda iftar açtı. Sonrasında İstanbul turuna çıkan arkadaşlar, keyifli anlarını sosyal medyada da paylaştı.

Hoşgeldin 23

Oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün yeni yaşını kutladı. 23 yaşına giren oyuncu için ailesi evinde bir kutlama organize etti.

Karalar, fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Mor renkli pastasıyla poz veren Karalar, altına “Hoş geldin 23” notunu düştü.

Düğün 12 Haziran'da

Galatasaray’ın eski futbolcusu Necati Ateş, yaklaşık 2.5 yıldır birlikte olduğu İzmirli sevgilisi Nihan Erdil ile düğün hazırlıklarına başladı.

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Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen ikili, 12 Haziran’da evleneceklerini belirtti. Düğünün İzmir’de gerçekleşeceğini söyleyen Ateş, “Düğün için koşturuyoruz. Hazırlıklar başladı. Nasipse 12 Haziran’da evleniyoruz” dedi.( Behlül AYDIN)