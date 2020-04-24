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Haber Giriş: 24.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kıraç: 19 yılda mezun oldum

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Kıraç: 19 yılda mezun oldum
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Kıraç, KTO Karatay Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından yapılan canlı yayına konuk oldu.

Öğrencilerle sohbet eden ve sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç, bir öğrencinin “Eğitim serüveninizi anlatır mısınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Pek anlatılacak bir öğrencilik yaşamım olmadı. Üniversiteden 19 yılda mezun oldum. Lise 2’ye kadar güzel bir öğrencilik yaşamım vardı, sonra ne olduysa duruldum. Derslerim iyi olsa da üniversiteye gitmek istemedim. Ablamın telkiniyle Marmara Üniversitesi’nin Müzik bölümüne kaydoldum, orayı da 19 yıl sonra bitirdim.”

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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