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Haber Giriş: 17.08.2020 - 08:56,Son Güncelleme:

Kimseye gitme, beni aldatma

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Kimseye gitme, beni aldatma
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Hadise, Sibel Can’ın yeni şarkısıyla sevgilisi Kaan Yıldırım’a mesaj yolladı.

Bir süredir Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hadise, Sibel Can’ın “Yalnız Beni Sev” şarkısına eşlik ederken çektiği videoyu Instagram sayfasının Hikaye kısmında paylaştı. Şarkının videoda yer alan bölümü şöyle:

“Yalnız beni, beni sev. Kimseyi sevme, kimseye gitme. Sakın beni kandırma, utandırma, beni aldatma.” Yıldırım’ın köpeği Benek’e sosyal medya hesabı açan Hadise, bir paylaşımında da bebek göndermesinde bulundu: “Bir sen, bir ben, bir de Benek.”

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