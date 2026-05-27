Kimselere söylemeden gizlice çektiği derdini seneler sonra anlattı: Tek gözüm 10 yıldır kördü!

Haberin Devamı

“Şeytan Prada Giyer 2” filminin yıldız oyuncusu Anne Hathaway'in 10 yıl süren gizli sağlık sorunu onun 30'lu yaşları boyunca neredeyse kör kalmasına neden oldu.

Ünlü oyuncu haberi New York Times'ın podcast yayınında verdi.

Zamansız güzelliğiyle hayranlarını büyüleyen 43 yaşındaki yıldız isim aslında çok daha ileri yaşlarda görülen katarakt rahatsızlığı nedeniyle daha 30 yaşındayken bir gözünün kör kaldığını yıllar sonra itiraf etti.

Yaşadıklarını anlatırken doktorların artık ona resmi bir belge vererek yasal olarak tek gözünün kör olduğunu ilan ettiklerini söyleyen Anne Hathaway, bu zorlu süreci 10 yıldan fazla gizli tuttu.

Haberin Devamı

"Görme yeteneğimi o kadar etkiledi ki, sol gözüm yasal olarak kör oldu ve sonunda ameliyat oldum. Ve sonunda yeniden görmeye başlayana kadar durumun ne kadar kötüleştiğini fark etmedim." diyen Anne Hathaway bu kadar geç ameliyat olmasına rağmen iyileşmesini ve gözlerinin normal görmesini mucize olarak gördüğünü itiraf etti.

Özel hayatı konusunda çok ketum olan yıldız isim son zamanlarda ortaya atılan estetik ameliyat iddialarına da cevap verdi.

Estetik yaptırmadığını, böyle büyük bir ameliyatla alınan yüz germe sonuçlarını şimdilik saçlarını sıkıca toplayarak elde ettiğini söyleyen Anne Hathaway ilerleyen yıllar için “Belki ileride bir gün yüz gerdirmeyi deneyebilirim” dedi.