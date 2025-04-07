Kimselere duyurmadan gizlice evlenmişti… Mutluluğun ilk pozları geldi

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Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı seçen, aşktan yana da şansı pek yaver gitmeyen Lana Del Rey geçen yıl eylül ayında yaptığı sürpriz düğünle çok konuşulmuştu.

"BİZ ARKADAŞIZ DEDİLER ARKASINDAN" HEMEN EVLENDİLER

Gizli düğünlerinden kısa bir süre önce birlikte görüntülenmeye başlayan çift başlarda arkadaş olduklarını söylese de gerçek kısa zamanda ortaya çıktı.

Lana Del Rey hayatını Jeremy Dufrene adında, Louisiana’da yaşayan bir timsah turu rehberiyle birleştirdi.

BABASININ KOLUNA GİRİP GELİN OLMUŞTU

Başta Lana Del Rey’in babası ve erkek kardeşi olmak üzere çok sayıda kişinin katıldığı özel bir törenle evlenen çift daha sonra pek ortalarda görünmeden mutlu mesut yaşamaya devam etti.

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Lana Del Rey düğününün üzerinden 6 aydan fazla zaman geçtikten sonra eşiyle mutluluk pozlarını ilk kez Instagram hesabından paylaştı.

O GİZLİ GÜNÜN İLK GÖRÜNTÜLERİ GELDİ

Lana Del Rey, timsah turu rehberi Jeremy Dufrene ile yaptığı gizli düğün töreninin özel görüntülerini hayranlarına ilk kez göstermiş oldu.

Del Rey gelinliğini çıkarıp sonra sevdikleriyle birlikte kutlama yaparken üzerinde küçük pembe çiçekler bulunan krem tonlarında askılı bir elbise ve üzerinde “Gelin” yazan, arkasına duvak takılmış bir kaptan şapkası giymişti.

Mutlu fotoğrafta damat Dufrene de aynı şekilde bir kaptan şapkası takmış ve gelininin yanağına bir öpücük kondururken görülüyor.

Bir başka fotoğrafta ise çiftin Dufrene'in 50. yaş gününü kutladıkları ve belki de Del Rey'in 21 Haziran'da gerçekleşecek olan 40. yaş günü için erken bir kutlama yaptıkları görülüyor.

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Çiftin başlarına taktıkları altın taçlarda Dufrene'inkinde 50, Lana Del Rey’inkinde ise 40 rakamı yer alıyor.

TİMSAH TURU REHBERİ DAMAT...

Ünlü şarkıcı kendisinden 10 yaş büyük iki çocuk babası Jeremy Dufrene ile ilk kez 2019 yılında tanışmış ve 25 Ağustos'ta İngiltere'de el ele görüntülenmişlerdi.

Ani bir kararla evlenen çiftin tanışması da Lana Del Rey Jx’nin çalıştığı tur teknesine binince gerçekleşmişti. Jeremy Dufrene, Lana Del Rey ile bir fotoğraf çektirmiş ve bunu Facebook hesabından paylaşarak “Bakın teknemize kim bindi!” sözleriyle sevincini anlatmıştı.

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Ünlü çiftin bu kısa tanışıklıktan sonra evlenmeye giden yolda neler yaşadıkları, ilişkilerinin ne zaman başladığı ve evlenmeye nasıl karar verdikleri ise hâlâ bir muamma…