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MÃ¼zik eÅŸliÄŸinde attÄ±ÄŸÄ± her adÄ±mda doÄŸu ile batÄ±yÄ± birleÅŸtiriyordu sanki. Kendine Ã¶zgÃ¼ dansÄ±yla sahnelerde ve ekranda fÄ±rtÄ±na gibi esti.

Sonra evlendi, Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±... Bir yandan kendini ailesine adadÄ±. Ama bir yandan da sanatÄ±na hiÃ§ veda etmedi...

Belki artÄ±k sahneye Ã§Ä±kmÄ±yor, ekranda gÃ¶rÃ¼nmemeyi tercih ediyor ama hala en bÃ¼yÃ¼k tutkusu dansa sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.

Dans konusunda bildiklerini baÅŸta kendi kÄ±zlarÄ± olmak Ã¼zere her yaÅŸtan bu iÅŸin meraklÄ±larÄ±na Ã¶ÄŸretiyor yÄ±llardÄ±r.

Gelin bir bakalÄ±m kimmiÅŸ bu sahnelere damgasÄ±nÄ± vuran unutulmaz dansÃ§Ä±.

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HERKES ONUÂ 'BAMBÄ°' LAKABIYLA TANIYORDU

Buraya kadar anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir dÃ¶nemin en Ã¼nlÃ¼ dansÃ§Ä±larÄ±ndan BurÃ§in Orhon'un Ã¶ykÃ¼sÃ¼ydÃ¼.

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DÃ¼nyaya gÃ¶zlerini 1962 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da aÃ§tÄ± Orhon. AslÄ±nda bambaÅŸka bir alanda eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. Ä°stanbul Ãœniversitesi Ä°ÅŸletme FakÃ¼ltesi'ni bitirdi.

Ama gÃ¶nlÃ¼nde bale sanatÄ± vardÄ±. Zaten henÃ¼z Ã¼Ã§ buÃ§uk yaÅŸÄ±ndayken klasik bale eÄŸitimine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Sonra da bunu sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Hatta Ä°stanbul Devlet Opera ve Balesi'nde dÃ¶rt buÃ§uk yÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Sonra NÃ¼khet Duru'nun da katkÄ±sÄ±yla sahneye Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±.

Sahnede gÃ¶bek dansÄ± ile klasik baleyi birleÅŸtirdi. Bu kendine Ã¶zgÃ¼ dans stiliyle de diÄŸer meslektaÅŸlarÄ±ndan ayrÄ±ldÄ± zaten BurÃ§in Orhon.

ÃœnlÃ¼ dansÃ§Ä±nÄ±n o dÃ¶nemde 'Bambi' lakabÄ±yla anÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

TÄ°YATRO OYUNLARI VE TV DÄ°ZÄ°LERÄ°NDE GÃ–REV ALDI

Sahnedeki bu baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tiyatro oyunlarÄ± ve TV dizileri geldi...

BurÃ§in Orhon 1987 yÄ±lÄ±nda o dÃ¶nem Eurovision YarÄ±ÅŸmasÄ±'nda birinci olarak adÄ±nÄ± dÃ¼nya Ã§apÄ±nda duyuran Ä°rlandalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Johnny Logan ile niÅŸanlandÄ±.

Evlenemediler ama ondan ÅŸu anda yetiÅŸkin olan bir kÄ±zÄ± dÃ¼nyaya geldi.

BurÃ§in Orhon, o dÃ¶nemde Ã¼nlÃ¼ ya da Ã¼nsÃ¼z kimsenin Ã§ok alÄ±ÅŸkÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸekilde kÄ±zÄ±nÄ± yalnÄ±z baÅŸÄ±na yetiÅŸtirdi.

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Sonra 1995'e gelindiÄŸinde TÃ¼rk tiyatrosunun ustalarÄ±ndan Nejat Uygur'un kendisiyle aynÄ± mesleÄŸi seÃ§en oÄŸullarÄ±ndan SÃ¼heyl Uygur ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. BurÃ§in Orhon, bu evlilikten iki tane kÄ±z Ã§ocuÄŸu sahibi oldu.

Kavak Yelleri, Anadolu KaplanÄ±, Ã‡ocuÄŸun Var Derdin Var, AÅŸk ve Gurur Portatif HÃ¼seyin gibi TV dizilerinde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

ASLA BOÅž DURMUYOR... NÄ°CE Ã–ÄžRENCÄ°SÄ° VAR

BurÃ§in Orhon'un bir ayaÄŸÄ± Ä°stanbul'da olsa da hayatÄ±nÄ± KuÅŸadasÄ±'nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor epeydir.

Ama orada da boÅŸ durduÄŸunu sanmayÄ±n.. Orhon, dans konusunda yÄ±llar iÃ§inde edindiÄŸi bilgi birikimini bu iÅŸin her yaÅŸtan meraklÄ±sÄ±yla paylaÅŸÄ±yor.

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Hem Ä°stanbul'da hem bir ayaÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu KuÅŸadasÄ±'nda yapÄ±yor bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± Ã¼stelik...

Bu ÅŸekilde hem sakin bir hayat yaÅŸÄ±yor hem de tutkuyla baÄŸlÄ± olduÄŸu dans ile baÄŸlarÄ±nÄ± hiÃ§ koparmÄ±yor.

YÄ±llar gelip geÃ§ti belki... BurÃ§in Orhon da birÃ§ok yaÅŸÄ±tÄ± gibi olgunluk Ã§aÄŸÄ±na geldi. Ama TÃ¼rkiye'nin popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r hafÄ±zasÄ±ndan hiÃ§ silinmedi.

BurÃ§in Orhon henÃ¼z 3 buÃ§uk yaÅŸÄ±ndayken bale yapmaya baÅŸladÄ±. Sonra da dans tutkusundan bir tÃ¼rlÃ¼ kopamadÄ±.Â





Orhon yÄ±llar boyunca aldÄ±ÄŸÄ± klasik bale eÄŸitiminin de etkisiyle dansÄ±nda doÄŸu ve batÄ± motiflerini bir araya getirip kendi tarzÄ±nÄ± yarattÄ±.

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Orhon, bir dÃ¶nem tiyatro salonlarÄ±nda perde aÃ§an mÃ¼zikallerde sahneye Ã§Ä±ktÄ±. AynÄ± zamanda film ve dizilerde de rol aldÄ±.





Orhon, Ã¼nlÃ¼ oyuncu SÃ¼heyl Uygur ile evli. Bu evlilikten iki kÄ±z annesi oldu. ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä±nÄ±n bir dÃ¶nemin Eurovision birincisi Ä°rlandalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Johnny Logan'dan da bir kÄ±zÄ± bulunuyor.





Bir ayaÄŸÄ± Ä°stanbul'da bir ayaÄŸÄ± KuÅŸadasÄ±'nda olan BurÃ§in Orhon, dans eÄŸitimi vermekten arta kalan zamanlarÄ±nda da el iÅŸleriyle uÄŸraÅŸÄ±yor. GÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±ndan bazÄ± kesitleri de sÄ±k sÄ±k sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.

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