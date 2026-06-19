Kimi yaş farkı dedi, kimi geç başlayan evliliğe inanmadı… Ünlü çift herkesi yanılttı: Bir yastıkta 16 yılı devirdiler!

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Şimdilerde Hollywood’un en mutlu çiftlerinden olsalar da adları yan yana yazılmaya başladığında da evlendiklerinde de aslında bu aşka pek kimse şans vermemiş, yollarının kısa sürede ayrılacağı sanılmıştı.

Oysa Harrison Ford ve Calista Flockhart, mutlu yuvalarında, gözlerden uzakta yaşadıkları aşklarını bir mücevher gibi korudular ve evliliklerinin 16’ncı yılını devirdiler.

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15 Haziran 2010’da evlenen çift bu aşkı yaşarken bir yandan da birbirlerinin en büyük destekçisi olmayı bildiler ve mutlulukları da böylece her geçen yıl artmaya devam etti.

Daha önce evlenip boşanmış olan Harrison Ford ve Calista Flockhart'ın yolları 2002’de, Altın Küre ödül töreninde kesişmişti. Bu genç ve güzel yıldızı gören yakışıklı aktör ona hemen vuruldu.

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Çift tanıştıklarında Harrison Ford 60 yaşında orta yaşlı, evlenip boşanmış, çocuklu bir erkekti. Calista Flockhart ise Ally McBeal dizisiyle zirveye çıkmıştı. Henüz 38 yaşında olan güzel yıldızın kendisinden yaşça bu kadar büyük biriyle evlenmesi o günlerde tuhaf karşılanmıştı.

İkili tüm bu sözlere kulak tıkamayı bildiler ve kendilerine gözlerden uzak çiftliklerinde mutlu bir hayat kurdular. Calista Flockhart evlenip anne olmayı geciktirmiş, 2001’de Liam adını verdiği bir erkek çocuk evlat edinmişti.

Çiftin 16 yıllık evliliklerinden çocukları olmadı. Ancak Harrison Ford sevdiği kadının evlatlık oğlunu hemen nüfusuna geçirdi ve onu öz çocuklarından ayırmadan büyük bir sevgiyle büyüttü.

Artık çoktan yetişkin olan ve üniversite için evden ayrılan oğulları gidince baş başa kalan ünlü aşıklar şöhretlerini umursamadan son derece sade ve sıradan bir hayat yaşıyorlar.

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Hatta onları sık sık sade giyimleriyle sokakta el ele yürürken görmek ya da kalabalık metrolarda karşılaşmak mümkün.

Ortak oyuncu arkadaşları James Marsden onları tanıştırdığında Calista Flockhart "Bu şehvetli yaşlı adam bizim masamızda ne yapıyor?" diye düşündüğünü yıllar sonra itiraf etmişti.

Yıllar sonra büyük bir aşkla sevdiği kocası için övgü dolu sözler söyleyen ve onun yaşını hiç hissettirmeyen, genç ruhlu bir adam olduğunu anlatan Calista Flockhart, evlendikten sonra kariyerini askıya alıp oğlunu büyüttü ancak bundan hiç pişmanlık duymadığının da altını çizdi.

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Harrison Ford ise 2023’te, Cannes Film Festivali'nde gösterilen filminin galasında güzel eşi Calista Flockhart için "Hayatım, tutkularımı ve hayallerimi destekleyen sevgili eşim sayesinde mümkün oldu ve minnettarım. Ve biliyorsun, seni de seviyorum. Hayatıma amaç ve anlam kattın ve bunun için minnettarım, çok minnettarım." demiş, bir kez daha hayranlarının gönlünü kazanmıştı.