Kimde var bÃ¶yle keyif Saray gibi yatla adalarÄ± geziyorlar

AÄ°LECE TATÄ°L KEYFÄ°

Bunlardan biri de 1980'lerde Hello adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±yla mÃ¼zik piyasasÄ±nÄ± kasÄ±p kavuran Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Lionel Richie. 72 yaÅŸÄ±ndaki Richie, kÄ±zlarÄ± Nicole Richie, Sofia Richie, oÄŸlu Miles ile sevgilisi Lisa Parigi'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kalabalÄ±k bir aile grubuyla Yunanistan tatiline Ã§Ä±ktÄ±. Richie ailesine, Nicole'un eÅŸi Joel Madden, iki kÄ±zÄ±,Â ile Sofia Richie'nin yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Tess Kemper da eÅŸlik ediyor.



MARK ZUCKERBERG'Ä°N MEGA YATIYLA GEZÄ°YORLAR

Yunan adalarÄ±nÄ± gezen grup, tatillerini Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e ait lÃ¼ks yatta geÃ§iriyor. Kendine ait zodyak botlarÄ± ve hatta helikopteri de bulunan Ulysses adlÄ± mega yatÄ±n deÄŸeri ise 195 milyon dolar. DÃ¼nyanÄ±n en zengin insanlarÄ±ndan biri olan Mark Zuckerberg, bu mega yatÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda satÄ±n aldÄ±. GÃ¶renlerin gÃ¶zlerini kamaÅŸtÄ±ran Ulysses'in Zuckerberg'den Ã¶nceki sahibi ise Yeni ZelandalÄ± milyarder Graeme Hart idi. Ulysses'in sekiz tane yemek salonu, beÅŸ oturma odasÄ±, beÅŸ tane barÄ±, bÃ¼yÃ¼k bir spor salonu, spa ve masaj salonu bulunuyor.

Â HELÄ°KOPTER DE VAR

Sauna, ÅŸarap tadÄ±m odasÄ± ve sinema da mega yatÄ±n, konaklayanlara sunduÄŸu olanaklar arasÄ±nda. AyrÄ±ca Ulysses, dÃ¼nyanÄ±n en sÄ±cak denizlerinden soÄŸuk denizlere kadar her tÃ¼r hava koÅŸuluna uygun olarak tasarlandÄ±. Richie ailesinin Yunanistan sularÄ±nda tatil keyfi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ulysses'in iÃ§inde lÃ¼ks motosikletler de bulunuyor.





SOSYAL MEDYADAN PAYLAÅžIYORLAR

Åžu anda Ulysses ile Yunanistan sularÄ±nda denizin ve gÃ¼neÅŸin keyfini Ã§Ä±karÄ±p ada ada dolaÅŸan Richie ailesi de Ã§ektikleri fotoÄŸraflarÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.





BÄ°R ZAMANLAR MANÅžETLERDEN Ä°NMÄ°YORDU

Lionel Richie'nin evlatlÄ±k kÄ±zÄ± olan Nicole Richie, bir zamanlar Paris Hilton'un en yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±ndan biriydi. HÄ±zlÄ± hayatÄ±, kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen Nicole Richie, Joel Madden ile birlikte olmaya baÅŸlayÄ±nca hayatÄ± da dÃ¼zene girdi. Evlendi, iki Ã§ocuk sahibi oldu. Ondan sonra da gece hayatÄ±ndan Ã§ekildi.





HIZLI HAYAT YAÅžIYOR

Sofia Richie ise son dÃ¶nemde Ã¶nce Justin Bieber ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa sÃ¼reli iliÅŸkinin ardÄ±ndan kendisinden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k olan Scott Disick ile ailesinin onaylamadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkisiyle gÃ¼ndeme geldi. Lionel Richie, Kourtney Kardashian'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun babasÄ± olan Scott Disick ile kÄ±zÄ±nÄ±n iliÅŸki yaÅŸamasÄ±nÄ± onaylamadÄ±. Buna raÄŸmen Sofia Richie ve Scott Disick iliÅŸkilerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler. Ancak kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar.









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