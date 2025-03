Kim söylüyor 70'ten sonra olmaz diye... Efsane oyuncu torun sevecek çağında aşka düştü!

Haberin Devamı

Tam da böyle bir dönemde aşka düşmek çok uzak bir ihtimal gibi görünebilir birçok kişiye. Ama işin aslı hiç öyle değil. O klasik ifadede olduğu gibi 'aşkın yaşı yoktur.'

Bunun kanıtı da sinema dünyasının iki ünlüsü...

ÖNCE İYİ ARKADAŞ, SONRA ROL ARKADAŞI... EN SONUNDA AŞK GELDİ

İkisi de 70 yaşını geride bırakan, biri kocasından boşanmış diğeri karısını kaybetmiş bu iki ünlü iddialara göre gerçekten de aşka düşmenin yaşı olmadığının bir kanıtı gibi.

Çünkü söylentilere göre arkadaş ve rol arkadaşı olan bu iki ünlünün kalpleri birbirleri için çarpıyor.

Üstelik bunu yakın çevrelerine çoktan itiraf ettiler bile. Şimdi kamuoyu karşısına el ele çıkmak için fırsat kolluyorlar.

Haberin Devamı

YAKIN ÇEVRELERİNDEN SAKLAMIYORLAR

Bu '70'inden sonra aşk' hikayesinin kahramanlarından biri sinemanın bol Oscar ödüllü yıldızı 75 yaşındaki Meryl Streep ile 74 yaşındaki meslektaşı Martin Short.

Radar adlı internet sitesinin haberine göre Streep ile Short bir süredir romantik bir ilişki yaşıyorlar. Hatta bu ilişkilerini SNL'in 50'nci kuruluş yıl dönümü için geçen ay düzenlenen bir etkinliKte yakın çevrelerinin karşısında göz önüne serdiler.

O etkinlikte el ele tutuşarak bir süredir haklarında ileri sürülen iddiaları en azından yakın çevrelerine karşı doğrulamış oldular.

Yine ileri sürülenlere göre Streep ile Short, artık kamuoyunun karşısında da bu gerçeği gözler önüne sermek için doğru zamanın gelmesini bekliyorlar.

Radar'a konuşan bir kaynak ünlü ikili hakkında "Çok samimiydiler... Birbirlerine sarıldılar, dans ettiler… Meryl ışıl ışıldı. Martin de oradaki en mutlu adamdı. Resmen bir çift oldular" diye durumu anlattı.

Haberin Devamı

'ÖNCE İKİSİ DE TEREDDÜTE DÜŞTÜ'

Meryl Streep ile Martin Short'a yakın bir kaynak ikilinin yıllardır iyi arkadaş olduğunu belirtip aralarındaki ilişkinin romantizme dönüştüğünü söyledi.

Bu yeni durumun önceleri ikisini de tereddüte düşürdüğünü belirten bu kaynak "Ama sonra kendilerini rahat bıraktılar. İkisi de geriye dönüp bakmıyor" diye anlattı durumu..

Gözden Kaçmasın Dedikodular aldı başını gidiyor: İkiz çocuklarının iyiliği için ayrılığı göze aldılar Haberi görüntüle

KOCASINDAN AYRILDI... ALTI TANE TORUNU VAR: Meryl Streep 1978 yılında evlendiği Don Gummer ile yollarını 2017'de ayırdı. Ünlü oyununun bu evlilikten dört tane çocuğu ve altı tane de torunu bulunuyor.





Haberin Devamı

30 YILLIK KARISINI 2010 YILINDA KAYBETTİ: Martin Short ise eşi Nancy Dolman'ı 2010 yılında kaybetti. 30 yıllık evliliğinden üç tane çocuğu var. Only Murders in the Building adlı komedide birlikte rol alan Meryl Streep ile Martin Short, galalarla el ele kamera karşısına çıkıyordu. O sırada "Bizim aşkımız gerçek değil, rol gereği" diye konuşuyordu ikisi de.