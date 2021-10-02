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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendi

#Kim Milyoner Olmak İster#Duygu Dilbaz#Metrobüs

Kim Milyoner Olmak İster'de uluslararası bir matematik yarışmasında üst üste iki kez dünya üçüncülüğü kazandığını ifade eden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Duygu Dilbaz isimli yarışmacının 3. soruya verdiği yanıt olay oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster programına İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Duygu Dilbaz isimli bir yarışmacı katıldı.

Dilbaz kendini tanıttığı sırada, çeşitli uluslararası yarışmalara katıldığını ifade etti.

 Dilbaz, Rusya'da düzenlenen bir matematik yarışmasında da iki kez üst üste dünya üçüncülüğü kazandığını söyledi.

İKİNCİ SORUDA JOKER HAKKINI KULLANDI
İlk soruda "Saklambaç oynayan çocuklar 'Elma dersem çık' dedikleri arkadaşlarına 'armut dersem" dedikten sonra genellikle hangisini söylerler?" sorusunu "Çıkma" diyerek kolaylıkla yanıtlayan Dilbaz, ikinci soruyu ise "seyirciye sorma" hakkını kullanarak geçti.

 "METROBÜS" CEVABIYLA ELENDİ
Üçüncü soruda ise Dilbaz, "Filika, genellikle hangi araçta bulunur?" sorusu ile karşılaştı. Ancak gemi, tren, uçak ve metrobüs şıkları arasından "Metrobüs" cevabını seçerek yanlış cevabı vermiş oldu.

 

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#Kim Milyoner Olmak İster#Duygu Dilbaz#Metrobüs