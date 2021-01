Annesi kulağına fısıldadı: Kendini düşün, ondan boşan kızım!

ANNESİ YÖNLENDİRDİ

Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanmasının perde arkasıyla ilgili iddialar da bitmek bilmiyor. Basına yansıyan son haberlere göre, Kimye adıyla anılan Kardashian ve West'in boşanmasında anne Kris Jenner'ın etkisi var. 'ONDAN BOŞAN' DEDİ

ABD basınında konuyla ilgili yer alan haberlerde Kim Kardashian'a boşanmasını annesi Kris Jenner'ın söylediği ileri sürüldü. Bu iddialara göre Jenner, kızı Kim'e "Ondan boşan" dedi. KIZINA KENDİNİ DÜŞÜNMESİNİ SÖYLEDİ

Kardashian ve West'e yakın kaynakların belirttiğine göre, North (7) Saint (5), Chicago (2) ve Psalm (1) adlı dört çocuğu olan çift, zaten altı aydır farklı evlerde yaşıyordu. Fakat buna rağmen her ikisi de boşanmadan söz etmiyordu. Ancak durumu gören Kris Jenner, Kim Kardashian'a kendisini düşünmesini ve bu evliliği bitirmesini söyledi. Bunun üzerine 40 yaşındaki Kim Kardashian da harekete geçti ve ünlü boşanma avukatı Laura Wasser'e başvurdu. AİLE MARKASINA ZARAR VERİYOR

İddialara göre Kris Jenner, damadı Kanye West'in giderek kontrolden çıktığını ve bu durumun da aile markasına zarar verdiğini düşünüyor. Daha önemlisi ise kızı Kim Kardashian'ı, kötü giden evliliği yüzünden mutsuz görmeye dayanamıyor. Bu yüzden de Kardashian'a bu evliliği bitirmesini söyledi. Aileye yakın kaynaklara göre, finansal konulardan özel hayatlarına kızlarının hayatlarını düzenlemeye çalışan ve akıl hocalığı yapan Kris Jenner, yalnız başına karar alamayan kızına yardımcı oldu. KAYINVALİDEYE SERT ELEŞTİRİ

Bu arada Kanye West de ABD seçimlerine adaylığını koyduğunda, bir dönem Kim Kardashian'dan boşanmaya çabaladığını söylemişti. Bu sözler, bir anlamda çiftin evliliklerinde kriz yaşadığını dışa vurmuştu. West, bu süreçte kayınvalidesi Kris Jenner'ın kendisini akıl hastanesine kapattırmaya çalıştığını da ileri sürdü. Hatta West, Kris Jenner'dan, Kuzey Kore lideri Kim Yong Un'a gönderme yaparak "Kris Jong Un" diye söz edecek kadar ileri götürdü işi. BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Kanye West'in bipolar bozukluğununu aileye zarar verdiği de iddialar arasında. Bazı kaynaklara göre Kim Kardashian, Kanye'nin yaşadığı bu iniş ve çıkışlar konusunda ona yardım etmek istiyordu. Ama onun kendisini ve annesini kamuoyunun gözü önünde küçük düşürmesi üzerine bunun bir faydası olmadığını düşündü. ÇOCUKLARA GÜZEL ANILAR BIRAKMAK İÇİN

Kim Kardashian ve Kanye West'in evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığı uzun süredir konuşuluyordu. Çiftin çocuklarını da yanlarına alıp lüks tatil köylerine gitmesi evlliliklerini kurtarmaya çalıştıklarının düşünülmesine yol açtı. Fakat aileye yakın kaynaklar bunun amacının sadece çocuklarına mutlu aile anıları yaratmak olduğunu ileri sürdü. ANNELERİ AKIL HOCASI

Kızı Kim Kardashian'ı Kanye West'ten boşanması konusunda ikna ettiği ileri sürülen Kris Jenner, kızlarının akıl hocası olarak da biliniyor. Özellikle de maddi konularda onlara verdiği destekle ve öneriler sayesinde kızlarının iş yaşamında başarılı olduğu söyleniyor. BEŞ ÇOCUK ANNESİ

1955 doğumlu Kris Jenner, ailece kamera karşısına geçtikleri Keeping Up With The Kardashians adlı programın da "fikir anası." Bu programa başlamadan önce kendi soyadını taşıyan bir iletişim şirketi kuran Jenner, ya da doğum adıyla Kristin Mary Houhton, 1978 yılında ünlü avukat Robert Kardashian ile evlendi. ESKİ EŞİ CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Ondan Kourtney, Kim, Khloe ve Robert adında dört çocuğu oldu. Evlilik 1991 yılında bitti. Kris Jenner daha sonra aynı yıl Bruce Jenner ile evlendi. Ondan da Kylie ve Kendall adında iki kız çocuk sahibi oldu. Bruce Jenner, ondan boşandıktan sonra cinsiyet değişirdi. KIZLARININ İŞ HAYATINI DA YÖNLENDİRİYOR

Kris Jenner, bütün çocuklarının kariyerlerine yön veren kişi. Her ne kadar kızları kadar ön plana çıkmasa da onun yönlendirmeleri ve stratejileri sayesinde çocukları kendi alanlarında hatırı sayılır servet ve kariyer yaptı.