Kim Kardashian- Kanye West boÅŸanÄ±yor: Kim davayÄ± aÃ§tÄ±





AVUKAT BOÅžANMA DÄ°LEKÃ‡ESÄ°NÄ° MAHKEMEYE SUNDU

Ailesiyle birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± Keeping Up With The Kardashians adlÄ± TV ÅŸovuyla Ã¼nlenen Kim Kardashian, eÅŸi Kanye West'e boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±. Kardashian, daha Ã¶nce de basÄ±na yansÄ±yan haberlerde adÄ± geÃ§en Ã¼nlÃ¼ boÅŸanma avukatÄ± Laura Wasser ile anlaÅŸÃ¼Ä± ve boÅŸanma iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±. ÃœnlÃ¼lerle ilgili haberlere yer veren TMZ sitesinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶re Wasser de boÅŸanma iÅŸlemleri iÃ§in gerekli olan belgeleri ve dava dilekÃ§esini Los Angeles mahkemesine sundu.

ANNESÄ° YÃ–NLENDÄ°RDÄ° Ä°DDÄ°ASIÂ

Kim Kardashian ile Kanye West'in boÅŸanmasÄ±nÄ±n perde arkasÄ±yla ilgili iddialar da bitmek bilmiyor. BasÄ±na yansÄ±yan son haberlere gÃ¶re, Kimye adÄ±yla anÄ±lan Kardashian ve West'in boÅŸanmasÄ±nda anne Kris Jenner'Ä±n etkisi var. ABD basÄ±nÄ±nda konuyla ilgili yer alan haberlerde Kim Kardashian'a boÅŸanmasÄ±nÄ± annesi Kris Jenner'Ä±n sÃ¶ylediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu iddialara gÃ¶re Jenner, kÄ±zÄ± Kim'e "Ondan boÅŸan" dedi.

KIZINA KENDÄ°NÄ° DÃœÅžÃœNMESÄ°NÄ° SÃ–YLEDÄ°

Kardashian ve West'e yakÄ±n kaynaklarÄ±n belirttiÄŸine gÃ¶re, North (7) Saint (5), Chicago (2) ve Psalm (1) adlÄ± dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu olan Ã§ift, zaten altÄ± aydÄ±r farklÄ± evlerde yaÅŸÄ±yordu. Fakat buna raÄŸmen her ikisi de boÅŸanmadan sÃ¶z etmiyordu. Ancak durumu gÃ¶ren Kris Jenner, Kim Kardashian'a kendisini dÃ¼ÅŸÃ¼nmesini ve bu evliliÄŸi bitirmesini sÃ¶yledi. Bunun Ã¼zerine 40 yaÅŸÄ±ndaki Kim Kardashian da harekete geÃ§ti ve Ã¼nlÃ¼ boÅŸanma avukatÄ± Laura Wasser'e baÅŸvurdu.

Â AÄ°LE MARKASINA ZARAR VERÄ°YOR

Ä°ddialara gÃ¶re Kris Jenner, damadÄ± Kanye West'in giderek kontrolden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu durumun da aile markasÄ±na zarar verdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Daha Ã¶nemlisi ise kÄ±zÄ± Kim Kardashian'Ä±, kÃ¶tÃ¼ giden evliliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden mutsuz gÃ¶rmeye dayanamÄ±yor. Bu yÃ¼zden de Kardashian'a bu evliliÄŸi bitirmesini sÃ¶yledi. Aileye yakÄ±n kaynaklara gÃ¶re, finansal konulardan Ã¶zel hayatlarÄ±na kÄ±zlarÄ±nÄ±n hayatlarÄ±nÄ± dÃ¼zenlemeye Ã§alÄ±ÅŸan ve akÄ±l hocalÄ±ÄŸÄ± yapan Kris Jenner, yalnÄ±z baÅŸÄ±na karar alamayan kÄ±zÄ±na yardÄ±mcÄ± oldu.

KAYINVALÄ°DEYE SERT ELEÅžTÄ°RÄ°

Bu arada Kanye West de ABD seÃ§imlerine adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyduÄŸunda, bir dÃ¶nem Kim Kardashian'dan boÅŸanmaya Ã§abaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Bu sÃ¶zler, bir anlamda Ã§iftin evliliklerinde kriz yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÄ±ÅŸa vurmuÅŸtu. West, bu sÃ¼reÃ§te kayÄ±nvalidesi Kris Jenner'Ä±n kendisini akÄ±l hastanesine kapattÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rdÃ¼. Hatta West, Kris Jenner'dan, Kuzey Kore lideri Kim Yong Un'a gÃ¶nderme yaparak "Kris Jong Un" diye sÃ¶z edecek kadar ileri gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ iÅŸi.

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BARDAÄžI TAÅžIRAN SON DAMLA

Kanye West'in bipolar bozukluÄŸununu aileye zarar verdiÄŸi de iddialar arasÄ±nda. BazÄ± kaynaklara gÃ¶re Kim Kardashian, Kanye'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu iniÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar konusunda ona yardÄ±m etmek istiyordu. Ama onun kendisini ve annesini kamuoyunun gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi Ã¼zerine bunun bir faydasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼.





SERVETLERÄ° NE OLACAK?

Kim Kardashian ile Kanye West'in boÅŸanmasÄ±yla ilgili bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± da Ã§iftin 2.2 milyar dolarÄ±n Ã¼zerindeki servetine ne olacaÄŸÄ±, bunun nasÄ±l paylaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±.Â Â BasÄ±nÄ±n yÄ±llardÄ±r Kimye diye andÄ±ÄŸÄ± Ã§iftin, boÅŸanma sÄ±rasÄ±nda servetleriyle ilgili bir mÃ¼cadeleye giriÅŸip giriÅŸmeyeceÄŸi bÃ¼yÃ¼k merak konusu.







BÃœYÃœK SERVET

Kim Kardashian ile Kanye West'in oldukÃ§a yÃ¼klÃ¼ kiÅŸisel servetleri bulunuyor. Ä°kisinin toplamÄ± ise dudak uÃ§uklatacak tÃ¼rden. Son 20 yÄ±lÄ±n en Ã§ok satan mÃ¼zisyenlerinden biri olan Kanye West'in kiÅŸisel serveti 1. 3 milyar dolar. Buna son yÄ±llarda adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± moda sektÃ¶rÃ¼nden gelen gelir de dahil. Kim Kardashian da 900 milyon dolarlÄ±k bir servetin sahibi.







MADDÄ° ANLAÅžMA NASIL OLACAK?

ABD basÄ±nÄ± Ã§iftin ortak servetlerinin bir dÃ¶kÃ¼mÃ¼nÃ¼ yaptÄ±. BoÅŸanma sÄ±rasÄ±nda birbirlerinden tazminat isteyip istemeyecekleri, ya da sahip olduklarÄ± bu mallarÄ±n nasÄ±l paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±, nasÄ±l bir evlilik sÃ¶zleÅŸmesi yaptÄ±klarÄ± ise henÃ¼z net olarak bilinmiyor.







3 MÄ°LYON DOLARLIK YÃœZÃœÄžÃœN AKIBETÄ° DE MERAK KONUSU

Kardashian'a Kanye West tarafÄ±ndan hediye edilen 1.3 milyon dolarlÄ±k niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n akÄ±beti de merak konusu. Kim Kardashian ve Kanye West'in servetlerine ÅŸÃ¶yle bir kÄ±saca bakalÄ±m.







105 MÄ°LYON DOLARLIK EMLAK

Kim Kardashian ve Kanye West'in toplamda 100 milyon dolarlÄ±n Ã¼zerinde deÄŸeri olan bir emlak portfÃ¶yÃ¼ var. Bunlar arasÄ±nda en Ã§ok Ã¶ne Ã§Ä±kanÄ± da California Hidden Hills'teki muhteÅŸem malikane. Ã‡ift, burayÄ± evlendikleri yÄ±l yani 2014'te satÄ±n aldÄ±. Fakat hemen taÅŸÄ±nmadÄ±lar. Restore ettirmek iÃ§in 20 milyon dolara yakÄ±n para harcadÄ±lar. Bu sÄ±rada da Kardashian'Ä±n annesi Kris Jenner'Ä±n evinde yaÅŸadÄ±lar. Ã‡ift, bu milyar dolarlÄ±k malikanesi minimalist tarzda dÃ¶ÅŸedi.







YANDAKÄ° MÃœLKÃœ DE SATIN ALDILAR

Kardashian ve West, 2019'da yan arazideki mÃ¼lkÃ¼ de satÄ±n aldÄ±. Bu arada Kanye West, bir sÃ¼redir yalnÄ±z baÅŸÄ±na yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Wyoming'deki Ã§iftliÄŸi satÄ±n aldÄ±. Bununla da yetinmeyip bu Ã§iftliÄŸin yakÄ±nlarÄ±nda baÅŸka bir Ã§iftliÄŸi daha emlak portfÃ¶yÃ¼ne kattÄ±. Kardashian ve West Ã§ifti, burada Ã§ekilen aile fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan sÄ±k sÄ±k paylaÅŸtÄ±.







MÄ°LYON DOLARLIK MÃœZÄ°K GELÄ°RÄ°Â

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã§ok kazanan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri Kanye West. Bu alandaki toplam serveti ise 90 milyon dolar. Kariyeri boyunca 21 tane Grammy Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanan West, bunun yanÄ± sÄ±ra birÃ§ok saygÄ±n mÃ¼zik Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n de sahibi oldu. West, geÃ§en yÄ±l Forbes'in en Ã§ok kazanan mÃ¼zisyenler listesinde ilk sÄ±raya yerleÅŸti.







GÃ–Z KAMAÅžTIRAN OTOMOBÄ°L KOLEKSÄ°YONU

Kim Kardashian ve Kanye West, 3.8 milyon dolarlÄ±k bir lÃ¼ks otomobil koleksiyonuna sahip. Hatta Ã¶yle ki Kim Kardashian kimi zaman Ã¼zerine giydiÄŸi kÄ±yafetlere ya da saÃ§ rengine uygun lÃ¼ks araÃ§larÄ±ndan biriyle seyahat etmeyi seviyor.







KARDASHIAN'IN 20 YILLIK BÄ°RÄ°KÄ°MÄ°

Ailesiyle birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Keeping Up With The Kardashians adlÄ± program sayesinde ilk servetini kazandÄ±. Ama Kardashian'Ä±n gelir kaynaklarÄ± sadece bununla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Ä°Ã§ giyim koleksiyonu hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir gelir kaynaÄŸÄ±. AyrÄ±ca sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± sayesinde de yÃ¼klÃ¼ para kazanÄ±yor. Bunlara ek olarak Kim Kardashian: Hollywood adlÄ± bir akÄ±llÄ± telefon oyunu uygulamasÄ± da var. BÃ¼tÃ¼n bunlar toplandÄ±ÄŸÄ±nda da bir milyar dolara yakÄ±n bir servetin sahibi.







2014'TE EVLENDÄ°LER

Kim Kardashian ile Kanye West'in bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± North 2013 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. Ã‡ift, onun doÄŸumundan bir yÄ±l sonra evlendi. Ä°kinci Ã§ocuÄŸa sahip olmak iÃ§in uzun bir uÄŸraÅŸ gerekti. Kardashian, bu sÃ¼reÃ§te saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla mÃ¼cadele etti. 2015'te Saint dÃ¼nyaya geldi. Ã‡iftin sonraki iki Ã§ocuÄŸu, 2 yaÅŸÄ±ndaki Chicago ile 1 yaÅŸÄ±ndaki Psalm ise taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle dÃ¼nyaya geldi.





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