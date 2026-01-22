Kim inanÄ±r iki Ã§ocuk annesi olduÄŸuna: Sette baÅŸlayan aÅŸk ona hem mutluluÄŸu hem de bitmeyen genÃ§liÄŸi getirdi

Haberin DevamÄ±

BÃ¶yle durumlarda yÄ±llar boyu o Ã¼nlÃ¼leri izleyenler, kendilerine de pay Ã§Ä±karÄ±r. BazÄ±larÄ± yÄ±llara teslim olur, bazÄ±larÄ± da sanki hiÃ§ zaman geÃ§memiÅŸ gibi aynÄ± kalÄ±r. OnlarÄ± uzaktan izleyen hayranlarÄ± da bazen yaÅŸlanmalarÄ±na Ã¼zÃ¼lÃ¼r, bazen de ne kadar genÃ§ kaldÄ±klarÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rÄ±p kalÄ±r.

MUTLU EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° ONU GENÃ‡ TUTTU

Ä°ÅŸte Sarah Michelle Gellar da bunlardan biri. Daha Ã§ok genÃ§ yaÅŸta kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Buffy The Vampire Slayer adlÄ± yapÄ±mla tanÄ±nan Gellar, kelimenin tam anlamÄ±yla yÄ±llara meydan okumuÅŸ durumda.

Onun 48 yaÅŸÄ±na geldiÄŸine de boyunca iki Ã§ocuÄŸu olduÄŸuna da inanmak Ã¶yle kolay deÄŸil.

Freddie Prinze Jr ile 2002 yÄ±lÄ±ndan bu yana mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼ren Sarah Michelle Gellar, Ã¶nceki gÃ¼n bir galaya katÄ±ldÄ±.

Ãœzerinde gÃ¼mÃ¼ÅŸ rengi, pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± elbisesiyle boy gÃ¶steren Sarah Michelle Gellar, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de aynÄ± renk ayakkabÄ±larla tamamladÄ±. Sarah Michelle Gellar, yÄ±llara meydan okuyan genÃ§ ve gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle dikkat Ã§ekti.

UFAK TEFEK ESTETÄ°K DOKUNUÅžLAR YAPTIRIYOR

Her ne kadar Gellar, yaÅŸÄ±nÄ± hiÃ§ ele vermeyen bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me sahip olsa da gala gecesinden bir sÃ¼re Ã¶nce People dergisine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada yÃ¼z gerdirme operasyonu geÃ§ireceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Hatta bununla yetinmeyip zaman zaman botoks yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da itiraf etti. Ama yine de bu konuda Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Gellar: "Tabii ki botoks yaptÄ±rdÄ±m. Ama yine de yÃ¼zÃ¼mÃ¼ hareket ettirebiliyorum" diye konuÅŸtu.

Sarah Michelle Gellar, henÃ¼z 20 yaÅŸÄ±na yeni girdiÄŸi sÄ±rada rol aldÄ±ÄŸÄ± Buffy The Vampire Slayer adlÄ± yapÄ±mla kariyerinde zirveye Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. SonrasÄ±nda da GeÃ§en Yaz Ne YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Biliyorum, Cruel Intentios gibi yapÄ±mlarda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Sarah Michelle Gellar, Buffy The Vampire Slayer adlÄ± diziyle daha 20'li yaÅŸlarÄ±nda zirveye Ã§Ä±ktÄ±.

KOCASIYLA FÄ°LM SETÄ°NDE TANIÅžTI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Sarah Michelle Gellar'Ä±n bunca gÃ¼zel ve Ä±ÅŸÄ±ltÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼nmesinde meslektaÅŸÄ± Freddie Prinze Jr ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mutlu evliliÄŸin de etkisi var.

Bir baÅŸka deyiÅŸle aÅŸk ve evlilik ona gerÃ§ekten de yaradÄ±.

Gellar ile Freddie Prinze Jr'Ä±n yollarÄ±, beraber oynadÄ±klarÄ± GeÃ§en Yaz Ne YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Biliyorum adlÄ± filmin setinde kesiÅŸti. Ama aÅŸklarÄ±nÄ±n doÄŸmasÄ± iÃ§in vakit geÃ§mesi gerekti.

O filmin Ã¼zerinden 5 yÄ±l geÃ§tikten sonra evlenme kararÄ± aldÄ±lar.

Ã–nce iki iyi arkadaÅŸ oldular Sarah Michelle Gellar ile Freddie Prince Jr sonra da aralarÄ±nda bir aÅŸk doÄŸdu. Prinze JR, ilk kez baÅŸ baÅŸa yemek yemelerinin ardÄ±ndan da aradÄ±ÄŸÄ± kiÅŸinni Gellar olduÄŸunu anladÄ± sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re. Ondan sonra zaten baÅŸka bir arayÄ±ÅŸa girmedi.

2001 yÄ±lÄ±nda Mesika'da evlendi Ã§ift. Ãœstelik Ã¶yle gÃ¶rkemli bir tÃ¶rende yapmadÄ±lar bunun iÃ§in. Kelimenin tam anlamÄ±yla "kaÃ§arak" evlendiler. O sÄ±rada ikisi de Ã§ok genÃ§ti. Gellar 24, Prinze Jr da 26 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

BugÃ¼n ise 16 yaÅŸÄ±nda Charlotte adÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± ve 13 yaÅŸÄ±nda Rocky adÄ±ndaki oÄŸullarÄ±yla birlikte mutlu bir aile olarak hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.

Sarah Michelle Gellar ile Freddie Prinze Jr, henÃ¼z 20'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda evlendi. O zamandan bu yana da mutlu yuvalarÄ±nda huzur iÃ§inde yaÅŸÄ±yorlar.Â

