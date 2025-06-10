Kim inanÄ±r iki torunu olduÄŸuna... Anne ile kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunun bayram pozu... Sanki kardeÅŸ gibiler

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BÃ¶yle genetik Ã¶zelliklere sahip kiÅŸiler hele bir de erken yaÅŸta anne ya da baba olmuÅŸlarsa Ã§ocuklarÄ±yla kardeÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nmeyi baÅŸarÄ±yor.

Ä°ÅŸte dÃ¼nyanÄ±n en ÅŸÄ±k giyinen ve kendine en iyi bakan kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak tanÄ±nan ÃœrdÃ¼n KraliÃ§esi Rania da bunlardan biri.

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HEM BABAANNE OLDU HEM ANNEANNE.. AMA HALA GENÃ‡ KIZ GÄ°BÄ°

31 AÄŸustos 1970 doÄŸumlu olan Rania, ÅŸu anda 54 yaÅŸÄ±nda.

DÃ¶rt Ã§ocuÄŸundan en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Prens HÃ¼seyin ve karÄ±sÄ± Rajwa sayesinde babaanne, bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ä°man ile damadÄ± Jameel Thermiotis sayesinde de anneanne olan Rania, akÄ±p giden yÄ±llara da gayet gÃ¼zel direniyor.

Elbette bu durumda sahip olduÄŸu olanaklarÄ± kullanmasÄ±nÄ±n etkisi var ama yine de bu, Rania'nÄ±n genetik aÃ§Ä±dan ÅŸanslÄ± olduÄŸu ve bir de Ã¼stÃ¼ne kendine iyi baktÄ±ÄŸÄ± gerÃ§eÄŸini deÄŸiÅŸtirmiyor.

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1993 yÄ±lÄ±nda o sÄ±rada prens olan Abdullah ile evlenen Rania, aradan geÃ§en zamanda dÃ¶rt tane Ã§ocuk sahibi oldu.

BÃ¼yÃ¼k oÄŸlu HÃ¼seyin 30 yaÅŸÄ±nda.. BÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ä°man28, kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Salma 24, en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu HaÅŸim ise 20 yaÅŸÄ±nda.

EN KÃœÃ‡ÃœK OÄžLUYLA BAYRAM POZU VERDÄ°

KraliÃ§e Rania, Kurban BayramÄ± nedeniyle Prens HaÅŸim ile Ã§ektiÄŸi bir pozunu sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Rania, paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n yanÄ±na da "Bayramla ilgili en iyi ÅŸey aile... HaÅŸim'imle birlikte" notunu yazdÄ±.

O paylaÅŸÄ±mÄ±na da takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum geldi.

Rania'nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±nda gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼klerini takmÄ±ÅŸ olan anne ile oÄŸlunun gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de dikkat Ã§ekti.

O pozda biraz da gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼klerinin desteÄŸiyle anne ile oÄŸul sanki aralarÄ±nda 35 yaÅŸ fark yokmuÅŸ da ikisi kardeÅŸmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

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"YaÅŸ" demiÅŸken Rania'nÄ±n kocasÄ± Abdullah ile kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu HaÅŸim'in doÄŸum tarihleri ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± tesadÃ¼fÃ¼ de atlamayalÄ±m.

ÃœrdÃ¼n kraliyet Ã§iftinin en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu HaÅŸim, babasÄ± Abdullah ile aynÄ± gÃ¼n dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§mÄ±ÅŸ... Tabii ki 43 yÄ±l arayla...

Kral Abdullah, 30 Ocak 1962, dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olan Prens Hashem de 30 Ocak 2005'te doÄŸdu.

Baba ile oÄŸulun doÄŸum gÃ¼nleri aile iÃ§inde birlikte kutlanÄ±yor baÅŸka bir deyiÅŸle.

KIZLARININ DOÄžUM TARÄ°HÄ° DE Ä°LGÄ°NÃ‡

Bu arada Rania ile Abdullah'Ä±n iki kÄ±zÄ± Ä°man ve Salma'nÄ±n doÄŸum tarihleri de Ã¶rneÄŸine Ã§ok rastlanÄ±r tÃ¼rden deÄŸil.

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bir kÄ±z bebek dÃ¼nyaya getiren Ä°man ile kardeÅŸi Salma, farklÄ± yÄ±llarda birer gÃ¼n arayla doÄŸdu.Â

Rania ile Abdullah'Ä±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ä°man, 27 EylÃ¼l 1996'da dÃ¼nyaya geldi. Ã‡iftin kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Prenses Salma ise 26 EylÃ¼l 2000'de doÄŸdu. Yani Ã¶zetle iki prenses arasÄ±nda dÃ¶rt yÄ±l ve bir gÃ¼nlÃ¼k bir fark var.

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Filistinli bir aileden gelen KraliÃ§e Rania, o dÃ¶nemde veliaht prens olan Abdullah ile 10 Haziran 1993'te evlendi.





Onlardan 30 yÄ±l sonra, 1 Haziran 2023'te de bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Veliaht Prens HÃ¼seyin, Rajwa Alsahif ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.





KraliÃ§e Rania'nÄ±n biri bÃ¼yÃ¼k oÄŸlundan diÄŸeri bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±ndan iki tane torunu var.

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