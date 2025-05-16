Kim bilir nasÄ±l da Ã¶zlemle bekliyordur... TacÄ±na kavuÅŸmasÄ± an meselesi

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SÄ±radan bir ailede doÄŸan, Ã¼lkesinin gelecekteki prensiyle evlenip gÃ¼nÃ¼n birinde kraliÃ§e olmayÄ± garantileyen Catherine Elizabeth Middleton o gÃ¼nÃ¼n asÄ±l kahramanÄ±ydÄ±. EvlendiÄŸi 'mavi kanlÄ±' Prens William bile bu "halktan" genÃ§ kÄ±zÄ±n gÃ¶lgesinde kaldÄ±.

Â ArtÄ±k herkesin ailesinden biri gibi gÃ¶rÃ¼p unvanÄ±nÄ± bile bir kenara koyarak Kate ya da Kate Middleton diye andÄ±ÄŸÄ± genÃ§ kadÄ±n, aradan geÃ§en zaman iÃ§inde gelin gittiÄŸi aileye Ã§ok da iyi uyum saÄŸladÄ±.

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Prens William ile evlenmesinin ardÄ±ndan Ã¶nce Cambridge DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± aldÄ± Kate. KayÄ±npederi Charles tahta geÃ§ince de William, Galler Prensi; Kate Middleton da Galler Prensesi oldu.

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Daha da Ã¶tesinde William'Ä±n annesi Prenses Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra bu unvanÄ± ilk kez resmen kullanan ilk kiÅŸi de oldu.

KÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Charles'Ä±n karÄ±sÄ± Camilla aslÄ±nda Galler Prensesi unvanÄ± taÅŸÄ±yordu, ama Diana ile ilgili geÃ§miÅŸi yÃ¼zÃ¼nden tepki gÃ¶rmemek adÄ±na bunun yerine Cornwall DÃ¼ÅŸesi olarak anÄ±ldÄ±.

Åžimdi gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸen bu peri masalÄ±nÄ± izleyen milyonlarca kiÅŸi gÃ¼nÃ¼ gelip de William ile Kate'in tahta Ã§Ä±kacaÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ bekliyor. Elbette Kate'in o unvanÄ± aldÄ±ktan sonra giyeceÄŸi taÃ§larÄ± da!

Bu taÃ§ konusu Ã¶nemli.

GerÃ§i evlendiÄŸi gÃ¼n de Ä°ngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonundan kÃ¼Ã§Ã¼k bir taÃ§ vardÄ± Kate'in baÅŸÄ±nda. Ama o gÃ¼nden yÄ±llar sonra Kate ilk resmi etkinliÄŸinde ilk gÃ¶steriÅŸli tacÄ±nÄ± taktÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸte o gÃ¼n heyecandan hayranlarÄ±nÄ±n nefesi kesildi.

Onun sonrasÄ±nda da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dizi etkinlikte taÃ§ ile gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ Kate. Ãœstelik ilk kullandÄ±ÄŸÄ± taÃ§ hariÃ§ diÄŸerleri uzun sÃ¼re gÃ¶zlerden uzak kalan ve yÄ±lar sonra onun baÅŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan taÃ§lardÄ±.

Ama sonra geÃ§en yÄ±l Kate Middleton'Ä±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozuldu. Ã–nce karÄ±n bÃ¶lgesinden bÃ¼yÃ¼k bir ameliyat geÃ§irdi, sonra da uzun sÃ¼re bu tÃ¼r etkinliklere katÄ±lamadÄ±.

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Bu yÄ±l Katar Emiri'nin Londra'yÄ± ziyaretinde onu karÅŸÄ±layan aile Ã¼yeleri arasÄ±nda yer aldÄ± Kate. Bu da hayranlarÄ±nÄ± sevindirdi.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ aynÄ± gÃ¼nÃ¼n akÅŸamÄ± bir resmi davet vardÄ± ve Kate de katÄ±labilirdi. Tabii ki orada da kurallar gereÄŸi taÃ§ takacaktÄ±.

Ama hevesler kursakta kaldÄ±. Kate o geceye katÄ±lmadÄ±.

Ä°KÄ° YILDIR TAÃ‡LARINDAN UZAK KALDI

Son kez tacÄ±nÄ± taktÄ±ÄŸÄ±nda takvimler 2023 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu.

Åžimdi ise Galler Prensesi'nin taÃ§lÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ verebileceÄŸi bir bÃ¼yÃ¼k buluÅŸma kapÄ±da...

Buckingham SarayÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile karÄ±sÄ± Brigitte Macron, 8 ile 10 Temmuz tarihleri arasÄ±nda Londra'ya resmi bir ziyarette bulunacak.

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Bu sÄ±rada elbette Ã§ift iÃ§in Windsor Åžatosu'nda bir resmi yemek verilecek.

Protokol kurallarÄ± gereÄŸi o yemeÄŸe Kral Charles, KraliÃ§e Camilla'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Prens William ve eÅŸi Kate Middleton da katÄ±lacak.

HER ÅžEY YOLUNDA GÄ°DERSE YÄ°NE 'PARILDAYACAK'

Normalde iÅŸleyiÅŸ bÃ¶yle.

Her ÅŸey bu seyirde giderse de Kate de o yemekte bugÃ¼ne kadar kullandÄ±ÄŸÄ± taÃ§lardan birini ya da belki sÃ¼rpriz bir tacÄ± kullanacak...

Ä°ÅŸte bu olasÄ±lÄ±k bile artÄ±k Galler Prensesi'ni tacÄ±yla gÃ¶rmek isteyenlerin yÃ¼reÄŸini yerinden oynatÄ±yor.

Ä°ster misiniz Kate Middleton'Ä±n Ä°ngiliz kraliyet ailesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden beri kullandÄ±ÄŸÄ± taÃ§larÄ± ve onlarÄ±n hikayesini bir hatÄ±rlayalÄ±m...

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ giyimi kuÅŸamÄ± konusunda sÃ¼rprizleri Ã§ok sevmeyen Kate belli ki bu Ã¼Ã§ taÃ§tan birini kullanacak o yemeÄŸe katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da.

KATE'Ä°N BAÅžINDA GÃ–RENLERÄ°N GÃ–ZLERÄ° DOLDU

Kate Middleton ilk kez baÅŸÄ±nda bir taÃ§la resmi bir davete katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda belli bir kuÅŸaÄŸa mensup kiÅŸilerin gÃ¶zleri doldu... Ã‡Ã¼nkÃ¼ baÅŸÄ±ndaki o taÃ§ bir zamanlar kocasÄ± William'Ä±n halk tarafÄ±ndan Ã§ok sevilen annesi Prenses Diana'nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼slerdi.

Cambridge AÅŸÄ±klar DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ adlÄ± bu taÃ§ Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra ilk kez Kate'in baÅŸÄ±nda gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Ailenin koleksiyonundaki en deÄŸerli parÃ§alardan biri olan bu taÃ§ aslÄ±nda KraliÃ§e Mary iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Sonra o gelini Ana KraliÃ§e Elizabeth'e devretti.

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Bu Ã¼nlÃ¼ taÃ§ annesinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle KraliÃ§e 2. Elizabeth'e miras kaldÄ±. O da William'Ä±n doÄŸumundan sonra gelini Diana'ya verdi tacÄ±.

Diana'nÄ±n 1997'deki Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra 2015 yÄ±lÄ±na kadar, yani 18 yÄ±l boyunca Ä°ngiliz kraliyet ailesinden hiÃ§ kimse tarafÄ±ndan toplum iÃ§inde kullanÄ±lmadÄ±.

2015 yÄ±lÄ±nda ise Kate Middleton, Buckingham SarayÄ±'ndaki bir resepsiyona giderken geÃ§miÅŸte Diana ile Ã¶zdeÅŸleÅŸen bu tacÄ± taktÄ±. Hatta bu taÃ§, yeni Galler Prensesi'nin en Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ± taÃ§ haline geldi.

Kate Middleton'Ä±n ise kayÄ±nvalidesiyle Ã¶zdeÅŸleÅŸen bu tacÄ± ilk kez kullandÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¼yÃ¼k olay olmuÅŸtu. Bu Ã¼nlÃ¼ taÃ§, Kate'in de en sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ± parÃ§alardan biri.

Bu Ã¼nlÃ¼ taÃ§ aslÄ±nda KraliÃ§e Mary iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±... Sonra Ana KraliÃ§e'ye, onun ardÄ±ndan da Elizabeth'e kaldÄ±... O da gelini Diana'ya devretti. Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Kate bu tacÄ± takana kadar da gÃ¶zlerden uzak kaldÄ±.





Â ASLINDA BÄ°R KOLYEYDÄ°

Lotus TacÄ± ya da diÄŸer adÄ±yla PapirÃ¼s TacÄ±, Kate'in zaman zaman kullandÄ±ÄŸÄ± taÃ§lardan biri. Bu da Ä°ngiliz kraliyet ailesinin "kayÄ±p taÃ§larÄ±ndan biri" olarak biliniyordu. Sonra 2022 yÄ±lÄ±nda bir davette Kate'in baÅŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ana KraliÃ§e Elizabeth'e dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak verilen bu mÃ¼cevher aslÄ±nda bir kolyeydi. Fakat KraliÃ§e, elmas ve incilerden oluÅŸan bu kolyeyi taÃ§ olarak kullanmak istedi. BÃ¶ylece Lotus TacÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Lotus tacÄ± aslÄ±nda Elizabeth'in annesi olan Ana KraliÃ§e tarafÄ±ndan kullanÄ±lÄ±yordu. SonrasÄ±nda Prenses Margaret'in en Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ± taÃ§lardan biri oldu.





NEREDEYSE BÄ°R ASIRDIR GÃ–REN OLMAMIÅžTI

GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n geÃ§en yÄ±l Londra'ya yaptÄ±ÄŸÄ± gezi sÄ±rasÄ±nda verilen resmi davette ise Kate bu kez neredeyse bir asÄ±rdÄ±r ortada gÃ¶rÃ¼nmeyen bir tacÄ± kullandÄ±.

Strathmore GÃ¼l TacÄ± bu ÅŸekilde, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±ndaki serÃ¼venini tamamlamÄ±ÅŸ oldu.

Bu da Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¼nlÃ¼ ve en deÄŸerli taÃ§larÄ±ndan biri. Bu tacÄ±n ilk sahibi de Ana KraliÃ§e Elizabeth idi. Kate ile ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nokta ise onun tacÄ± dÃ¶nemin modasÄ±na uygun ÅŸekilde alnÄ±na takarak kullanmasÄ±ydÄ±.Â Kate Middleton ise tacÄ± baÅŸÄ±nÄ±n Ã¼zerinde taÅŸÄ±dÄ±.





Â Ana KraliÃ§e bu Ã¼nlÃ¼ tacÄ± dÃ¶nemin modasÄ±na uygun olarak alnÄ±na takÄ±yordu.





BÄ°R TEK DÃœÄžÃœNDE TAKTI... SONRA BÄ°R DAHA KULLANMADI: Kate Middleton, aileye gelin gittiÄŸi 2011 yÄ±lÄ±nda bu tacÄ± taktÄ±. Yani Prenses'in kullandÄ±ÄŸÄ± ilk taÃ§ duvaÄŸÄ±nÄ± sÃ¼sleyen Halo TacÄ± oldu. Fakat Kate, bu tacÄ± daha sonra hiÃ§ kullanmadÄ±.

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