Kilo aldığı için terk edilmişti: Yeni aşkı buldu, artık yüzü gülüyor

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İşte bunlardan biri, üstelik sağlık sorunları yüzünden aldığı kilolar nedeniyle sosyal medyada çok ağır eleştirilere maruz kaldı. Daha da kötüsü bu yüzden sevgilisini bile kaybetti.

Bu ünlü, bir ara o kadar bunaldı ki bir konserinde eline mikrofonu alıp artık kilolarının eleştirilmemesini, bunun kendisini üzdüğünü bile itiraf etti.

Belli ki çok köşeye sıkışmıştı, aldığı kiloların nedeninin de hastalığı olduğunu söyledi.

Ama son görüntülerine bakılırsa bu ünlü artık bu kötü günleri geride bıraktı. Çünkü hem kilolarıyla barıştı, hem de yeni aşkını ve mutluluğu buldu.

ARTIK YÜZÜ GÜLÜYOR

Kiloları yüzünden bu kadar üzülen bu ünlü, şarkıcı Bebe Rexha.

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34 yaşındaki şarkıcı, geçen yıl bir süredir beraber olduğu görüntü yönetmeni Keyan Safyarion ile ilişkisini de bitirmişti. Üstelik bunun nedeni de aralarında yaşanan kilo tartışmasıydı...



Ama Bebe Rexha için yalnız başına ağladığı günler artık geride kaldı.

Ünlü şarkıcı bir süredir Yunan aşkı Simos Liakos ile birlikte. Taze aşıklar geçtiğimiz gün de İtalya'nın gözde tatil beldelerinden biri olan Sardinya'ya objektiflere takıldı.

Bebe Rexha ile sevgilisi, denize girip bir yandan yüzdü bir yandan da romantik anlar yaşadı. Sonra da sıcak güneşin altına uzanıp birbirlerine sarıldılar. Onların mutlu anları da objektiflere yakalandı.

Bebe Rexha yeni aşkıyla İtalya'da tatilin keyfini çıkarıyor.

İki sevgili hem denizin ve güneşin keyfini çıkardı, hem de romantik anlar yaşadı.

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'BENİ ELEŞTİRMEYİN... HASTAYIM' DİYE SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ

Bebe Rexha, gösteri dünyasının kilo yüzünden her ne kadar saklamaya, aldırmamaya çalışsa da aldığı eleştirilerden en çok etkilenen yıldızlarından biri.



Rexha, geçen yıl bu katıldığı bir programda bu konudaki bütün eleştirilere samimi şekilde yanıt vermişti.



Bebe Rexha, kendisi de bir zamanlar fazla kiloları yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan sonra da şaşırtıcı biçimde zayıflayan Jennifer Hudson'ın sohbet programına katıldı.

Genç şarkıcı, kilo almasının nedeninin polikistik over sendromu olduğunu belirtti.

İNSANLARIN DALGA GEÇMESİ ZOR BİR DURUM

Ardından da kendisini bu yüzden eleştirenlere bu kötü sözleri söylemeyi bırakmaları için yalvardı. Eleştirilerin ve kendisiyle dalga geçilmesinin "zor bir durum" olduğunu sözlerine ekledi.



Bebe Rexha konuk olduğu The Jennifer Hudson Show'da, Tiktok sayfasından kilosuyla ilgili olarak kendisine yapılan eleştirilere değinerek "Halkın gözü önünde insanlarız. Bunlar olacak" dedi.

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Rexha "Bir süre önce daha ince olduğum doğru ve biraz kilo aldım" diye konuştu. Bunun farkında olduğunu vurgulayan Bebe Rexha, yine de kendisine yönelik acımasız eleştirileri gördüğünde kafasının karıştığını söylemeden edemedi.

'İNSANLARIN NE YAŞADIĞINI BİLMİYORSUNUZ'

Kendisini aldığı kilolar yüzünden uzaktan eleştirenlere "İnsanların hayatlarında ne tür zorluklar yaşadığını bilmiyorsunuz. Nelerle mücdele ettiklerini bilmiyorsunuz. Bu yüzden bu tür eleştirilere katlanmak biraz zor. 2023 yılındayız... Artık insanların kilolarından söz etmemeliyiz" diyerek sözlerini sürdürdü.



Sohbetin burasında Bebe Rexha, yemek yemeyi sevdiğini söyleyince şovun sahibi Jennifer Hudson da "Bundan yanlış bir şey yok" diye yanıt verdi.

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Bebe Rexha, Tiktok'ta "Bebe Rexha kilo aldı" başlığı altında yapılan yorumlara göz atmadan duramadığını söyledi programda. Şarkıcı, her zaman kilolarıyla mücadele ettiğini belirterek "Şu sıralarda biraz cesaretim kırıldı" diyerek duygularını anlattı.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU TEŞHİSİ ALDI

Rexha, Şarkıcı geçen yıl doktora gittiğini ve kendisine polikistik over sendromu teşhisi konulduğunu söyledi Jennifer Hudson'a.



Bu hastalığın birçok kadının kilo almasının hatta obezite sınırına gelmesinin nedeni olduğunu hatırlatan Bebe Rexha " Çok kısa sürede 13 kilo aldım. Belki de biraz daha fazla. Ama olumlu davranmamız ve insanlara sevgi göstermemiz gerek" diyerek sözlerini sürdürdü.

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Polikistik over sendromu, doğurganlık çağındaki kadınlarda yaygın olarak görülüyor. Hastalık, regl periyodlarında düzensizliğe, saç dökülmesine, akne ve kilo almaya neden oluyor.





'KALÇAM BÜYÜK DİYE GİYİNMEMEYİM Mİ?'

Bebe Rexha, son yıllarda sürekli olarak kilolarıyla gündemin ilk sıralarına çıkıyor. Bundan birkaç yıl önce ödül gecelerinde ve davetlerde giyecek kıyafet bulamadığından yakınmıştı.

Özellikle de 2019 yılındaki Grammy töreni öncesi yaşadıkları uzun süre gündemde kalmıştı.



Rexha o yılın ödül töreninde giyecek bir şeyi olmadığını sosyal medya hesabından.

duyurmuştu. Genç şarkıcı, ünlü modacıların, bedenini iri bulduklarını belirtip kendisine giysi hazırlamayı reddettiğini ileri sürmüştü. Sonra da "Bu ayrımcılıktır" demişti.



Rexha'nın bu konuda en çok vurguladığı nokta ise tasarımcıların kalçasını büyük bulduğu için kendisini geri çevirdiğiydi. Genç şarkıcı sonunda isyan edip "Kalçam büyük diye giyinmeyeyim mi?" diye seslenmişti moda firmalarına.



Bir dönem de kilo aldıkça hakkında çıkan hamilelik söylentileriyle uğraştı Bebe Rexha. En sonunda da "Ben hamile değilim, kiloluyum" diyerek son noktayı koydu.

Bebe Rexha, kiloları yüzünden sevgilisinden ayrıldığını da sosyal medya sayfasından duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı bu gerçeği de bir gün konser verirken sahneden gözyaşları içinde dinleyicilerine duyurdu.



Zaten sosyal medya sayfasından da bu konuda bir paylaşım yaptı Bebe Rexha.Anlattığına göre sevgilisi Keyan Safyarion, ünlü şarkıcıya "Çok kilo aldın. Bu yüzden yüzün bile değişti. Sana dürüst davranmayıp bunları söylemese miydim?" diye yazmıştı. Bu satırlar da ilişkinin sonunu getirmişti.