MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKilla Hakan: Gurbetteki Türkler için hapis yattım
GeriMagazin Killa Hakan: Gurbetteki Türkler için hapis yattım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 23.03.2020 - 07:40,Son Güncelleme:/

Killa Hakan: Gurbetteki Türkler için hapis yattım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Killa Hakan: Gurbetteki Türkler için hapis yattım
Abone Olgoogle-news

GÖKHAN Çınar’ın YouTube programına konuk olan rap’çi Killa Hakan, Almanya’daki gençlik dönemlerini anlattı.

Şarkıcı, yıllar önce yaşıtlarıyla 36 Boys adında bir çete kurduklarını söyledi: “Biz sert büyüdük. Türk olduğumuz için hor görülüyorduk. İsyan ettik, başkaldırdık. Oturduğumuz yerde Türkler sayemizde rahat işe gidiyordu. Bizi sevmiyorlardı ama sayemizde rahat yaşıyorlardı. Biz onlar için hapis yattık. ”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle