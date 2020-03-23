Killa Hakan: Gurbetteki Türkler için hapis yattım

Şarkıcı, yıllar önce yaşıtlarıyla 36 Boys adında bir çete kurduklarını söyledi: “Biz sert büyüdük. Türk olduğumuz için hor görülüyorduk. İsyan ettik, başkaldırdık. Oturduğumuz yerde Türkler sayemizde rahat işe gidiyordu. Bizi sevmiyorlardı ama sayemizde rahat yaşıyorlardı. Biz onlar için hapis yattık. ”