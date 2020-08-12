Killa Hakan Fight Kulüp 2 kadrosuna Reynmen'i de aldı! İşte, Fight Kulüp 2 kadrosu!

Fight Kulüp 2'yi yayınlamaya hazırlanan Killa Hakan, gelen eleştirilere yanıt verdi. Kadroda, Massaka, KC Rebell, Ceza, Summer Cem ve Reynmen'e yer veren Killa Hakan, hayranlarından gelen tepkilere açıklama getirdi. İşte, Killa Hakan'ın o açıklamaları;

"Fight Kulüp 1 geldiğinde, linç olduğunda bana ilk destek çıkan Reynmen'di. Kalbi güzel bir insan. Rapçi olmayabilir ama sonuçta şarkı söylüyor. Bizim nakaratımızı o söyleyecek. Avrupa'da olaylar biraz daha değişik, daha saygılı bakıyorlar. En azından şarkıyı bekliyorlar bunlar ne yaptı diye. Fight Kulüp 1'e kıydılar. Fight Kulüp 2'de bu cahilliği yapmayın. Sonuçta bu şarkıda can var, yürek var, sevgi var, kardeşlik var. Ve dinlediğiniz zaman anlayacaksınız beni, yıllardan beri rap yapıyorum ben, hayatımın yarısı hapiste geçmiş, ben insanlığa değer veririm, kardeşliğe değer veririm, iki üç p.. kurusunun lafına bakmam. Ezel ile Ben Fero'yu da mahvetmiştiniz, şimdi hepiniz çok seviyorsunuz. Güzel insanlar olduğunu anladınız. Sonuçta Reynmen de güzel bir insan. Bütün kadro tertemiz, gül kalpli insanlar. Ve biz çok güzel bir şey yaptık, bunu dinleyince anlayacaksınız. Şarkıya bir şans verin diyorum ben, insanlık adına dinleyin. Sizden saygı bekliyorum, saygı vermeyenler de benim ne düşündüğümü biliyor. Çok güzel bir parça gelecek, dinleyin ondan sonra konuşursunuz."