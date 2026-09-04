Bir gecede genç bir kadının hayatını değiştirmişti... Efsane, 32 yıl sonra ortaya çıktı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İşte bunlardan biri de 1994 yılında yapılan bir film galasında Elizabeth Hurley'in üzerinde görüldü. Sonra da bir daha hiç unutulmadı.

Başka ünlü isimler tarafından benzerleri giyildi. Ama ne Hurley ne de o elbisenin yıllar önceki canlı hatırası hiç silinmedi.

İşin ilginci yan tarafında altın rengi kilitli iğneleri bulunan bu siyah elbise, o zamanlar çok tanınmayan bir isim olan Hurley'i de bir anda yıldız haline getirdi.

Haberin Devamı

Elizabeth Hurley'in, yine o yıllarda sevgilisi olan Hugh Grant'ın önemli rollerinden birini üstlendiği Dört Nikah Bir Cenaze (Four Weddings and a Funeral) filminin galasında giydiği Versace imzalı o elbise aradan geçen 32 yılın ardından bir kez daha ortaya çıktı.

Bu kez günümüzün en gözde modellerinden biri olan Gigi Hadid'in üzerinde.

Bradley Cooper ile gizlice evlendiği söylentileriyle gündemde olan 30 yaşındaki Hadid, o ünlü elbiseyle 72 adlı dergi için poz verdi.

Elizabeth Hurley bu elbise sayesinde bir gecede üne kavuştuğunda daha dünyada bile olmayan Gigi Hadid, o poz için İngiliz fotoğrafçı Craig Mc Dean'ın objektifinin karşısına geçti.



KIRMIZI HALI TARİHİNE DAMGA VURDU

90'lara bir selam gönderen bu özel çekim sayesinde ünlü elbise bir kez daha gündeme geldi.

Aslına bakılırsa benzerleri bile ortaya çıktığında büyük heyecan yaratan Versace imzalı o elbisenin başlı başına bir hikayesi var. Elbette Hurley ile özdeşleyen bir hikaye bu.

Haberin Devamı

Bu sayede Elizabeth Hurley o gecenin yıldızı olmakla kalmadı, bu kıyafeti onun geleceğini de belirledi. Yani şöhretine büyük bir katkı sağladı.

Hurley o geceki tercihiyle "kırmızı halıda bütün zamanların en ikonik görüntüleri" arasında yerini aldı.



BEYAZ PLASTİK BİR TORBANIN İÇİNDEN ÇIKTI

Filmin başrol oyuncusu Hugh Grant'e eşlik etmek için gittiği galada bir anda dünyanın ilgi odağı haline gelen Hurley, elbisenin kendisine nasıl ulaştığını yıllar önce verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:

"O günlerde moda hakkında bir fikrim yoktu: Ama Hugh'un galası için de giyecek bir elbise bulmam gerekiyordu. Bir ofise gittiğimi hatırlıyorum. Beyaz plastik bir poşetin içinde bir elbise buldular ve bana verdiler. Ben de onu giydim. "

Eve gidip elbiseyi giydiğini saçını ve makyajını da kendisinin yaptığını anlattı Hurley, Hatta boy aynası olmadığı için Hugh Grant ile kava ettiklerini bile söyledi.

Haberin Devamı



BU KADARINI BEKLEMİYORLARDI

O gece galaya giderken ne sevgilisi Hugh Grant ne de kendisi Hurley'in üzerindeki elbisenin böyle büyük bir sansasyon yaratacağından habersizdi. Zaten genç çiftin böyle bir beklentisi yoktu.

Bu arada, film de tıpkı elbise gibi büyük bir ilgi çekti. Elizabeth Hurley, ertesi gün olanlar hakkında şöyle konuştu: "Ertesi gün gazetelerde, hem film hem de elbise hakkında çok sayıda haber çıktı, bu şaşırtıcıydı. Ama elbette ikimiz de o gece olanlar için minnettarız."

Aradan geçen zaman içinde çeşitli ünlü yıldızlar, o elbisenin taklidi olan ya da ondan esintiler taşıyan elbiselerle kırmızı halıda yürüdü.

Haberin Devamı



'BELKİ DE BENİ BU YÜZDEN CİDDİYE ALMADILAR'

Hurley, her ne kadar o siyah elbise sayesinde bir anda dikkat çekip şöhret olsa da elbisenin abartılı dekoltesi yüzünden bazı pişmanlıkları olduğunu da gizlemedi.

2016 yılında Mail on Sunday gazetesine konuşan Hurley "Belki de o gece daha ağır başlı bir elbise giyseydim, kariyerim çok daha farklı bir yolda şekillenebilirdi. Daha çok ciddiye alınan bir oyuncu olabilirdim" dedi.