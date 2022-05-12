Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Kılıçlar çekildi! 'Mağdur edebiyatı yapmasın'

#CEM BELEVİ#İrem Derici#Aldatma
Kılıçlar çekildi Mağdur edebiyatı yapmasın

Cem Belevi, ayrıldığı sevgilisi İrem Derici’nin kendisiyle ilgili açıklamalarına sert çıktı: “Herkes bir haddini bilsin. Mağdur edebiyatı yapmasın!”

Haberin Devamı

‘KONSER DİLENEN ÇEYREK POPÇU’

Cem Belevi ile İrem Derici arasındaki polemik kızıştı. Belevi’nin Derici’yi ikinci kez aldattığı öne sürülmüş, Derici Instagram’da şu mesajı paylaşmıştı: “Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Hayırlı konser dilenmeler.”

Cem Belevi daha sonra konuyla ilgili “Aslında ilişkimizi noktalamıştık, fakat İrem bunu paylaşmak istemedi” açıklamasını yaptı, iyice küplere binen İrem Derici de “Elimde ses kayıtları var” dedi.

Kılıçlar çekildi Mağdur edebiyatı yapmasın

MAĞDUR EDEBİYATI YAPMASIN

Önceki akşam Okan Üniversitesi’nin ödül töreninde ‘en iyi erkek şarkıcı’ ödülünü alan Cem Belevi’ye İrem Derici’nin sözünü ettiği ses kayıtları soruldu. Şarkıcı, “Ben de sizden fazla bir şey bilmiyorum” dedi.

Haberin Devamı

Belevi, “konser takvimini doldurma” iddiasına da tepki gösterdi: “Dün mü başlamışım ben bu işe? Bu ödülleri neden alıyorum? Herkes bir haddini bilsin. Kimse mağdur edebiyatı yapmasın.”

'SES KAYITLARI VAR' DEDİ

İrem Derici, sosyal medyada Cem Belevi’ye şöyle seslenmişti: “Her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık. A’dan z’ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin? ‘Yaz sonuna kalmaz İrem’i şutlarım zaten, şu takvimi bi’ doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem’ mi olsun ilk konumuz, yoksa alevler attığın influencer’lar mı sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez.”

Gözden Kaçmasın

Yaz sonuna kalmaz İremi şutlarım
#CEM BELEVİ#İREM DERİCİ
'Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım'Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

2.TELEFON İDDİASI

“2. Sayfa” çiftin ayrılığına dair ilginç bir iddiayı gündeme getirdi. Söylenenlere göre; İrem Derici, Cem Belevi’nin aracının torpidosunda ikinci bir telefon buldu. Bu telefonun Belevi’nin gizli çapkınlık hattı olduğunu fark eden Derici, telefondaki ses kayıtlarını dinleyip mesajları okuyunca ihanetle yüzleşti.

İrem Derici önceki gece Cihangir’deki bir kulüpteydi. Ünlü popçu, mekanda sahne alan Murat Balcı’yla birlikte şarkılar söyleyip eğlendi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CEM BELEVİ#İrem Derici#Aldatma

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor