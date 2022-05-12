Kılıçlar çekildi! 'Mağdur edebiyatı yapmasın'

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‘KONSER DİLENEN ÇEYREK POPÇU’

Cem Belevi ile İrem Derici arasındaki polemik kızıştı. Belevi’nin Derici’yi ikinci kez aldattığı öne sürülmüş, Derici Instagram’da şu mesajı paylaşmıştı: “Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Hayırlı konser dilenmeler.”

Cem Belevi daha sonra konuyla ilgili “Aslında ilişkimizi noktalamıştık, fakat İrem bunu paylaşmak istemedi” açıklamasını yaptı, iyice küplere binen İrem Derici de “Elimde ses kayıtları var” dedi.

MAĞDUR EDEBİYATI YAPMASIN

Önceki akşam Okan Üniversitesi’nin ödül töreninde ‘en iyi erkek şarkıcı’ ödülünü alan Cem Belevi’ye İrem Derici’nin sözünü ettiği ses kayıtları soruldu. Şarkıcı, “Ben de sizden fazla bir şey bilmiyorum” dedi.

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Belevi, “konser takvimini doldurma” iddiasına da tepki gösterdi: “Dün mü başlamışım ben bu işe? Bu ödülleri neden alıyorum? Herkes bir haddini bilsin. Kimse mağdur edebiyatı yapmasın.”

'SES KAYITLARI VAR' DEDİ

İrem Derici, sosyal medyada Cem Belevi’ye şöyle seslenmişti: “Her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık. A’dan z’ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin? ‘Yaz sonuna kalmaz İrem’i şutlarım zaten, şu takvimi bi’ doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem’ mi olsun ilk konumuz, yoksa alevler attığın influencer’lar mı sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez.”

2.TELEFON İDDİASI

“2. Sayfa” çiftin ayrılığına dair ilginç bir iddiayı gündeme getirdi. Söylenenlere göre; İrem Derici, Cem Belevi’nin aracının torpidosunda ikinci bir telefon buldu. Bu telefonun Belevi’nin gizli çapkınlık hattı olduğunu fark eden Derici, telefondaki ses kayıtlarını dinleyip mesajları okuyunca ihanetle yüzleşti.

İrem Derici önceki gece Cihangir’deki bir kulüpteydi. Ünlü popçu, mekanda sahne alan Murat Balcı’yla birlikte şarkılar söyleyip eğlendi.