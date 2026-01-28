Kılıçlar çekildi… Kraliçelerin savaşı… ‘Gelinine iyi davran, onun insafına kalacaksın’

Haberin Devamı

Bu kez konu 2020’den beri olduğu gibi Harry ve Meghan çiftinin yarattığı fırtına değil. Kraliyetin tam da kalbinde yaşanan bir gizli sürtüşme…

Kral Charles’ın eşi, mevcut İngiltere Kraliçe Camilla ve yakın bir gelecekte onun yerini alacak olan gelini Kate Middleton çoktan kapalı kapılar ardında kozlarını paylaşmaya başlamışlar.





KARDEŞ KAVGASI ESKİDİ... ŞİMDİ KRALİÇELERİN KAVGASI BAŞLADI!

Kraliyet ailesinin kalbindeki bu iki kadının arasının çok da iyi olmadığı yıllardır kapalı kapılar ardında konuşulan, kulaktan kulağa yayılan bir dedikodu…

Saraydan gelen son iddialara göre Kraliçe Camilla'nın Prenses Kate Middleton'a karşı düşmanca tavrı, kıdemli kraliyet üyelerinin onu durdurmasına neden oldu.

Bu üyeler Camilla'yı “hizaya girmesi” gerektiği yoksa Galler ailesi yani William ve Kate tacı devraldığında dışlanma riskiyle karşı karşıya kalması konusunda uyardılar.

CAMILLA DİKKAT ETSİN, KATE'İN İNSAFINA KALACAK

Bir kraliyet kaynağı isim vermeden "Camilla istediği kadar şikayet edebilir ancak bu Kate'in çok yakında kraliçe olacağı gerçeğini değiştiremez" dedi ve "Bu olduğunda, Camilla, ayrıcalıkları ve kraliyet içindeki etkisi açısından resmen Kate'in insafına kalacak." sözleriyle Camilla ve Kate’in kraliyette taşıdığı önemin nasıl değişmeye başladığını vurguladı.

Kral Charles’ın ilerleyen yaşı bir yana bir de kansere yakalanıp tedavi görmeye başlamasıyla kağıt üzerindeki taht devri planları altüst olurken William ve Kate de beklediklerinden erken bir zamanda kraliyeti devralmak için hazırlığa başlamak zorunda kaldılar.

William’ın tahta çıkınca zaten monarşiyi modernleştirmek adına birçok değişikliğe gideceği biliniyor. Bunun hazırlığı da gizlice yapılmaya başlandı, üstelik söylendiğine göre bu hazırlıklar son hız devam ediyor.

NEFRET EDİLEN "ÖTEKİ KADIN" ŞİMDİ VEFAKAR EŞE DÖNÜŞTÜ

Charles Diana ile evliyken onunla yasak ilişkisine devam eden, Diana’nın mutsuzluğunun hatta ölümünün bile sebebi olarak görülüp uzun süre nefret toplayan Camilla en sonunda muradına ermiş ve 2005’te Charles’la evlenmişti.

Yıllar içinde halkın Camilla’ya duyduğu nefret azaldı ve sevdiği adamın yanında kendisi hakkında söylenen her şeye kulaklarını kapatarak durmaya ve ona destek olmaya devam etmesi büyük bir adanmışlık olarak görülmeye başlandı.

Charles tahta çıkınca Camilla da kraliçelik tacını taktı. Ancak aslında Camilla kan bağı yoluyla değil evlilik yoluyla kraliçe olduğu için aslında unvanı “Konsort Kraliçe”. Onu sonradan çok seven kayınvalidesi Kraliçe Elizabeth ise ölmeden önce gelinine büyük bir jest yaparak Camilla’ya sadece “Kraliçe” olarak seslenilmesini istedi ve oğlunu yıllarca mutlu eden gelinini mükafatlandırdı…

ONURUNU ÇİĞNEYİP GELİNİNE BOYUN EĞMEK İSTEMİYOR

Kocasına olan sevgisi ve bağlılığıyla yıllar içinde bulunduğu yerden çok daha yükseğe taşınan Camilla şimdi gururunu bir kenara bırakıp gelini Kate’in otoritesini kabul etmek zorunda…

Oysa saray kaynakları kraliçenin bunu tam tersi bir tavır içinde olduğunu söylüyor: "Camilla'nın yeni düzende nerede duracağı konusunda panik içinde olduğu şüphesiz, ancak Kate'e saygı duymak ve onunla aynı çizgide olmak yerine, son derece küçük düşürücü ve sahiplenici davranmayı seçti."

Kate Middleton’ın son resmi devlet yemeğinde Kraliçe Victoria'nın göz kamaştırıcı Oriental Circlet tacını takması Camilla’yı çileden çıkardı. “Kraliçelerin tacı” olarak bilinen ve Kate tarafından da ilk kez takılan bu taç çok özel bir öneme sahip.

O TACI BAŞKASINDA GÖRÜNCE ÖFKEDEN DELİRMİŞ

Kate’in bu tacı takmasının yakın gelecekteki kraliçeliğini şimdiden ilan etmek anlamına geldiği ve Camilla’yı küçük düşürdüğü yorumları yapılmıştı. Camilla gelinin bu hareketinin kendisi ve Charles’a saygısızlık olduğunu düşünüyor.

Kanser hastası 77 yaşındaki Kral Charles'ın bir kararname çıkardığı ve kendi ölümünden sonra sarayın ve hazinesinin yönetimini oğlu William’a değil Camilla’ya bırakmak istediği iddia ediliyor.

Hatta Charles bu uğurda oğlu William’a kendisi kral olduğunda küs olduğu kardeşi Prens Harry ve eşi Meghan’ı sürgün etme yetkisi bile verebileceğini söylemiş…

CHARLES'TAN KRAL OLACAK OĞLUNA RÜŞVET...

William da bu istekleri gönülsüz olsa da kabul etmiş. Yine de William’ın unvanları geri alınan amcası Andrew’a karşı takındığı acımasız tutumun Camilla’ya örnek olması gerektiği ve Charles öldükten sonra da rahat yaşayabilmek için William ve Kate çiftinin suyuna gitmesinin daha iyi olacağı saray koridorlarında konuşuluyor…