MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKibariye'nin borçlarıyla başı dertte
GeriMagazin Kibariye'nin borçlarıyla başı dertte
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 16.05.2021 - 08:04 | Son Güncelleme:

Kibariye'nin borçlarıyla başı dertte

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kibariye'nin borçlarıyla başı dertte

Borçları Kibariye'nin başına dert açtı! Şarkıcı Kibariye yazlık evini kapattı.

Alacaklıları ile başı dertte olan Kibariye, Bodrum Gündoğan’daki villasını pandemi sürecinde biriken borçları yüzünden satışa çıkardı.

3.8 milyon TL borcu olan şarkıcının villaya 5 milyon TL istediği öğrenildi.

Kibariyenin borçlarıyla başı dertte

Bir dönem eşinin borçlarıyla başı dertte olan Kibariye şunları söylemişti; 'Ali’nin kumardan, ticari hayatından borçları olabilir. Oynamıştır, geçti bitti... O benim kocam. Para yine kazanılır. Ama ailede sağlık, huzur ve mutluluk hepsinden önemlidir.'

Kibariyenin borçlarıyla başı dertte

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi