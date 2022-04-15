Kibariye'den sonra kızı Birgül'e de kuaföründen şok suçlama: Paramı ödemeden kaçtı!

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Kibariye Ekim 2021'de İstanbul Kadıköy'deki bir kuaföre giderek kaynak saç yaptırdı.

İddiaya göre, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte işletmeye gelen sanatçı Kibariye, 3 saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 lira tutarındaki borcunu ödemeden dükkândan ayrıldı.

işletme yöneticisi Kemal Bamdelen yaşananları “Kibariye hanım geldi, saçlarını yaptıracağını söyledi, biz de yaptık. Buradan mutlu bir şekilde ayrıldı, kendisi de söylüyor… Parayı vermeden gittiler, burada bir arkadaş bıraktılar rehin olarak 4-5 saat durdu dükkânda parayı ödemediler… Ali bey ‘parayı medya danışmanıma verdim’ dedi. Medya danışmanına sordum ‘kimse para vermedi’ dedi. ‘Biri yalan söylüyor ama hanginiz’ deyip Ali beyi tekrar aradım. Ali Bey ‘4200 TL değil de bunu reklam karşılığı yapalım’ teklifinde bulundu. Ben de ‘en başından söyledim size böyle bir çalışmamız yok. Bizim böyle bir reklama da ihtiyacımız yok’ cevabını verdim. ‘O zaman yarısını vereyim’ dedi. Ben de kendilerini medyaya vereceğimi söyledim. Bence bu olaylardan Kibariye hanımın haberi yoktu sonradan öğrenmiş olabilir. Bu işleri organize den eşi Ali beydir." sözleriyle anlattı.

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'KİMSENİN HAKKINI YEMEDİM'

Kibariye ise iddialara “61 yaşındayım ve kimsenin hakkını yemedim. Bu kuaför meselesi de bir sponsorluk olayıydı. Ama şu an ismini anmayacağım arkadaşlarımız böyle prim yapmayı tercih etti. Beni yalancı gösteriyorlar. Bütün sanatçılar sponsorlukla ayakkabı ve kıyafet alıyor. Kuaföre paralarını gönderdim ama bu olay beni ziyadesiyle üzdü. 13 yaşımdan beri sahnelerdeyim. O gün beni nasıl tanıdılarsa bugün de aynı Kibariye’yim. Kimsenin gururuyla, onuruyla, parasıyla, ekmeğiyle oynamadım. Ben kul hakkına girmem. Sesimin ekmeğini yedim.” yanıtını verdi.

6 SONRA BİRGÜL GÜNDEMDE

Yaşanan olaydan 6 ay sonra bu kez Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık benzer bir olayla gündeme geldi.

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İddiaya göre, Birgül Küçükbalçık Ataşehir'de saçlarını boyatmak için gittiği kuaföre 2 bin 500 TL'lik borcunu ödemeden kaçtı.

Mekan sahibi Fuat Danış konuyla ilgili olarak " Kendisi ve kızı için randevu oluşturdum. Saçları açıldı, boyandı, bakım yapıldı. Ödemeye gelince 'Annem kapıda, ben şimdi geliyorum. Ödemeyi yapacağız' dedi. Ben 'böyle bir şeyi kabul edemem, ödemeyi yapmadan çıkamazsınız' dedim. Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçının böyle bir şey yapması hiç hoş değil." dedi.

Danış, Kibariye ve kızından şikayetçi oldu.