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Haber Giriş: 02.09.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Kibariye'den Ali Küçükbalçık'a: Benim sevgiye, saygıya ve hürmete ihtiyacım var

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Kibariye'den Ali Küçükbalçık'a: Benim sevgiye, saygıya ve hürmete ihtiyacım var

Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın TV8 ekranlarında hazırlayıp sunduğu Paylaş Benimle adlı programının bu haftaki konuğu usta sanatçı Kibariye oldu. Ünlü şarkıcı, çocukluğunu, gençliğini ve aile yaşamının bilinmeyenleri anlattı.

Kibariye’nin evliliği ve eşiyle ilgili çok özel açıklamalarda bulunduğu programa, son dönemde çok eleştirilen Ali Küçükbalçık da konuk oldu. Hakkındaki eleştirilere cevap veren Ali Küçükbalçık eşinin elinden tutup şikayetlerini dinledi.

‘’Sevgiye, saygıya ve hürmete ihtiyacım var!’’

Programda bazen çok yalnız kaldığını ifade eden usta sanatçı Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık ile ilgili şu sözleri ifade etti; ‘’Benim sevgiye, saygıya ve hürmete ihtiyacım var. Bunu hep eşimden bekledim. Bir evlilikte bu sevginin hissettirilmesi çok önemlidir.’’

Kibariyeden Ali Küçükbalçıka: Benim sevgiye, saygıya ve hürmete ihtiyacım var

‘’Eşime karşı sevgim ölene kadar devam edecek!’’
Ali Küçükbalçık ise eşi Kibariye ile olan ilişkisi için duygularını şu şekilde belirtti; ‘’Türkiye’de Kibariye bir ekoldür. Kibariye ile evlenmeden önce ona hayrandım. Onu çok seviyordum. Bütün duyguları yaşayabilecek bir gücümüz var. Her duyguyu istediğimiz zaman yaşayabiliyoruz. Geçmişten ders alıp yolumuza devam ediyoruz. Zaman zaman onun yanında olamadığımı gördüm. Bazı duygularına merhem olmam gerektiğini de biliyordum. Sonuç itibariyle toparlayıcıyım. Allah’ın izni ile o hakikati yerine getirebiliyorum. Eşime karşı sevgim ölene kadar devam edecek.’’

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