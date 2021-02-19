Kibariye o günleri anlattı: İmza atmayı bile Seda Sayan'dan öğrendim!

Türk müziğinin efsane isimleri arasında yer alan şarkıcı Kibariye sanat hayatında zor günler geçirdiğini söyledi. Şarkılarını perdenin arkasından seslendirdiğini söyleyen Kibariye: “Dediler ki ‘kara kuru bir şey’. Ben Allah’ın insanı değil miyim, öcü müyüm ben? Sonra bir gün ‘Ben neden perdenin arkasından okuyorum?’ dedim. Bir delilik geldi. İnsanlar alkışlıyor, göremiyorsun. ‘Hadi’ dedim kendime ve perdeyi açıp şarkı söylemeye başladım. Tamam, zayıf, kupkuru bir kadın ama Allah’ın verdiği sesi var. İnsanlar beni öyle bir sevdiler ki, İstanbul’a getirilen sanatçıların hiçbirini istemiyor, ‘Kibuş nerede’ diyorlardı. Seyircilerim ‘Kaşı gözü değil, sesi önemli’ dedi. Sonra ne oldu? Kibuş çıktığı merdivenlerden hiç inmedi.”

Bahriye Tokmak ya da bilinen adıyla Kibariye 1960 yılında Manisa'da doğdu. Kalabalık bir ailede büyüyen Kibariye'nin hiç eğitim hayatı olmadı.

Kibariye, henüz çocuk yaşta başladığı sanat kariyerinde yadırgandığını dile getirdi: “İlk çıktığım zaman çok yadırgandım. ‘Çingene’ de dahil birçok şey dediler. O zaman çocuktum ve biri bir şey söylerse ne cevap verebilirim, neyle karşılaşabilirim diye ürküyordum. 30 yaşında kendime geldim. Hakaretleri ve hor görmeleri geç anladım ama hepsinin de hakkından terbiyemle, onlara iyi davranarak, mikrofonlara ‘İnsan insandır, ayrım yapmayın. Hepimiz kardeşiz, küçülen büyür’ diyerek geldim.”

İlk olarak Akhisar'da bir gazinoda sahne alan ünlü şarkıcı daha sonra arkadaşının aracılığıyla 1974'te İzmir'e gitti. Başka bir gazino ile anlaşmak isteyen Kibariye hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Mekan sahipleri Kibariye'nin sesini dinlemeden, fiziğine bakarak Kibariye'yi işe almadı.

Seda’yla bodrumda yaşadık

Kibariye, programda “İmza atmayı bile ondan öğrendim” dediği yakın arkadaşı Seda Sayan’la birlikte yaşadığı yıllardan şöyle söz etti: “Bodrum katındaki bir evde yaşadık birlikte. Kiramız da o zamanın parasıyla 150-200 lira civarındaydı. Ev eşyalıydı. Seda temizliği çok severdi, ben ise yemek yapardım. Öyle güzel anlaştık ki. Seda başka türlü biri.”

Kibariye tüm olumsuzluklara rağmen pes etmedi. İki yıl sonra yine aynı mekana gitti bu kez mekan sahibiyle anlaşarak 150 liraya sahne aldı. 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Kibariye çok kısa sürede gerek sesi, gerekse yorumuyla her şeyden önemlisi de doğallığıyla kendini sevdirdi.

