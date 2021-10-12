Kibariye kuaför ücretini ödemedi mi? Yeni gelişme...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
İnternette, pazarda, dükkanlarda... Her yerde satılıyor Uzmanlar uyardı, dikkat edinİnternette, pazarda, dükkanlarda... Her yerde satılıyor! Uzmanlar uyardı, dikkat edin#Çakma
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
G.Saray stadının yeni ismi açıklandı İnanılmaz rakam...G.Saray stadının yeni ismi açıklandı! İnanılmaz rakam...#Galatasaray
Girit 6.3 ile sallandı... Türkiye için tehlike var mıGirit 6.3 ile sallandı... Türkiye için tehlike var mı?#Deprem
5 ayın zirvesini gördü ama... Uzmanlardan önemli uyarı5 ayın zirvesini gördü ama... Uzmanlardan önemli uyarı!#Kripto Para
Kazada ölen 2 yaşındaki Emirhan da suçlu bulunmuştu Savcı o raporu dikkate almadıKazada ölen 2 yaşındaki Emirhan da suçlu bulunmuştu! Savcı o raporu dikkate almadı#İzmir
Ottur zararı yoktur demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike'Ottur zararı yoktur' demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike! #Bitkisel Çaylar
Kan donduran görüntüler Ailesi istedi genç kız böyle cezalandırıldı...Kan donduran görüntüler! Ailesi istedi genç kız böyle cezalandırıldı...#Nijerya
Bu karar herkesi ilgilendiriyor Cayma bedeli ödememek için...Bu karar herkesi ilgilendiriyor! Cayma bedeli ödememek için...#İnternet Aboneliği
Dünyanın ne kadar vakti kaldı Kıyamet Günü varyantı için tarih verdilerDünyanın ne kadar vakti kaldı? 'Kıyamet Günü varyantı' için tarih verdiler#Koronavirüs
Ankarada Millet İttifakı trafiği... Bahçeli: Birbirlerine tuzak kuruyorlarAnkara'da Millet İttifakı trafiği... Bahçeli: Birbirlerine tuzak kuruyorlar#MHP
7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yaseminnin evi7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yasemin'nin evi#Yasemin Şefkatli
Ünlü çift aşklarını anlattı: Karanlık bir peri masalı gibiÜnlü çift aşklarını anlattı: Karanlık bir peri masalı gibi#Megan Fox
Lazer epilasyon işleminizi kim yaptı Yandım, izler hâlâ duruyor...Lazer epilasyon işleminizi kim yaptı? 'Yandım, izler hâlâ duruyor...'#Epilasyon
Bennu Gerede isyan etti: Yaş farkı gerçekten önemli miBennu Gerede isyan etti: Yaş farkı gerçekten önemli mi?#Bennu Gerede
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Kibariye kuaför ücretini ödemedi mi? Yeni gelişme...

#Kibariye#Ali Küçükbalçık#2.Sayfa
Kibariye kuaför ücretini ödemedi mi Yeni gelişme...

İstanbul Kadıköy’de bir kuaföre gelen sanatçı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İşlem sonrası iddiaya göre ücreti ödemeyen şarkıcı, eşi Ali Küçükbalçık ile kuaförden ayrıldı. İşletme sahibi bugün canlı yayında Kibariye ve eşine seslendi!

Haberin Devamı

İddiaya göre, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir işletmeye gelen sanatçı Kibariye, 3 saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 lira tutarındaki borcunu ödemeden dükkândan ayrıldı.

Ödeme alamayan iş yeri sahipleri ise Kibariye’nin danışmanı ile iletişime geçerek, ödeme yapılmasını talep edince araya Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık girdi. Küçükbalçık bu tutarı ödemeyeceklerini belirterek, telefonu kapattı ve işletme sahiplerinin numarasını engelledi.

Bugün 2. Sayfa programına bağlanan işletme yöneticisi Kemal Bamdelen yaşananları canlı yayında anlattı:

“Kibariye hanım geldi, saçlarını yaptıracağını söyledi, biz de yaptık. Buradan mutlu bir şekilde ayrıldı, kendisi de söylüyor…

Parayı vermeden gittiler, burada bir arkadaş bıraktılar rehin olarak 4-5 saat durdu dükkânda parayı ödemediler… Ali bey ‘parayı medya danışmanıma verdim’ dedi. Medya danışmanına sordum ‘kimse para vermedi’ dedi. ‘Biri yalan söylüyor ama hanginiz’ deyip Ali beyi tekrar aradım.

Kibariye kuaför ücretini ödemedi mi Yeni gelişme...

Haberin Devamı

Ali Bey ‘4200 TL değil de bunu reklam karşılığı yapalım’ teklifinde bulundu. Ben de ‘en başından söyledim size böyle bir çalışmamız yok. Bizim böyle bir reklama da ihtiyacımız yok’ cevabını verdim. ‘O zaman yarısını vereyim’ dedi.  Ben de kendilerini medyaya vereceğimi söyledim. Bence bu olaylardan Kibariye hanımın haberi yoktu sonradan öğrenmiş olabilir. Bu işleri organize den eşi Ali beydir. Bu olay duyulduktan sonra çok sayıda mağdur ulaştı. Çok problem yaşamışlar. Biz Kibariye hanım için dükkanı 5-6 saat kapattık. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kibariye#Ali Küçükbalçık#2.Sayfa