Annesi para akÄ±ttÄ±, teyzesi malikanesinin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±: GÃ¶steriÅŸli doÄŸum gÃ¼nÃ¼

Â ÃœNLÃœ Ã‡Ä°ZGÄ° FÄ°LMDEN ESÄ°NLENDÄ°LER

Kardashian- Jenner ailesinin Ã¼yelerinden Khloe Kardashian, Tristan Thompson ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± True'nun Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±na girmesini gÃ¶steriÅŸli bir partiyle kutladÄ±. 39 yaÅŸÄ±ndaki Khloe Kardashian, kÄ±zÄ± iÃ§in Ã¼nlÃ¼ animasyon Frozen'dan esinlenen bir partiyle kutladÄ±.

'HER ZAMAN BENÄ°M BEBEÄžÄ°M OLACAKSIN'

Kardashian, kÄ±zÄ±yla Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Kardashian, kÄ±zÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesine dair hissettiklerini de bu paylaÅŸÄ±mda dile getirdi. KÄ±zÄ±nÄ±n 3 yaÅŸÄ±na geldiÄŸine bir tÃ¼rlÃ¼ inanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Khloe Kardashian "Seni her "True BebeÄŸim" diye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mda aÄŸlÄ±yorum ve sen de beni dÃ¼zeltiyorsun. En tatlÄ± sesinle "Ben bebek deÄŸilim" diyorsun. Senin bÃ¼yÃ¼mene hazÄ±r deÄŸilim, ama ÅŸunu bilmelisin ki yaÅŸÄ±n kaÃ§ olursa olsun, sen benim iÃ§in her zaman True Bebek olacaksÄ±n" diye yazdÄ±.



'BENÄ° SEÃ‡TÄ°ÄžÄ°N Ä°Ã‡Ä°N TEÅžEKKÃœR EDERÄ°M'

Khloe Kardashian, paylaÅŸÄ±mÄ±nda kÄ±zÄ± True'nun, hayatÄ±nÄ± daha Ã¶nce hayal bile edemeyeceÄŸi ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirdiÄŸini belirtti. KÄ±zÄ±na "Benim en iyi arkadaÅŸÄ±m sensin" diyen Kardashian "Senin bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ izlemek benim iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k onur" diye duygularÄ±nÄ± ifade etti. Khloe Kardashian, duygusal mesajÄ±nÄ± "Senin gÃ¶zlerinden akÄ±p giden hayatÄ± izlemek Ã§ok Ã¶zel bir ÅŸey, bÃ¼yÃ¼lÃ¼ bir ÅŸey. Seninle geÃ§irdiÄŸim her dakikaya Ã¶mrÃ¼mÃ¼n sonuna kadar deÄŸer vereceÄŸim. Beni seÃ§tiÄŸin iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. TanrÄ±m beni bir meleÄŸimle kutsadÄ±ÄŸÄ±n iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. Mutlu yÄ±llar True BebeÄŸim" diye bitirdi.

PARTÄ° TEYZESÄ°NÄ°N MALÄ°KANESÄ°NDE YAPILDI

Khloe Kardashian, kÄ±zÄ±nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ iÃ§in kelimenin tam anlamÄ±yla bir servet harcadÄ±. Frozen temalÄ± parti iÃ§in malikanenin her yerini pembe ve tonlarÄ±nda balonlarla sÃ¼sledi. Partinin ev sahipliÄŸini ise Kylie Jenner yaptÄ±. YeÄŸeninin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ iÃ§in de 12 milyon dolarlÄ±k Hidden Hills'teki malikanesinin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.Â

PEMBENÄ°N TONLARI

Pembenin tonlarÄ±nda balonlarla sÃ¼slenen malikanenin kapÄ±sÄ±nda partiye katÄ±lanlarÄ± Frozen filminin karakterlerine bÃ¼rÃ¼nmÃ¼ÅŸ gÃ¶revliler karÅŸÄ±ladÄ±. Temaya uygun hazÄ±rlanan masalar ve oyun alanlarÄ± da dikkat Ã§ekti. Bu True'nun yeni yaÅŸÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen tek parti deÄŸildi.



Ã–NCE AÄ°LE ARASINDA KUTLADILAR

Khloe Kardashian ve Tristan Thompson, kÄ±zlarÄ±nÄ±n yeni yaÅŸÄ±nÄ± Ã¶nce aile arasÄ±nda kutladÄ±lar. Sonra da Kylie Jenner'Ä±n malikanesindeki gÃ¶steriÅŸli kutlamaya geÃ§ildi. True'nun yeni yaÅŸÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in dÃ¼zenlenen partide hiÃ§bir masraftan kaÃ§Ä±nÄ±lmadÄ±.

DEDÄ°KODU KULÄ°SLERÄ°NDEN ADI EKSÄ°K OLMUYOR

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±llardÄ±r cevap bulunamayan bir sorusu da bu: Khloe Kardashian'Ä±n gerÃ§ek babasÄ± kim... Kardashian'Ä±n babasÄ± Robert Kardashian'Ä±n eski eÅŸlerinden Ellen Pearson'a gÃ¶re Khloe'nin babasÄ± baÅŸka birisi.Â Yani Khloe'yi Kris Jenner dÃ¼nyaya getirmiÅŸ olsa da gerÃ§ek babasÄ± Robert Kardashian deÄŸil. Hatta bir ara Khloe Kardashian'Ä±n gerÃ§ek babasÄ±nÄ±n; cinayete suÃ§landÄ±ÄŸÄ±nda Robert Kardashian Sr. tarafÄ±ndan savunulan O,J, Simpson olduÄŸu bile konuÅŸuldu.

TEST YAPTIRMAK Ä°STEMEDÄ°

Khloe Kardashian'Ä±n DNA testi yaptÄ±rmayÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ kabul etmemesi de Pearson'Ä±n bu iddiasÄ±nÄ± doÄŸrulayan bir unsur olarak gÃ¶steriliyor. Yani iddialara gÃ¶re Khloe Kardashian, Robert Kardashian'Ä±n biyolojik kÄ±zÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan korktuÄŸu iÃ§in test yaptÄ±rmaya yanaÅŸmÄ±yor.

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