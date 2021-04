Annesi para akÄ±ttÄ±, teyzesi malikanesinin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±: GÃ¶steriÅŸli doÄŸum gÃ¼nÃ¼

ÜNLÜ ÇİZGİ FİLMDEN ESİNLENDİLER

Kardashian- Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, Tristan Thompson ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı True'nun üç yaşına girmesini gösterişli bir partiyle kutladı. 39 yaşındaki Khloe Kardashian, kızı için ünlü animasyon Frozen'dan esinlenen bir partiyle kutladı.

'HER ZAMAN BENİM BEBEĞİM OLACAKSIN'

Kardashian, kızıyla çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Kardashian, kızının büyümesine dair hissettiklerini de bu paylaşımda dile getirdi. Kızının 3 yaşına geldiğine bir türlü inanamadığını anlatan Khloe Kardashian "Seni her "True Bebeğim" diye çağırdığımda ağlıyorum ve sen de beni düzeltiyorsun. En tatlı sesinle "Ben bebek değilim" diyorsun. Senin büyümene hazır değilim, ama şunu bilmelisin ki yaşın kaç olursa olsun, sen benim için her zaman True Bebek olacaksın" diye yazdı.



'BENİ SEÇTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM'

Khloe Kardashian, paylaşımında kızı True'nun, hayatını daha önce hayal bile edemeyeceği şekilde değiştirdiğini belirtti. Kızına "Benim en iyi arkadaşım sensin" diyen Kardashian "Senin büyüdüğünü izlemek benim için en büyük onur" diye duygularını ifade etti. Khloe Kardashian, duygusal mesajını "Senin gözlerinden akıp giden hayatı izlemek çok özel bir şey, büyülü bir şey. Seninle geçirdiğim her dakikaya ömrümün sonuna kadar değer vereceğim. Beni seçtiğin için teşekkür ederim. Tanrım beni bir meleğimle kutsadığın için teşekkür ederim. Mutlu yıllar True Bebeğim" diye bitirdi.

PARTİ TEYZESİNİN MALİKANESİNDE YAPILDI

Khloe Kardashian, kızının doğum günü için kelimenin tam anlamıyla bir servet harcadı. Frozen temalı parti için malikanenin her yerini pembe ve tonlarında balonlarla süsledi. Partinin ev sahipliğini ise Kylie Jenner yaptı. Yeğeninin doğum günü için de 12 milyon dolarlık Hidden Hills'teki malikanesinin kapılarını açtı.

PEMBENİN TONLARI

Pembenin tonlarında balonlarla süslenen malikanenin kapısında partiye katılanları Frozen filminin karakterlerine bürünmüş görevliler karşıladı. Temaya uygun hazırlanan masalar ve oyun alanları da dikkat çekti. Bu True'nun yeni yaşı için düzenlenen tek parti değildi.



ÖNCE AİLE ARASINDA KUTLADILAR

Khloe Kardashian ve Tristan Thompson, kızlarının yeni yaşını önce aile arasında kutladılar. Sonra da Kylie Jenner'ın malikanesindeki gösterişli kutlamaya geçildi. True'nun yeni yaşını karşılamak için düzenlenen partide hiçbir masraftan kaçınılmadı.

DEDİKODU KULİSLERİNDEN ADI EKSİK OLMUYOR

Gösteri dünyasının yıllardır cevap bulunamayan bir sorusu da bu: Khloe Kardashian'ın gerçek babası kim... Kardashian'ın babası Robert Kardashian'ın eski eşlerinden Ellen Pearson'a göre Khloe'nin babası başka birisi. Yani Khloe'yi Kris Jenner dünyaya getirmiş olsa da gerçek babası Robert Kardashian değil. Hatta bir ara Khloe Kardashian'ın gerçek babasının; cinayete suçlandığında Robert Kardashian Sr. tarafından savunulan O,J, Simpson olduğu bile konuşuldu.

TEST YAPTIRMAK İSTEMEDİ

Khloe Kardashian'ın DNA testi yaptırmayı bir türlü kabul etmemesi de Pearson'ın bu iddiasını doğrulayan bir unsur olarak gösteriliyor. Yani iddialara göre Khloe Kardashian, Robert Kardashian'ın biyolojik kızı olmadığının ortaya çıkmasından korktuğu için test yaptırmaya yanaşmıyor.

