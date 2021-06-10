O eleÅŸtiriyi yapanÄ± kibarca fÄ±rÃ§aladÄ±: UzaylÄ±ya benziyorsun



SOSYAL MEDYADAN ELEÅžTÄ°RDÄ°

Bir Ã§ocuk annesi 36 yaÅŸÄ±ndaki Khloe Kardashian, bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± tarafÄ±ndan, estetik mÃ¼dahaleler sonucu sÄ±k sÄ±k deÄŸiÅŸen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ nedeniyle eleÅŸtirilmiÅŸti. SÃ¶z konusu kiÅŸi Khloe Kardashian'dan "uzaylÄ±" diye sÃ¶z etmiÅŸti.





'BENÄ° BLOKLAYABÄ°LÄ°RSÄ°N'

Khloe Kardashian; kendi sosyal medya hesabÄ±ndan bu kiÅŸiye " BÃ¶yle hissettiÄŸin iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Beni bloklamak iÃ§in her hakka sahipsin" diye seslendi. Kardashian, kendisinin yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarda, sessizlik iÃ§inde acÄ± Ã§eken insanlara yardÄ±mcÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Khloe Kardashian'Ä±n sosyal medya Ã¼zerinde yanÄ±t verdiÄŸi kullanÄ±cÄ±, yÄ±ldÄ±zÄ±n rol aldÄ±ÄŸÄ± bir reklam filmine gÃ¶nderme yaparak "NasÄ±l bir ilaÃ§ ÅŸirketi, geÃ§irdiÄŸi estetik ameliyatlar sonucu yaratÄ±ÄŸa benzeyen birini kendi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ olarak seÃ§er ki?" diye yorum yapmÄ±ÅŸtÄ±.





HORMONLAR YÃœZÃœNDEN OLDUÄžUNU SÃ–YLEMÄ°ÅžTÄ°

Khloe Kardashian, sosyal medya hesabÄ±ndaki alana da "EÄŸer bir baÅŸka kadÄ±na saldÄ±rÄ±yorsanÄ±z kendinizi 'Feminist' olarak tanÄ±mlama hakkÄ±na sahip olduÄŸunuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum" diye yazdÄ±. Khloe Kardashian, uzun sÃ¼redir geÃ§irdiÄŸi estetik operasyonlar nedeniyle gÃ¼ndemde. Ã–zellikle yÃ¼zÃ¼ne sÄ±k mÃ¼dahale yaptÄ±ran Kardashian, Ã§ocuk sahibi olmak iÃ§in yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± giriÅŸimler sonucu hormon deÄŸiÅŸimi nedeniyle yÃ¼zÃ¼nÃ¼n daha yuvarlak bir hale geldiÄŸini ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.





HEP DIÅž GÃ–RÃœNÃœÅžYLE UÄžRAÅžTI

Khloe Kardashian, hayatÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ istediÄŸi hale getirmek iÃ§in Ã§ok uÄŸraÅŸtÄ±. Bir dÃ¶nem fazla kilolarÄ±ndan kurtulmak iÃ§in uÄŸraÅŸan Kardashian, sonradan bunu baÅŸardÄ±.Â





DURMADAN DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Tristan Thompson ile birlikteliÄŸinden True adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunan Kardashian, son yÄ±llarda da estetik operasyonlar nedeniyle sÃ¼rekli deÄŸiÅŸen yÃ¼zÃ¼yle gÃ¼ndeme geliyor.

KHLOE HAKKINDA HÄ°Ã‡ YANITLANMAYAN SORU

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±llardÄ±r cevap bulunamayan bir sorusu da bu: Khloe Kardashian'Ä±n gerÃ§ek babasÄ± kim... Kardashian'Ä±n babasÄ± Robert Kardashian'Ä±n eski eÅŸlerinden Ellen Pearson'a gÃ¶re Khloe'nin babasÄ± baÅŸka birisi. Yani Khloe'yi Kris Jenner dÃ¼nyaya getirmiÅŸ olsa da gerÃ§ek babasÄ± Robert Kardashian deÄŸil. Khloe Kardashian'Ä±n DNA testi yaptÄ±rmayÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ kabul etmemesi de Pearson'Ä±n bu iddiasÄ±nÄ± doÄŸrulayan bir unsur olarak gÃ¶steriliyor. Yani iddialara gÃ¶re Khloe Kardashian, Robert Kardashian'Ä±n biyolojik kÄ±zÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan korktuÄŸu iÃ§in test yaptÄ±rmaya yanaÅŸmÄ±yor.

Â YILLAR Ä°Ã‡Ä°NDE HEPSÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kardashian/ Jenner ailesinde estetik mÃ¼dahalelere baÅŸvuran tek kiÅŸi Khloe Kardashian deÄŸil. Anneleri Kris Jenner dahil tÃ¼m kardeÅŸler, sÄ±k sÄ±k kendilerini estetik cerrahlara emanet ediyor. 2007 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan Keeping Up With The Kardashians adlÄ± reality ÅŸov sayesinde hem ÅŸÃ¶hret hem servet kazanan aile Ã¼yeleri geÃ§en zaman iÃ§inde gerÃ§ekten de dudak uÃ§uklatacak kadar deÄŸiÅŸti. Gelin onlarÄ±n baÅŸtan bu yana geÃ§irdikleri deÄŸiÅŸime bir gÃ¶z atalÄ±m.



Ã‡OCUK YAÅžTAYDI

Ailenin en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼yesi Kylie Jenner, ÅŸov baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda henÃ¼z Ã§ocuk yaÅŸtaydÄ±. Aradan geÃ§en yÄ±llar onu hem finansal hem de fiziksel olarak deÄŸiÅŸtirdi.



KOZMETÄ°K Ä°MPARATORLUÄžU

BugÃ¼n 23 yaÅŸÄ±nda olan Jenner, bir kozmetik imparatorluÄŸunun sahibi. Travis Scott ile iliÅŸkisinden Stormi adÄ±nda bir kÄ±zÄ± var. AyrÄ±ca 900 milyon dolarlÄ±k bir servetin de sahibi.





FARKLI BÄ°R YOL Ä°ZLEDÄ°

Kris Jenner'Ä±n Bruce Jenner ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ilk kÄ±zÄ± Kendall ise ailesinden daha farklÄ± bir yol izledi.



KENDÄ° MESLEÄžÄ°NÄ° SEÃ‡TÄ°

Moda alanÄ±nda kariyer yapan Kendall Jenner da 45 milyon dolarlÄ±k bir servetin sahibi.

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