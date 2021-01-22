Khai ne demek? Gigi Hadid, Zayn Malik bebek kızlarına 'Khai' adını verdi

Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi sonunda ortaya çıktı. 25 yaşındaki Gigi Hadid; Instagram sayfasında kendisiyle ilgili bilgilerin yer aldığı bölüme "Khai'nin annesi" notunu ekledi. Böylece minik bebeğin adı da ortaya çıkmış oldu.

Khai "seçilmiş kişi, kraliyet veya asalet" anlamına geliyor.

Gigi ve Zayn, kızlarının sosyal medyadaki varlığı konusunda son derece özeldir. Ancak geçen hafta Gigi'nin annesi Yolanda yanlışlıkla Khai'nin yüzünü ortaya çıkaran bir fotoğraf paylaştı. Süper model, Instagram paylaşımını daha sonra sildi ve aynısının kırpılmış bir versiyonunu paylaştı.