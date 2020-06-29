Keyifli tatil

Bakıcısıyla beraber yüzen Kerem, annesi ve teyzesinden de havuza girmelerini istedi. Küçük çocuk olumsuz yanıt alınca, eniştesi Birol Namoğlu’nu suya itti. Namoğlu da ayağından tutarak eşini yanına çekmek istedi, ancak genç kadın havuz kenarında oturmayı tercih etti.







