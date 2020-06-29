Ali KESER
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Keyifli tatil
Zeynep Beşerler, oğlu Kerem’le tatile çıktı. Anne-oğul önceki gün Gölköy’deki Flamm Beach’teydi. Yanlarında da Derya Beşerler-Birol Namoğlu çifti vardı.
Bakıcısıyla beraber yüzen Kerem, annesi ve teyzesinden de havuza girmelerini istedi. Küçük çocuk olumsuz yanıt alınca, eniştesi Birol Namoğlu’nu suya itti. Namoğlu da ayağından tutarak eşini yanına çekmek istedi, ancak genç kadın havuz kenarında oturmayı tercih etti.
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