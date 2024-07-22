Keyifleri yerinde

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Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızları İlayda’yla önceki gün Bodrum’da Serafina Mare Yalıkavak adlı mekanda görüntülendi. Ural, kırmızı bikinisiyle dikkat çekti.

Tangöze ise kızı İlayda ile keyifli anlar yaşadı. Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural’a da su şakası yapmayı ihmal etmedi. Denizin keyfini çıkaran Tangöze ailesi daha sonra şezlongda uzanarak vakit geçirdi. (Kamil SÜMER)

Mansur kankam

Reyhan Karaca ve Mansur Ark, Antalya’da birlikte denize girdi. DJ Hakan Küfündür, ikilinin görüntülerini sosyal medyada “Hadi bakalım, mutluluklar” mesajıyla yayınladı. Bu paylaşım magazin haber sitelerinde ‘aşk yaşıyorlar’ başlığıyla yer aldı. Karaca çıkan haberlerin altına “Mansur kankam. Böyle bir şey olabilir mi” yazarak iddiaları yalanladı.

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Anne oğul tatilde

Günay Musayeva, Tolga Karel ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Cihangir ile Çeşme’de tatil yapıyor. Ünlü model ve oğlu önceki gün Dalyan The Beach Of Momo’da görüntülendi. Anne oğul önce yemek yedi daha sonra birlikte denize girdi. İkili neşeli halleriyle dikkat çekti. (Deniz BOY)

Mayo krizi

Demet Akalın ve Seren Serengil arasında mayo krizi çıktı.

Seren Serengil, yeni şarkısı “Aferin Bana” için beyaz mayoyla poz veren Demet Akalın’ı kendisine benzeterek “Başkası olma kendin ol” dedi. O mayoyu yıllar önce Serengil’in kendisine gönderdiğini söyleyen Akalın “İnanılır gibi değilsin. Yıllar önce bana gönderdiğin mayo serisi. ‘Arkadaşıma çok yakışmış’ de geç. Sen bana ‘Zayıfla, iyi ol’ derdin. Dostluk bu değil” diye karşılık verdi.

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