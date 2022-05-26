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Kevin Spacey hakkında yeni taciz iddiası: 3 erkeğe cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldı

#Kevin Spacey#Taciz#İngiltere
Kevin Spacey hakkında yeni taciz iddiası: 3 erkeğe cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldı

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), Amerikalı aktör Kevin Spacey'e üç erkeğe karşı dört kez cinsel saldırıda bulunduğu yolunda suçlama yöneltti. İddia edilen cinsel saldırı olaylarından 3'ünün Mart 2005 ile Ağustos 2008 arasında İngiltere’nin başkenti Londra'da, 1'inin ise Nisan 2013'te İngiltere'nin batısındaki Gloucestershire'da gerçekleştiği belirtildi.

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CPS Özel Suç Birimi Başkanı Rosemary Ainslie yaptığı açıklamada, "CPS, 62 yaşındaki Kevin Spacey'e 3 erkeğe karşı 4 dört ayrı cinsel saldırı suçlaması yöneltti. Spacey ayrıca, 1 kişinin rızası olmadan cinsel ilişkiye girmesine neden olmakla suçlanıyor. Suçlamalar, Metropolitan Polisi tarafından soruşturma sırasında toplanan kanıtların incelenmesini takip ediyor" dedi.

Ainsle ayrıca, Kraliyet Savcılığının yetkililere Spacey aleyhindeki cezai suçlamaların aktif olduğunu duyurarak, Spacey'in adil yargılanma hakkına sahip olduğunu hatırlattı.

DAHA ÖNCEDE CİNSEL TACİZ DAVASI AÇILMIŞTI

Spacey, 2019 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletinde 2016 yılında bir barda 18 yaşındaki bir erkeği taciz ettiği iddiasıyla suçlanmış, şikayetçinin kayıp bir cep telefonuyla ilgili tanıklık yapmayı reddetmesi üzerine dava düşürülmüştü.

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Dünyaca ünlü 62 yaşındaki ABD'li aktör Spacey, American Beauty, Seven, The Usual Suspects, LA Confidential gibi Hollywood filmlerinde üstlendiği önemli rollerle biliniyor.

Kevin Spacey hakkında yeni taciz iddiası: 3 erkeğe cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldı

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#Kevin Spacey#Taciz#İngiltere

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