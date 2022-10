Suçlamaları dinlerken sürekli not aldı: Beni kaldırıp yatağa bıraktı, donup kaldım!

Haberin Devamı

Hakkında çok sayıda kişiye yönelik cinsel taciz suçlaması bulunan 62 yaşındaki ünlü oyuncu Kevin Spacey'in yargılandığı davaya, önceki gün New York'ta devam edildi. Spacey, o dönemde 14 yaşında olan meslektaşı Anthony Rapp'in kendisine karşı açtığı taciz davasında ifade vermek üzere Manhattan'da bulunan mahkeme binasında gerçekleşen duruşmaya gitti. Şu anda 50 yaşında olan Rapp de henüz çocuk yaşta başına gelenleri mahkemede anlattı.

GEÇMİŞİ ANLATIRKEN DURUP DERİN NEFESLER ALDI

İfade verirken zaman zaman susup derin nefes alan Kevin Rapp, kendisi 14, Spacey de 26 yaşında olduğu sırada, oyuncunun kendisini, yaşadığı apartman dairesinde düzenlenen bir partiye çağırdığını söyledi. Rapp, Spacey'i hem onun hem kendisinin sahneye çıktığı Broadway'den tanıdığını anlattı. Parti sırasında kendisinden yaşça çok büyük olan konuklardan uzaklaşıp TV izlemek için Spacey'in yatak odasına gittiğini söyledi Anthony Rapp. Sonra da Spacey'in odaya geldiğini ve kendisini taciz ettiğini ekledi.

İfadesi sırasında "Kevin Spacey beni kaldırıp yatağa bıraktı" diyen Rapp, avukatının Spacey'e nasıl tepki gösterdiği sorusuna "Yetişkin bir adamı başından savuşturmaya çalışan korkmuş bir çocuktum. Donup kaldım" diye yanıt verdi.

Anthony Rapp, sonunda Kevin Spacey'in dairesinden kaçma fırsatını bulduğunu sözlerine ekledi. Fakat bundan önce Spacey'in kendisine "Gitmek istediğinden emin misin?" diye sorduğunu da hatırlattı.

SPACEY SIK SIK NOT ALDI

Kendisine karşı cinsel taciz suçlamasında bulunup dava açanlardan biri olan Anthony Rapp'in ifadesini dinlerken aynı salonda bulunan Spacey'in bir deftere bazı notlar aldığı ya da ellerini kavuşturup Rapp'in sözlerini dinlediği görüldü.

Kevin Spacey, 2017 yılında House of Cards adlı dizide oynarken, hakkında çok sayıda taciz suçlaması yapılmış ve dava açılmıştı. Hakkındaki cinsel taciz iddiaları yüzünden "House of Cards" dizisinden kovulan Kevin Spacey, geçen yılın kasım ayında bir de yapımcı şirkete tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Dizinin yapımcısı MRC, suçlamalar üzerine ani ayrılışıyla dizinin sezonunun ertelenmesine, senaryonun yeniden yazılmasına ve çekilmesine neden olan Spacey’den, oluşan gelir kaybının telafisini istedi.

2020 yılının şubat ayında sekiz gün süren gizli duruşmalar sırasında her iki tarafın avukatları 20’den fazla kişiyi dinledi, temmuz ayında ise karar verildi. Gizli tutulan 46 sayfalık kararda şirket lehine bir sonuç ortaya çıktığı, MRC’nin Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne tazminatın ödenmesi yönünde verdiği dilekçeyle anlaşıldı. Spacey’nin mahkeme kararını temyize götürdüğü ancak başvurusunun reddedildiği öğrenildi.

ME TOO HAREKETİNİN İLK DÖNEMLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

İki Oscar ödülü bulunan 62 yaşındaki oyuncu, Hollywood’da 2017 yılında Harvey Weinstein skandalının ortaya çıkmasından ve MeToo hareketinin büyümesinden sonra tacizle suçlanan ilk aktörlerden biriydi. İlk olarak ABD’li aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken Spacey tarafından taciz edildiğini iddia etmiş ardından Spacey’e yönelik House Of Cards dizisi setinden isimler de dahil olmak üzere birçok taciz suçlaması yöneltilmişti. Suçlamaların ardından yer aldığı birçok projeden çıkartılan Spacey, o tarihten beri herhangi bir büyük projede yer alamadı.

Bu arada 2019 yılının temmuz ayında ilginç bir gelişme daha yaşandı. Kevin Spacey hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunan ve dava açan Will Little, davadan gönüllü olarak feragat etti. Little'ın avukatı Mitchell Garabedian, neden böyle bir karar aldıkları hakkında kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

LONDRA'DA DA MAHKEMEYE ÇIKTI

Kevin Spacey geçen haziran ayında da İngiltere'de kendisine yönelik taciz suçlamaları nedeniyle duruşmaya çıkmıştı. Spacey, Londra Westminister Sulh Mahkemesi'nde konuyla ilgili duruşmaya katılmıştı. Spacey şu anda 30'lu ve 40'lı yaşlarında olan üç erkek tarafından, taciz ve tecavüz ile suçlanıyor. Bu üç kişinin iddiasına göre olaylar, 2005 ve 2008 yılında İngiltere sınırları içinde meydana geldi. Bu üç kişi, ünlü oyuncuyu, kendilerine dört kez cinsel saldırıda bulunmakla ve bir kez de rıza dışı cinsel ilişkiye girmekle suçluyor.

2004 ile 2015 yılları arasında Londra'daki Old Vic Tiyatrosu'nu yönetenSpacey, 2019 yılında birkaç erkek tarafından ortaya atılan cinsel saldırı iddiaları nedeniyle de İngiliz polisi tarafından sorgulanmıştı.