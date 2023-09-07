Ünlü oyuncu gerçeği açık açık söyledi: Param bitecek diye korkuyorum...Arsam bile ipotekli

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ÜNLÜ YILDIZIN EN BÜYÜK KORKUSU

Çünkü onların da kendilerine göre sorunları, endişeleri var bu konuda. En basitinden sahip oldukları hayat standartlarını sürdürmek zorundalar. Hem giderleri de öyle sanıldığı kadar az değil. Yani para kimi zaman geldiği gibi gidiyor.

Kısacası Hollywood ünlüleri de günün birinde parasız kalmaktan korkuyorlar. Bunun son örneğini de karısı Christine Baumgartner ile gayet olaylı bir boşanma davası sürdüren Kevin Costner sergiliyor.

Aslında milyonlarca dolar serveti olan Costner, boşanma duruşmalarında da açık açık söylediği gibi günün birinde parasız kalmaktan korkuyor.

Bu da boşuna değil tabii ki. Çünkü yıllar önce ilk eşinen boşanırken milyon dolarlık malikanesini kaybetmiş ve düpedüz evsiz kalmıştı Costner. Bu yüzden ikinci boşanmasında da aynı şeyin başına gelmesinden endişe ediyor. Zaten bunu da hiç saklamadı.

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PROJE İÇİN ARSASINI İPOTEK ETTİRMİŞ

Son olarak geçtiğimiz hafta Christine Baumgartner ile boşanma davasında bu konuda konuşan 68 yaşındaki aktör en büyük endişesinin parasının bitmesi olduğunu açık açık itiraf etti.

Aslında bunu söylemesinin de bir nedeni var. Costner'ın boşandığı eşi Baumgartner, üç çocuğunun nafakası için gayet yüksek bir miktar talep etmişti.

Neyse ki hakim bunu abartılı buldu da Costner'ın bu parayı ödemekten kurtardı. Baumgartner'ın istediği 161 bin dolar yerine 63 bin dolarda karar kıldı.

Biz gelelim Kevin Costner'ın bu para konusunda söylediklerine. US Weekly'nin ele geçirdiği dava dokümanlarına göre Costner kendisini bir tür unicorna benzetti. Yani yeni projeleri için kendi cebinden para harcadığını söyledi. Bu yüzden de elinde para kalmasının önemine değindi.

Anlattığına göre Kevin Costner, üzerinde çalıştığı American West adlı projesini finanse etmek için California'daki mülklerini ipotek ettirdi.

Santa Barbara'da bulunan ve üzerinde bir malikane inşa ettireceği arsayı projesini tamamlamak için ipotek altına aldığını söyleyen Cosbtner "Ama bunu düşünmeden yaptım. Bu durum beni tamamen finansal bir çıkmaza sürükledi. Yine de bu benim hayatım ve projeye inanıyorum" diye konuştu.

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BU PARA HER ZAMAN GELMEZ

Fakat boşanmak üzere olduğu karısı Christine Baumgartner ile çocuklarının nafakası konusunun karara bağlanacağı duruşmaya girmeden adli tıp Costner'ın söylediği kadar büyük bir mali çıkmazda olmadığını saptadı.

Son projesi Yellowstone'dan bugüne kadar çok yüksek gelir elde ettiğini belirledi. Buna göre Yellowstone adlı projeden ayda 1 milyon 300 bin doların üzerinde bir gelir elde etti. Fakat şov yayından kalktıktan sonra elde ettiği kazanç ayda sadece 468 bin dolar oldu.

Kevin Costner'ın hukuk ekibi de Yellowstone projesindeki bu rakamların bu kadar farklı olmasının nedenini şöyle açıkladı: "Bu hayatta bir kez gerçekleşebilecek bir gelir. Gelecekte aktörün gelirinin aylık 1 milyon doların üzerinde olacağının bir garantisi yok" diye yanıtladı.

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'YAPAMAYACAĞIM ŞEYLERİN İSTENMESİ EN BÜYÜK ENDİŞEM'

Duruşmalar sırasında Costner nafaka konusunda endişeleri olduğunu da saklamadı. "En büyük endişem mahkemenin beni çok yüksek bir nafaka ödemek zorunda bırakması.

Böylece nakit paramın bitmesi" diyerek bu durumu ifade etti. Böyle bir zorunluluk içinde kaldığında istemediği işleri yapmaya mecbur olacağının altını çizdi.

Kevin Costner duruşmadaki konuşması sırasında 18 yıllık eşinden özer dileyerek şunları söyledi: "Yardım emek istiyorum ama" sözleriyle başladı ve bazı ayrıntıların "şişirilmesinden, yapamayacağı şeylerin kendisinden istendiğini" savundu.

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EŞİNE KÖTÜ HABER

Bu arada Christine Baumgartner'a bir kötü haber daha geldi. Baumgartner, duruşmalar öncesinde Costner ile yaptıkları evlilik anlaşmasının iptal edilmesi gerektiğini savunmuştu. Fakat bunun nedenini açıklayamadı ve bu yüzden de 14 bin dolar ödemeye mahkum edildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kevin Costner ile Christine Baumgartner arasındaki para kavgası Hollywood'da bile eşine rastlanmayacak bir noktaya uzanıyor.

Baumgartner, üç çocukları için eşinden aylık 161 bin dolar istedi. Fakat geçen hafta yapılan duruşmaların ardırdan ilk yollarını ayırdıkları dönem aldığı 129 bin dolar nafakayı da kaybetti.Sadece 63 bin dolar aylık nafaka alacak bundan böyle.